Chelsea taraftarları, Roman Abramovich'i geri istiyor
Chelsea taraftarları Brentford maçı öncesi tepkisini dile getirdi
Taraftarlar açısından bardağı taşıran son damla, popüler teknik sorumlu Enzo Maresca’nın, özellikle kulübün ortaklarından Behdad Eghbali ile yaşadığı anlaşmazlıkların ardından yılbaşı günü görevden alınması oldu. Chelsea, Brentford maçı öncesinde Premier League’de oynadığı son yedi karşılaşmanın yalnızca birini kazanabilmişti.
Bu süreçte Bournemouth ile sahasında alınan 2-2’lik beraberlik ve aralık ayı sonunda Aston Villa’ya karşı iç sahada yaşanan 2-1’lik mağlubiyet gibi hayal kırıklığı yaratan sonuçlar da yer aldı. Taraftarlar, Maresca’nın kulüpte uzun süredir var olan yapısal sorunların günah keçisi ilan edildiğini düşünerek, Batı Londra derbisi öncesinde öfkelerini açıkça ortaya koydu. Tepkiler arasında, sırf bu maç için Malezya’dan Londra’ya gelen bazı taraftarların da bulunması dikkat çekti.
- Getty Images Sport
Görüntüleri izle
Rosenior, Maresca’nın yerine göreve getirildi
Görevden alınmasından önce Maresca, oyuncu yönetimi, transfer politikaları ve kamuoyuna yansıyan açıklamaların ardından kulüp içinden yeterli destek görmediğini hissettiğini belirterek, pozisyonunun “sürdürülemez” hâle geldiğini söylemişti. İtalyan teknik insan, 2026 yılının ilk gününde görevinden alındı.
Maresca’nın ayrılığının hemen ardından Liam Rosenior, uzun vadeli bir sözleşmeyle 2032 yılına kadar takımın başına getirildi. Bu atama, Rosenior’un BlueCo’nun sahiplik yapısı içindeki bir diğer kulüp olan Strasbourg’un teknik sorumlusu olması sayesinde hızlıca gerçekleşti.
Topa sahip olmaya dayalı oyun anlayışını benimseyen, modern ve yenilikçi bir teknik insan olarak tanınan Rosenior’un, genç oyuncu gelişimi konusundaki güçlü karnesi kulüp sahiplerinin futbol vizyonuyla örtüşüyor. Yönetim, bu tercihi istikrarı yeniden sağlamak ve tutarlı bir futbol kimliği oluşturmak adına “içeriden bir çözüm” olarak görse de, bu karar taraftarların tepkisini daha da artırdı.
- Getty Images Sport
Rosenior’dan ilk maçında galibiyet
Maç öncesinde yapılan protestolar, Chelsea’nin Brentford’u 2-0 mağlup etmesiyle birlikte kısa sürede unutuldu. Bu sonuç, yeni teknik sorumlu Liam Rosenior’a Premier League’deki ilk maçında galibiyet getirdi.
Maviler, 26. dakikada Joao Pedro’nun VAR incelemesinin ardından geçerlilik kazanan ve sol ayağıyla sert bir vuruşla attığı golle öne geçti. Brentford, ilk yarıda Bryan Mbeumo ve Kevin Schade ile tehlikeler yarattı; Schade, Mathias Jensen’in pasında topu direğe nişanladı.
Chelsea, 76. dakikada farkı ikiye çıkardı. Brentford kalecisinin Liam Delap’a yaptığı faul sonrası kazanılan penaltıyı Cole Palmer gole çevirdi. Bu galibiyetle Chelsea, Premier Lig puan tablosunda Brentford’u geride bırakarak altıncı sıraya yükseldi.