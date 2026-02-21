Chelsea oyuncularının Burnley maçı puanları: Wesley Fofana, bu ÇILGINCA! Fransız oyuncunun aptalca kırmızı kartı Blues'a pahalıya mal oldu, James Ward-Prowse ise hala duran topların kralı olduğunu kanıtladı

Chelsea'nin öne geçmesi sadece dört dakika sürdü. Ev sahibi takım, Moises Caicedo'nun Pedro Neto'ya pasını vermesiyle topu arka alandan öne doğru iyi bir şekilde taşıdı ve Pedro sol kanatta topu takip ederek Joao Pedro'ya düşük bir orta yaptı ve Pedro topu ağlara gönderdi.
Blues, ilk yarının sonlarına doğru Cole Palmer'ın Kyle Walker'dan topu çalması ve tüm Burnley oyuncularının duran top pozisyonuna geçmesiyle gol farkını ikiye katlamalıydı, ancak onun düşük vuruşu kaleci Martin Dubravka tarafından kurtarıldı.
Sessiz geçen ikinci yarı, maçın normal süresinin dolmasına doğru ilerlerken, 20 dakika kala Wesley Fofana, ikinci sarı kartını görerek oyundan atıldı. Fofana, zaten sarı kartlıyken James Ward-Prowse'un ayağına çarptı ve Chelsea'ye sezonun sekizinci kırmızı kartını kazandırdı.
Uzatma dakikalarının üçüncü dakikasında Burnley skoru eşitledi. Ward-Prowse'un köşe vuruşunda boşta kalan Zian Flemming topu kafayla uzak köşeye gönderdi ve Robert Sanchez'i geçerek golü attı.
Jacob Bruun Larsen, Ward-Prowse'un bir başka köşe vuruşunda serbest bir pozisyon yakaladı, ancak kafası üst direğin üzerinden dışarı çıktı ve maç berabere sona erdi.
GOAL, Stamford Bridge'deki Chelsea oyuncularını değerlendiriyor...