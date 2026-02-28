Chelsea, Şampiyonlar Ligi umutlarına darbe aldı: Son 16 turundaki rakibi PSG'nin özel fikstür talebi kabul edildi

PSG, 13-15 Mart hafta sonu Nantes ile karşılaşacaktı, ancak Fransız liginden maçın Nisan ortasına ertelenmesi için talepte bulundu. Bu, Parislilerin 11 Mart'ta Chelsea'nin Parc des Princes'e ilk ziyaretinden 17 Mart'ta Stamford Bridge'de oynanacak rövanş maçına kadar beş gün maç yapmayacağı anlamına geliyor.

Bu, iki maç arasındaki Cumartesi günü Magpies'i ağırlamak zorunda kalacak olan Blues için büyük bir darbe. Ayrıca, sekiz gün içinde üç maçta ilk on birini rotasyona tabi tutmak zorunda kalacak olan Liam Rosenior için de baş ağrıtıcı bir durum olacak ve bu durum, Avrupa kupalarında sonuçlara veya Premier Lig'de puanlara mal olabilir.

PSG'nin bu isteği ilk kez kabul edilmiyor. Kulübün istekleri geçen sezon birçok kez kabul edildi ve Luis Enrique'nin takımı Avrupa şampiyonluğuna doğru hızla ilerlerken dinç kalmasına yardımcı oldu. Diğer Fransız takımları da geçmişte kıtasal turnuvalarda ilerlerken benzer ayrıcalıklardan yararlanmıştı.