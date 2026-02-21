Goal.com
Chelsea oyuncularının Burnley maçı puanları: Wesley Fofana, bu ÇILGINCA! Fransız oyuncunun aptalca kırmızı kartı Blues'a pahalıya mal oldu, James Ward-Prowse ise hala duran topların kralı olduğunu kanıtladı

Chelsea, Cumartesi öğleden sonra küme düşme mücadelesi veren Burnley ile 1-1 berabere kaldı. 10 kişi kalan Blues, Stamford Bridge'de 93. dakikada beraberlik golünü yedi. Liam Rosenior'un öğrencileri, gol farkıyla Manchester United'ı geçerek Premier League'in ilk dört sırasına geri döndü, ancak Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı için rakiplerine üstünlük sağlama fırsatını kaçırdıklarını düşüneceklerdir.

Chelsea'nin öne geçmesi sadece dört dakika sürdü. Ev sahibi takım, Moises Caicedo'nun Pedro Neto'ya pasını vermesiyle topu arka alandan öne doğru iyi bir şekilde taşıdı ve Pedro sol kanatta topu takip ederek Joao Pedro'ya düşük bir orta yaptı ve Pedro topu ağlara gönderdi.

Blues, ilk yarının sonlarına doğru Cole Palmer'ın Kyle Walker'dan topu çalması ve tüm Burnley oyuncularının duran top pozisyonuna geçmesiyle gol farkını ikiye katlamalıydı, ancak onun düşük vuruşu kaleci Martin Dubravka tarafından kurtarıldı.

Sessiz geçen ikinci yarı, maçın normal süresinin dolmasına doğru ilerlerken, 20 dakika kala Wesley Fofana, ikinci sarı kartını görerek oyundan atıldı. Fofana, zaten sarı kartlıyken James Ward-Prowse'un ayağına çarptı ve Chelsea'ye sezonun sekizinci kırmızı kartını kazandırdı.

Uzatma dakikalarının üçüncü dakikasında Burnley skoru eşitledi. Ward-Prowse'un köşe vuruşunda boşta kalan Zian Flemming topu kafayla uzak köşeye gönderdi ve Robert Sanchez'i geçerek golü attı.

Jacob Bruun Larsen, Ward-Prowse'un bir başka köşe vuruşunda serbest bir pozisyon yakaladı, ancak kafası üst direğin üzerinden dışarı çıktı ve maç berabere sona erdi.

GOAL, Stamford Bridge'deki Chelsea oyuncularını değerlendiriyor...

    Kaleci ve Savunma

    Robert Sanchez (6/10):

    Birkaç kez uzak mesafeden test edildi, ancak açık oyunda endişelenecek bir şey yapmadı. Flemming'in beraberlik golünde şansı yoktu. Arka alanda oynadığı en gergin maçlarından biriydi.

    Reece James (6/10):

    O tarafta doğal bir kanat oyuncusu olmadığı için sağ kanattan hücum etti, ancak Burnley kalesine ortalarından pek verim alamadı. Son birkaç dakikada Acheampong ile değiştirildi.

    Wesley Fofana (2/10):

    Hannibal Mejbri'ye yaptığı alaycı faul nedeniyle aptalca bir sarı kart gördü, ardından Ward-Prowse'a yaptığı geç faul nedeniyle kırmızı kart gördü. Berbat.

    Trevoh Chalobah (6/10):

    Yerli favori oyuncunun sağlam bir maçıydı. Savunma üçgeninden birkaç uzun pas attı ve iyi bir savunma performansı sergiledi.

    Malo Gusto (6/10):

    Başlangıçta zayıf olduğu sol tarafta zorlandı ama oyuna ısındıkça üst üste ve alt üste geçmelerde faydalı bir çıkış noktası haline geldi. Hato ile değiştirildi.

    Orta saha

    Moises Caicedo (6/10):

    Pedro'nun açılış golünde önemli bir rol oynadı, Neto'ya çizgiler arasında nefis bir pas attı. Sahanın her santimetrekaresini kapladı.

    Andrey Santos (6/10):

    Orta saha mücadelesinde çalışkan bir performans sergiledi ve olağanüstü bir şey yapmaya çalışmadan topu oyunda tuttu.

    Cole Palmer (4/10):

    Chelsea'nin talismanı için hayal kırıklığı yaratan bir gün oldu. İlk yarıda takımının avantajını ikiye katlayacak büyük bir fırsatı kaçırdı ve Burnley'nin ondan açıkça korktuğu ve ona azami saygı gösterdiği halde ilk dokunuşları hiç iyi değildi. Fofana'nın oyundan atılmasının ardından Adarabioyo'nun yerine oyuna girdi.

    Saldırı

    Enzo Fernandez (4/10):

    Son zamanlarda sol kanatta çok fazla oynadı, ancak bu maçta sağ kanada geçti. Maça çok az katkı sağladı.

    Joao Pedro (8/10):

    Rosenior, Pedro'ya 9 numara olarak gerçek bir güven gösterdi ve bu güven meyvesini veriyor. Son altı Premier Lig maçında beş gol attı. Blues 10 kişi kalınca, daha fiziksel bir varlık olan Delap ile değiştirildi.

    Pedro Neto (8/10):

    Erken asistiyle moral bulan oyuncu, her fırsatta sol kanattan tüm hızıyla hücum etti. Maçın sonlarında Sarr ile değiştirildi.

    Yedekler ve Menajer

    Tosin Adarabioyo (4/10):

    Fofana'nın kırmızı kart görmesinin ardından Palmer'ın yerine oyuna girdi. Hollandalı oyuncu son savunma hattını geçtikten sonra Flemming ile girdiği mücadeleden paçayı kurtardı.

    Jorrel Hato (5/10):

    Chelsea galibiyeti garantilemek için Gusto'nun yerine son dakikalarda oyuna girdi.

    Liam Delap (5/10):

    Pedro'nun yerine oyuna girdi. Fiziksel gücünü iyi kullandı ancak maçın son şutunu üstten dışarı attı.

    Mamadou Sarr (N/A):

    Neto'nun yerine Premier Lig'deki ilk maçına çıktı.

    Josh Acheampong (N/A):

    James'in yerine oyuna girdi.

    Liam Rosenior (6/10):

    Chelsea maçın büyük bölümünde iyi oynamasına rağmen, oyuncuları yine onu hayal kırıklığına uğrattı.

0