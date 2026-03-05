AFP
Chelsea'nin Pedro Neto, Arsenal maçında kırmızı kart gördükten sonra sahayı terk etmekte geciktiği için FA tarafından cezalandırıldı. Ayrıca 'küfürlü sözler' kullandığı da iddia edildi
Üç dakikalık çılgınlık: Neto'nun pahalıya mal olan kırmızı kartı
Olay, Jurrien Timber'ın Arsenal'i öne geçirdikten kısa bir süre sonra meydana geldi. Neto, iki hızlı sarı kart görerek Liam Rosenior'un takımını bir kişi eksik bıraktı. İlk sarı kartta, Arsenal'in ikinci golünü agresif bir şekilde protesto ederken itiraz ettiği için uyarıldı. Ve sadece üç dakika sonra, Gabriel Martinelli'ye yaptığı alaycı faul, onun öğleden sonrasını erken bitirdi ve Chelsea, sahada 10 kişiyle maçın son dakikalarını zorlukla geçirdi.
FA, suistimal suçlamasını onayladı
Futbol Federasyonu, oyuncunun sahadan geç çıkmasını ve maç hakemlerine yönelik sözlerini gerekçe göstererek, kanat oyuncusuna daha fazla ceza verme kararı aldı. FA, sosyal medya aracılığıyla şu açıklamayı yaptı: "Pedro Neto, 1 Mart Pazar günü Chelsea FC ile Arsenal FC arasında oynanan Premier League maçının 70. dakikasında kırmızı kart gördükten sonra cezalandırıldı. Oyuncunun sahayı hemen terk etmemesi ve/veya maç hakemlerine küfürlü sözler sarf etmesi nedeniyle uygunsuz davranışta bulunduğu iddia ediliyor. Pedro Neto'nun 9 Mart Pazartesi gününe kadar cevap vermesi gerekiyor."
Bu son gelişme, bu sezon tüm turnuvalarda dokuz oyuncusu kırmızı kart gören Blues'un artan disiplin krizine bir yenisini daha ekledi. Önemli bir hücum oyuncusunun sakinliğini kaybetmesi büyük tepki çekti ve eski Blues forveti Chris Sutton, bu kadar önemli bir ortamda sakinliğini koruyamadığı için kanat oyuncusunu "aptal"olarak nitelendirdi.
Rosenior soyunma odasında hesap verebilirlik istiyor
Menajer Liam Rosenior, takımının sahada 11 oyuncuyu tutamamasından dolayı açıkça sabrının sonuna gelmiş durumda. Kaleci Robert Sanchez'i bireysel eleştirilerden korurken, kırmızı kart durumuna karşı çok daha az hoşgörülü davrandı. Menajer, Neto'nun Emirates'te yaşanan olaydan sonra gruba özür dilediğini belirterek, zihniyet değişikliği görmek için çaresiz durumda.
Konuyla ilgili olarak Rosenior şunları söyledi: "Benim işim sorumluluk kültürünü oluşturmak. Bir hata yaptığınızda, bunun bir daha asla tekrarlanmaması için elinizi kaldırmanız gerekir. Takım arkadaşlarınızın yardımı gerekir, ama sonuçta her şey size bağlıdır. Pedro gruba özür diledi. Artık davranışlarında bir iyileşme görmek istiyorum... Avrupa'nın en genç takımlarından biriyiz. Bazen gelişmek için bazı deneyimler yaşamak gerekir. Bunun, istediğimizi başaramadığımız bir öğrenme deneyimi olmasını istemiyorum."
Chelsea'nin sıradaki rakipleri Wrexham ve PSG
Arsenal maçının ardından gelen sonuçlar, Blues için bir uyarı niteliğinde oldu ve takım, Joao Pedro'nun hat-trick'iyle Villa Park'ta 4-1'lik ikna edici bir galibiyetle yanıt verdi. Bu arada Neto, cezasını resmi olarak tamamladı ve yaklaşan kupa maçında forma giyebilecek. Chelsea'nin Premier Lig'e ara verip kupa müsabakalarına odaklanacağı bu kritik dönemde, bu kadro değişikliği büyük önem taşıyor. Chelsea, FA Cup beşinci turunda Hollywood'un sahibi olduğu Wrexham'ı ağırlayacak, ardından Paris'e giderek PSG ile Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında karşılaşacak.
