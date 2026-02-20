Getty/Instagram
Chelsea teknik direktörü Liam Rosenior, Cole Palmer'ın kız arkadaşı Olivia Holder ile Dubai tatilinin arkasında kendisinin olduğunu açıkladı
Palmer, model partneri Holder ile Dubai'ye uçtu.
Chelsea, FA Cup dördüncü turunda Championship ekibi Hull City'yi 4-0 mağlup ederek, yoğun geçen 2025-26 sezonunda bir haftalık ara verdi. Palmer, Tigers maçında yedekler arasında bile yer almadığı için bir gece izinliydi.
23 yaşındaki oyuncu, Cumartesi günü Burnley ile oynanacak Premier League maçına tamamen dinlenmiş olarak dönmesi bekleniyor. Bunun nedeni, Birleşik Arap Emirlikleri'nde dinlenerek plajda vakit geçirip Dubai'nin sunduğu birçok özel deneyimin tadını çıkarması.
Palmer'a bu seyahatte model ve influencer partneri Holder eşlik etti ve Orta Doğu tatillerinden çekilen fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı. Chelsea'nin 10 numarası, kız arkadaşına büyük bir kırmızı gül buketi ve bir Chanel çanta hediye etti.
Rosenior neden sezon ortasında tatile yeşil ışık yaktı?
Rosenior, takımının dinlenmek için fırsat bulmasının iyi olacağını umuyor ve Blues'un patronu, Londra'nın batısından uçakla seyahat etmelerine izin verdi. Chelsea'nin yıldızları geçen yaz FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazandığından beri pek dinlenemediğinden, küme düşme tehlikesi yaşayan Burnley ile oynayacakları iç saha maçı öncesinde gazetecilere şunları söyledi: "Son 18 ay ile iki yıl arasındaki oyuncuların programına baktım.
Oyuncuları güneşlenmeye gitmeleri için teşvik ettim. Bazen kendini yenilemenin en iyi yolu, gidip kafanı boşaltmaktır. Oyuncular için doğru olanın bu olduğunu düşündüm."
Palmer, Dubai'deyken yakın arkadaşı Tunde ile buluştu. Manchester'da yaşayan rapçi, Instagram'da "Bir gün CP'yi ait olduğu yere, UTD'ye geri getireceğim. Gidip ona en sevdiği takımın hangisi olduğunu sorun" yazarak Palmer'ın gelecekte United'a transfer olabileceğine dair spekülasyonları alevlendirdi.
Dubai'de zaman geçirmiş diğer Chelsea yıldızları kimlerdir?
Palmer, Rosenior'dan izin alarak valizlerini toplayıp güneşin peşine düşen tek Chelsea yıldızı değildi. Enzo Fernandez, Pedro Neto, Joao Pedro ve Trevoh Chalobah da Birleşik Arap Emirlikleri'ne giden özel bir jetle seyahat ettiler.
Euro 2024 şampiyonu savunma oyuncusu Marc Cucurella da eşi Claudia Rodriguez ile birlikte bu bölgeye doğru yola çıktı ve Neto, Pedro ve eşleriyle buluşarak kaliteli şarap ve yemek eşliğinde bir akşam geçirdi.
Cucurella, Chelsea'nin Stamford Bridge'de tekrar sahaya çıkacağı maçta forma giyemeyecek, çünkü İspanya milli takım oyuncusu zamansız bir sakatlık yaşıyor. Rosenior, 27 yaşındaki sol bek hakkında bilgi verirken şunları söyledi: "Yine, Marc için kesin bir zaman dilimi veremem. Hamstring sakatlığı yaşadı. Leeds maçının ilk yarısından önce sakatlandı.
"Bence bu gerçekten çok yazık, çünkü o olağanüstü bir oyuncu. Dünyanın en iyi sol beklerinden biri. Ama Jorrel [Hato] ve Malo [Gusto] var, onlar da o pozisyonda oynayabilirler. Onun yerini doldurabilecek gerçekten çok iyi oyuncularımız var. Ne kadar çabuk geri dönerse o kadar iyi."
Chelsea, ilk dörtte yer almayı hedefliyor
Diğer yandan, Alejandro Garnacho Mısır'a bir gezi yaptı. Arjantinli milli kanat oyuncusu, Kuzey Afrika'da bulunduğu süre boyunca ikonik piramitleri ziyaret ederken, denize girip deveye de bindi.
2025 yazında Manchester United'dan 40 milyon sterlin (54 milyon dolar) karşılığında Chelsea'ye transfer olan Garnacho, Burnley karşısında Blues'un önemli bir oyuncusu olmayı umuyor.
Blues, Premier League'in ilk dört sırasına girmeyi hedeflediği için Clarets'i ağırlarken hücumda ilham verecek birine ihtiyaç duyacak. Şu anda ligde beşinci sırada yer alan Blues, geçici teknik direktör Michael Carrick'in yönetiminde yeniden canlanan United'ın bir puan gerisinde.
