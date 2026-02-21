Chelsea oyuncularının Burnley maçı puanları: Wesley Fofana, bu ÇILGINCA! Fransız oyuncunun aptalca kırmızı kartı Blues'a pahalıya mal oldu, James Ward-Prowse ise hala duran topların kralı olduğunu kanıtladı

Robert Sanchez (6/10):

Birkaç kez uzak mesafeden test edildi, ancak açık oyunda endişelenecek bir şey yapmadı. Flemming'in beraberlik golünde şansı yoktu. Arka alanda oynadığı en gergin maçlarından biriydi.

Reece James (6/10):

O tarafta doğal bir kanat oyuncusu olmadığı için sağ kanattan hücum etti, ancak Burnley kalesine ortalarından pek verim alamadı. Son birkaç dakikada Acheampong ile değiştirildi.

Wesley Fofana (2/10):

Hannibal Mejbri'ye yaptığı alaycı faul nedeniyle aptalca bir sarı kart gördü, ardından Ward-Prowse'a yaptığı geç faul nedeniyle kırmızı kart gördü. Berbat.

Trevoh Chalobah (6/10):

Yerli favori oyuncunun sağlam bir maçıydı. Savunma üçgeninden birkaç uzun pas attı ve iyi bir savunma performansı sergiledi.

Malo Gusto (6/10):

Başlangıçta zayıf olduğu sol tarafta zorlandı ama oyuna ısındıkça üst üste ve alt üste geçmelerde faydalı bir çıkış noktası haline geldi. Hato ile değiştirildi.