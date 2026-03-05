Chelsea'nin Pedro Neto, Arsenal maçında kırmızı kart gördükten sonra sahayı terk etmekte geciktiği için FA tarafından cezalandırıldı. Ayrıca 'küfürlü sözler' kullandığı da iddia edildi

Menajer Liam Rosenior, takımının sahada 11 oyuncuyu tutamamasından dolayı açıkça sabrının sonuna gelmiş durumda. Kaleci Robert Sanchez'i bireysel eleştirilerden korurken, kırmızı kart durumuna karşı çok daha az hoşgörülü davrandı. Menajer, Neto'nun Emirates'te yaşanan olaydan sonra gruba özür dilediğini belirterek, zihniyet değişikliği görmek için çaresiz durumda.

Konuyla ilgili olarak Rosenior şunları söyledi: "Benim işim sorumluluk kültürünü oluşturmak. Bir hata yaptığınızda, bunun bir daha asla tekrarlanmaması için elinizi kaldırmanız gerekir. Takım arkadaşlarınızın yardımı gerekir, ama sonuçta her şey size bağlıdır. Pedro gruba özür diledi. Artık davranışlarında bir iyileşme görmek istiyorum... Avrupa'nın en genç takımlarından biriyiz. Bazen gelişmek için bazı deneyimler yaşamak gerekir. Bunun, istediğimizi başaramadığımız bir öğrenme deneyimi olmasını istemiyorum."