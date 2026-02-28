AFP
Chelsea, Şampiyonlar Ligi umutlarına darbe aldı: Son 16 turundaki rakibi PSG'nin özel fikstür talebi kabul edildi
PSG, Nantes maçının yeniden düzenlenmesini sağladı
PSG, 13-15 Mart hafta sonu Nantes ile karşılaşacaktı, ancak Fransız liginden maçın Nisan ortasına ertelenmesi için talepte bulundu. Bu, Parislilerin 11 Mart'ta Chelsea'nin Parc des Princes'e ilk ziyaretinden 17 Mart'ta Stamford Bridge'de oynanacak rövanş maçına kadar beş gün maç yapmayacağı anlamına geliyor.
Bu, iki maç arasındaki Cumartesi günü Magpies'i ağırlamak zorunda kalacak olan Blues için büyük bir darbe. Ayrıca, sekiz gün içinde üç maçta ilk on birini rotasyona tabi tutmak zorunda kalacak olan Liam Rosenior için de baş ağrıtıcı bir durum olacak ve bu durum, Avrupa kupalarında sonuçlara veya Premier Lig'de puanlara mal olabilir.
PSG'nin bu isteği ilk kez kabul edilmiyor. Kulübün istekleri geçen sezon birçok kez kabul edildi ve Luis Enrique'nin takımı Avrupa şampiyonluğuna doğru hızla ilerlerken dinç kalmasına yardımcı oldu. Diğer Fransız takımları da geçmişte kıtasal turnuvalarda ilerlerken benzer ayrıcalıklardan yararlanmıştı.
Ligue 1 açıklama yayınladı
Ligue 1 sözcüsü yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Paris St-Germain'in talebi üzerine, Chelsea ile oynayacakları iki maçlık seriyi en iyi şekilde hazırlamak için, LFP [Ligue de Football Professionnel] yönetim kurulu, Nantes ile mutabık kalarak, Paris St-Germain-Nantes maçının 20 Nisan haftasında oynanmasına karar verdi.
Maçın kesin tarihi ve saati daha sonra belirlenecektir."
Finale giden yol
Şampiyonlar Ligi kura çekimi, birçok büyük kulübü birbiriyle eşleştirdi ve PSG ile Chelsea'nin eşleşmesi, birkaç ağır siklet karşılaşmasından sadece biri. Blues ilerlerse, çeyrek finalde Liverpool veya Galatasaray ile mücadele etmek zorunda kalacak.
Kazanan taraf, Bayern Münih, Atalanta, Real Madrid veya Manchester City ile karşılaşacak. Kura, Avrupa'nın en başarılı takımlarından en az birkaçı, Budapeşte'deki finalden çok önce turnuvadan elenecek.
Kura çekiminin diğer tarafında ise, Arsenal ve Barcelona'nın çarpışacağı 2006 finalinin bir tekrarı yarı finalde gerçekleşebilir. Gunners, Bayer Leverkusen'i ve ardından Bodo/Glimt veya Sporting CP'yi yenerek son dörde kalacaklarını bilerek, en azından kağıt üzerinde, yerli rakiplerine kıyasla nispeten kolay bir yolun kendilerine sunulmasından memnun olacaklardır.
Blaugrana'ya gelince, Newcastle'ı yenmeleri halinde, 16 turunda Tottenham Hotspur ile karşılaşacak olan Atletico Madrid ile tamamen İspanyol takımlarının yer alacağı bir çeyrek final oynayabilirler. Olasılığı düşük olsa da, altı İngiliz takımı çeyrek finalde yer alabilir ve bu da Premier League'in Avrupa'daki finansal hakimiyetini bir kez daha gösterebilir.
Chelsea zaferin mümkün olduğuna inanıyor
Chelsea, PSG'nin maçlar arasında dinlenme avantajı olmasına rağmen, PSG karşısında şansını deneyecek. Blues, Temmuz ayında Club World Cup finalinde Enrique'nin adamlarını mağlup etti ve Chelsea futbol direktörü David Barnard, kulübün kura çekiminden etkilenmediğini vurguladı.
"PSG ile birkaç kez karşılaştık. Onlar son şampiyonlar ama insanlar muhtemelen yazın Kulüpler Dünya Kupası'nda olanları hatırlayacaktır. Zor olacak ama bizden korkmuyoruz" dedi. "Kuraya bakabilirsiniz ama hiçbir şeyi kesin olarak kabul edemezsiniz."
Öncelikle Chelsea, lig ve FA Kupası'nda üç zorlu maça çıkacak. Pazar günü, Arsenal'e konuk olacaklar ve Gunners'ın şampiyonluk yarışını zora sokmaya çalışacaklar. Ardından Birmingham'a gidip Aston Villa ile Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için çok önemli bir maç oynayacaklar.
Ardından FA Cup beşinci turunda Wrexham bekliyor ve formda olan Red Dragons, Hollywood hikayelerine bir yenisini daha eklemek için çaresizce mücadele edecek.
