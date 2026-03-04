Chelsea oyuncularının Aston Villa maçındaki performans değerlendirmeleri: Joao Pedro gerçekten özel bir oyuncu! Hat-trick kahramanı, Liam Rosenior'un mükemmel tepkisiyle Blues'un ilk beş umutlarını yeniden alevlendirdi

Chelsea, maçın üçüncü dakikasında geriye düştü. Leon Bailey, Jorrel Hato'yu geçerek yavaş bir orta yaptı ve Ollie Watkins, Wesley Fofana'yı geride bırakarak Douglas Luiz'in Reece James'in önünden geçip golü atmasını sağladı.

Ancak konuk takım yarım saatin ardından sonunda eşitliği sağladı. Enzo Fernandez sağ kanatta Malo Gusto'yu buldu ve Fransız oyuncu Joao Pedro'ya arka direkte gol atması için nokta atışı bir orta yaptı.

Devre arifesinde Villa tekrar öne geçtiğini sandı. Chelsea çok fazla oyuncuyu ileriye çıkardı ve James'in hatalı pası kesildi, bu da ev sahibi takımın hızlı bir kontra atağa çıkmasına olanak sağladı ve Watkins arkadan koşarak topu ağlara gönderdi. Ancak VAR kontrolü sonucunda birkaç santim ofsayt olduğu tespit edildi ve Blues kurtuldu.

İlk yarının sonunda sekiz dakikalık uzatma süresinin son dakikasında Chelsea ilk kez öne geçti. Canlı Alejandro Garnacho, sol kanatta topu iyi kontrol etti ve içerideki Fernandez'i buldu. Fernandez, Watkins'in önceki çabasının aksine, çok az bir farkla ofsayt pozisyonunda olan Pedro'ya topu gönderdi ve Pedro dar açıdan golü attı.

İkinci yarıda Cole Palmer, Chelsea'nin üçüncü golünü attı. James'in ceza sahasına gönderdiği top Emiliano Martinez tarafından uzaklaştırıldı, ancak Blues'un 10 numarası reboundu geri göndererek konuk ekibin avantajını artırdı.

Pedro 64. dakikada hat-trick'ini tamamladı. Palmer, Villa'nın yüksek savunma hattını Garnacho'ya yaptığı harika bir pasla aştı ve Garnacho da Pedro'ya pasını verdi, Pedro da boş kaleye topu yuvarladı. Villa için şanslı olan, Blues'un o geceki gol serisinin burada sona ermesiydi.

GOAL, Villa Park'taki Chelsea oyuncularını değerlendirdi...