Chelsea, Robert Sanchez hakkındaki şüphelerin devam etmesi üzerine Blues efsanesi tarafından sürpriz bir transfer hamlesi yapmaya çağırıldı
Trafford, Stamford Bridge'e transfer olacağı söylentileriyle gündemde
Chelsea'nin ikonik oyuncusu Cole, eski kulübüne Manchester City'nin kalecisi James Trafford'u transfer etmesini önerdi. Bu öneri, Sanchez'in Stamford Bridge'deki geleceği için mücadele verdiği ve kulübün tartışmasız bir numaralı kalecisi olarak statüsünün tehdit altında olduğu bir dönemde geldi.
Teknik direktör Liam Rosenior, bir dizi tutarsız performansın ardından, özellikle de Arsenal'e karşı 2-1 yenildikleri maçtaki kötü performansının ardından, İspanyol oyuncuyu yedek kulübesine almayı tercih etti. Bu taktiksel değişiklik, mevcut kadronun potansiyel şampiyonluk rakiplerinin belirlediği standartlara uygun bir kaleciye sahip olup olmadığı konusunda daha geniş bir tartışma başlattı.
Cole, kalede elit standartlar talep ediyor
Paddy Power'a konuşan Cole, Chelsea'nin Liverpool, City ve Arsenal gibi takımlarla şampiyonluk mücadelesinde rekabet edebilmek için elit bir kaleci transfer etmesi gerektiğini düşünüyor. Cole, "Robert Sanchez ile durum zor çünkü zaman zaman iyi performans gösteriyor" dedi. "Geçen gün [Filip] Jorgensen'e ilk 11'de yerini kaptırdı. Yani Liam Rosenior, 'bir numara kalecisi yok' dediği kadar bir numara kalecisini belirlemiş gibi görünmüyor. Onun çalışma şekli böyle.
Eski İngiltere milli oyuncusu, Blues'un Etihad Stadyumu'nda Gianluigi Donnarumma ile rekabet etmekte zorlanan Trafford'u transfer etmeye çalışması gerektiğini öne sürdü. "James Trafford gibi bir kaleci piyasaya çıktığında, Chelsea harekete geçmek zorunda kalabilir. Sanchez gelişiyor, ama yine de bir üst seviyeye çıkabileceğini düşünüyorum. Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek ve Arsenal ve Man City gibi takımlarla rekabet etmek için zamanında hazır olacak mı? Liverpool'da Allison, Man City'de Donnarumma ve Arsenal'de David Raya var. Chelsea'nin ihtiyacı olan kaleci seviyesi bu. Sanchez bu seviyeye ulaşabilir, ama yeterince hızlı ulaşabilir mi?"
Rosenior kaleci rotasyonunu benimsiyor
Aston Villa'ya karşı 4-1 galibiyetinde Sanchez'i kadro dışı bırakma kararı, Rosenior'un "koşular için atlar" felsefesini vurguladı. İspanyol oyuncunun yerini kaybetmesinden "gerçekten hayal kırıklığına uğradığı" bildirilirken, menajer sahne arkasında gösterilen profesyonelliği övdü.
Rosenior, "Rob'a karşı gerçekten dürüst davrandım" dedi. "Oynamadığı için gerçekten hayal kırıklığına uğramıştı, ki bu da her oyuncudan beklediğim bir şey, ister kaleci ister saha oyuncusu olsun. Ancak Rob'un antrenmanlarda gösterdiği tepki, Filip'i destekleme şekli - ısınmada, soyunma odasında - muhteşemdi."
Tutarlılık arayışı
Villa'ya karşı elde ettiği ezici galibiyetin ardından Chelsea, sırasıyla dördüncü ve üçüncü sırada yer alan Villans ve Manchester United ile arasındaki puan farkını 3'e indirmeyi başardı.
Bu olumlu sonuç, Rosenior'un takımı için Cumartesi günü FA Cup'ın beşinci turunda Championship ekibi Wrexham ile karşılaşmadan önce ve hafta ortasında Paris Saint-Germain ile Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Paris'e gitmeden önce değerli bir sermaye olacak. Sanchez, bu önemli maçlarda Chelsea'nin bir numaralı kalecisi olmayı hak ettiğini menajerine kanıtlamak için sabırsızlanıyor.
