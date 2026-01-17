Chelsea taraftarları, Roman Abramovich'i geri istiyor

Görevden alınmasından önce Maresca, oyuncu yönetimi, transfer politikaları ve kamuoyuna yansıyan açıklamaların ardından kulüp içinden yeterli destek görmediğini hissettiğini belirterek, pozisyonunun “sürdürülemez” hâle geldiğini söylemişti. İtalyan teknik insan, 2026 yılının ilk gününde görevinden alındı.

Maresca’nın ayrılığının hemen ardından Liam Rosenior, uzun vadeli bir sözleşmeyle 2032 yılına kadar takımın başına getirildi. Bu atama, Rosenior’un BlueCo’nun sahiplik yapısı içindeki bir diğer kulüp olan Strasbourg’un teknik sorumlusu olması sayesinde hızlıca gerçekleşti.

Topa sahip olmaya dayalı oyun anlayışını benimseyen, modern ve yenilikçi bir teknik insan olarak tanınan Rosenior’un, genç oyuncu gelişimi konusundaki güçlü karnesi kulüp sahiplerinin futbol vizyonuyla örtüşüyor. Yönetim, bu tercihi istikrarı yeniden sağlamak ve tutarlı bir futbol kimliği oluşturmak adına “içeriden bir çözüm” olarak görse de, bu karar taraftarların tepkisini daha da artırdı.