Chelsea oyuncularının Aston Villa maçındaki performans değerlendirmeleri: Joao Pedro gerçekten özel bir oyuncu! Hat-trick kahramanı, Liam Rosenior'un mükemmel tepkisiyle Blues'un ilk beş umutlarını yeniden alevlendirdi

Chelsea, Salı gecesi Aston Villa'yı 4-1'lik ezici bir skorla mağlup ederek gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma umutlarını artırdı. The Blues, Premier League'de üç maçtır galibiyet alamayarak ilk beş içinde yer alma şansını önemli ölçüde zayıflatmıştı, ancak West Midlands'da muhteşem bir geri dönüşle birçok eleştiriye cevap verdi.

Chelsea, maçın üçüncü dakikasında geriye düştü. Leon Bailey, Jorrel Hato'yu geçerek yavaş bir orta yaptı ve Ollie Watkins, Wesley Fofana'yı geride bırakarak Douglas Luiz'in Reece James'in önünden geçip golü atmasını sağladı.

Ancak konuk takım yarım saatin ardından sonunda eşitliği sağladı. Enzo Fernandez sağ kanatta Malo Gusto'yu buldu ve Fransız oyuncu Joao Pedro'ya arka direkte gol atması için nokta atışı bir orta yaptı.

Devre arifesinde Villa tekrar öne geçtiğini sandı. Chelsea çok fazla oyuncuyu ileriye çıkardı ve James'in hatalı pası kesildi, bu da ev sahibi takımın hızlı bir kontra atağa çıkmasına olanak sağladı ve Watkins arkadan koşarak topu ağlara gönderdi. Ancak VAR kontrolü sonucunda birkaç santim ofsayt olduğu tespit edildi ve Blues kurtuldu.

İlk yarının sonunda sekiz dakikalık uzatma süresinin son dakikasında Chelsea ilk kez öne geçti. Canlı Alejandro Garnacho, sol kanatta topu iyi kontrol etti ve içerideki Fernandez'i buldu. Fernandez, Watkins'in önceki çabasının aksine, çok az bir farkla ofsayt pozisyonunda olan Pedro'ya topu gönderdi ve Pedro dar açıdan golü attı.

İkinci yarıda Cole Palmer, Chelsea'nin üçüncü golünü attı. James'in ceza sahasına gönderdiği top Emiliano Martinez tarafından uzaklaştırıldı, ancak Blues'un 10 numarası reboundu geri göndererek konuk ekibin avantajını artırdı.

Pedro 64. dakikada hat-trick'ini tamamladı. Palmer, Villa'nın yüksek savunma hattını Garnacho'ya yaptığı harika bir pasla aştı ve Garnacho da Pedro'ya pasını verdi, Pedro da boş kaleye topu yuvarladı. Villa için şanslı olan, Blues'un o geceki gol serisinin burada sona ermesiydi.

GOAL, Villa Park'taki Chelsea oyuncularını değerlendirdi...

    Kaleci ve Savunma

    Filip Jorgensen (6/10):

    Robert Sanchez'in yedek kulübesine düşmesiyle sürpriz bir şekilde ilk 11'de yer aldı. Luiz'in açılış golünde biraz daha iyi olabilirdi ama sonrasında etkileyici kurtarışlar yaptı.

    Malo Gusto (7/10):

    Chelsea'nin gecesini ateşleyen Pedro'nun beraberlik golünü hazırlayan muhteşem bir orta yaptı. Maçın açılmasıyla kendisine tanınan alan göz önüne alındığında daha fazla asist yapmalıydı. Lavia ile değiştirildi.

    Wesley Fofana (5/10):

    Bir maçlık cezasını çektikten sonra ilk 11'e geri döndü. Villa'nın açılış golünde ve maçın geri kalanında çok pasif kaldı. Adarabioyo ile değiştirildi.

    Trevoh Chalobah (6/10):

    Fofana'nın yarattığı birçok karışıklığı düzeltmek için tetikte olmak zorundaydı.

    Jorrel Hato (6/10):

    Luiz'in golünde Bailey'i durdurmak için daha iyisini yapmalıydı, ancak o andan itibaren Jamaikalı kanat oyuncusu tarafından neredeyse hiç rahatsız edilmedi.

    Orta saha

    Reece James (6/10):

    Orta saha mücadelesinde ikna edici değildi. Birkaç hatalı pas yaptı ve çoğu ikili mücadelede bir adım geride kaldı. En azından maç ilerledikçe iyileşti.

    Moises Caicedo (7/10):

    Chelsea'nin geriye düştüğü maçın ilk dakikalarında en sakin oyuncusuydu. Sakinliği, takımın geri dönüşünde çok önemli bir rol oynadı.

    Enzo Fernandez (9/10):

    Chelsea formasıyla en iyi performanslarından birini sergiledi, bir dizi etkileyici pasla Villa'nın savunmasını sürekli olarak açtı. Pedro'nun ikinci golünde çok akıllı bir asist yaptı. Cucurella ile değiştirildi.

    Saldırı

    Cole Palmer (8/10):

    Yavaş bir başlangıç yaptı. İlk yarıda çok tereddütlüydü ama ikinci yarıda adeta yeniden doğdu, kendisi de gol attı ve dördüncü golde kilit rol oynadı. Delap ile değiştirildi.

    Joao Pedro (10/10):

    Brezilya'nın en iyi 9 numarası mı? Eski Brighton oyuncusu kesinlikle bunu kanıtlıyor. Gerçek forvetlerin yapacağı türden muhteşem bir hat-trick. Maç boyunca mükemmeldi. Santos'un yerine oyuna girdi.

    Alejandro Garnacho (8/10):

    Cezalı Pedro Neto'nun yerine oyuna giren Portekizli kanat oyuncusu, o pozisyonu geri almak için iyi bir performans sergiledi. Garnacho, Chelsea'nin sol kanadında sürekli bir tehdit oluşturdu ve sık sık hızlı kontra ataklara öncülük etti. Pedro'nun hat-trick'ini sağlayan hak ettiği bir asist yaptı.

    Yedekler ve Menajer

    Romeo Lavia (6/10):

    Gusto'nun yerine geç saatlerde oyuna girdi.

    Marc Cucurella (6/10):

    Fernandez'in yerine sakatlığından sonra sahalara döndü.

    Tosin Adarabioyo (6/10):

    Fofana'nın yerine oyuna girdi.

    Liam Delap (N/A):

    Palmer'ın yerine oyuna girdi.

    Andrey Santos (N/A):

    Brezilyalı takım arkadaşı Pedro'nun yerine oyuna girdi.

    Liam Rosenior (9/10):

    Chelsea'nin son zamanlardaki Premier Lig'deki kötü gidişatını sonlandırmak için ne harika bir yol. Rosenior, Villa'nın yüksek savunma hattını defalarca kullanarak oyun planını mükemmel bir şekilde uyguladı.

