Chelsea, Robert Sanchez hakkındaki şüphelerin devam etmesi üzerine Blues efsanesi tarafından sürpriz bir transfer hamlesi yapmaya çağırıldı

Chelsea'nin ikonik oyuncusu Cole, eski kulübüne Manchester City'nin kalecisi James Trafford'u transfer etmesini önerdi. Bu öneri, Sanchez'in Stamford Bridge'deki geleceği için mücadele verdiği ve kulübün tartışmasız bir numaralı kalecisi olarak statüsünün tehdit altında olduğu bir dönemde geldi.

Teknik direktör Liam Rosenior, bir dizi tutarsız performansın ardından, özellikle de Arsenal'e karşı 2-1 yenildikleri maçtaki kötü performansının ardından, İspanyol oyuncuyu yedek kulübesine almayı tercih etti. Bu taktiksel değişiklik, mevcut kadronun potansiyel şampiyonluk rakiplerinin belirlediği standartlara uygun bir kaleciye sahip olup olmadığı konusunda daha geniş bir tartışma başlattı.