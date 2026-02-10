Goal.com
Chelsea'nin Leeds maçı oyuncu değerlendirmeleri: Blues fırsatı kaçırdı! Cole Palmer ve Joao Pedro'nun büyüsü, Liam Rosenior'un savunma felaketiyle bozuldu ve sonunda puan kaybetti.

Chelsea, Salı günü Leeds United ile 2-2 berabere kalarak Liam Rosenior yönetiminde ilk kez Premier Lig maçını kazanamadı. Maçın büyük bir bölümünde rahatlıkla daha iyi olan taraf olan Blues, ikinci yarıda iki gol farkla önde olmasına rağmen, bir dizi savunma hatası nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ne katılma umutlarını büyük ölçüde artıracak bir galibiyeti kaçırdı.

Chelsea, ilk yarının ortasında öne geçti. Cole Palmer, iki statik savunma oyuncusu arasında basit bir pasla Leeds'in savunma hattını parçaladı ve Joao Pedro'ya pas attı. Joao Pedro hızla ilerleyerek kaleci Karl Darlow'u çalımladı.

İkinci yarının başında, Pedro'nun Jaka Bijol tarafından yere itilmesi üzerine ev sahibi takım penaltı kazandı. Bu pozisyon, Cumartesi günü Wolves maçında kazandığı penaltıya neredeyse aynıydı. Palmer, elbette 12 metreden hata yapmadı ve skoru 2-0'a getirdi.

Ancak maçın gidişatı, saatin 60. dakikasını geçtikten sonra Moises Caicedo'nun Jayden Bogle'a geç yaptığı faul nedeniyle penaltı verilmesi ile değişmek üzereydi. Lukas Nmecha penaltıyı kullanarak Robert Sanchez'i yanlış yöne gönderdi ve Leeds'e, her şey bitmiş gibi göründüğü anda bir umut ışığı verdi.

Leeds, 73. dakikada dikkat çekici bir şekilde skoru eşitledi. Trevoh Chalobah yüksek topu kontrol edemedi, Malo Gusto, Josh Acheampong, Caicedo ve Sanchez ise topu uzaklaştırmayı başaramadı ve Nmecha'nın gelip Noah Okafor'a boş kaleye gol atması için pas vermesine izin verdi.

Chelsea galibiyet golünü aramak için toparlandı, Pedro Neto'nun derin ortası neredeyse üst köşeye düşüyordu, ardından Jorrel Hato'nun ortası Portekizli Joao tarafından direğe çarptı.

94. dakikada Chelsea maçı kazanmalıydı. Caicedo, altı metre kareden harika bir alçak orta yaptı ve topu ağlara göndermek için bekleyen Palmer, yakın mesafeden topu üstten dışarı attı ve maç berabere sonuçlandı.

GOAL, Stamford Bridge'deki Chelsea oyuncularını değerlendiriyor...

    Kaleci ve Savunma

    Robert Sanchez (5/10):

    İyi bir şut performansı sergiledi, ancak Okafor'un beraberlik golünde topu uzaklaştırmayı başaramayarak başarısız olan birkaç oyuncudan biriydi.

    Malo Gusto (4/10):

    Aynı şekilde, Leeds'in hiçbir şey yokken eşitliği sağlamasına neden olan karmaşık durumu kontrol altına alamadı.

    Josh Acheampong (4/10):

    19 yaşındaki oyuncu genel olarak etkileyici bir performans sergiledi, ancak Okafor'un golünde ciddi bir hata yaptı. Bu olayın ardından Fofana ile değiştirildi.

    Trevoh Chalobah (5/10):

    Benzer şekilde, Leeds'in bir saatten fazla bir süredir geride olduğu maça geri dönmesine izin vererek temel görevlerini yerine getiremedi.

    Marc Cucurella (6/10):

    Palmer ve Fernandez'in ortaklığıyla sol kanatta boşluklar açıldı. İlk yarıda oyundan alındı.

    Orta saha

    Andrey Santos (6/10):

    Endüstri ve yaratıcılığı ustaca harmanlayarak topu geri kazandı ve hatları aşmaktan asla çekinmedi. Leeds skoru 2-2'ye getirince Delap ile değiştirildi.

    Moises Caicedo (3/10):

    Leeds'in her iki golünde de rol oynayan tek Chelsea oyuncusu. Kabus gibi bir performans.

    Cole Palmer (7/10):

    Rosenior tarafından serbest bırakıldı, 10 numara olarak başladı ama sık sık sol kanatta göründü ve Fernandez ile sürekli yer değiştirdi. Pedro'nun açılış golünü hazırladıktan sonra bir penaltı daha attı. Uzatmalarda sadece birkaç metre mesafeden galibiyet golünü atma şansını kaçırdı ve bunun için bir puan düşülmesi gerekiyor.

    Saldırı

    Estevao (6/10):

    Büyük potansiyelini göstererek ev sahibi taraftarları ayağa kaldırdı, ancak son vuruşlarda yetersiz kaldı. Neto ile değiştirildi.

    Joao Pedro (8/10):

    Palmer gibi, Pedro da hücumdaki muhteşem çabalarıyla bu maçtan daha fazlasını hak ediyordu. Forvet arkadaşlarıyla bağlantı kurmak için geriye indi. İlk golü attı ve Chelsea'ye penaltı kazandırdı.

    Enzo Fernandez (7/10):

    Hibrit bir orta saha oyuncusu/sol kanat oyuncusu rolünde etkileyici bir performans sergiledi ve formda olan Palmer ile daha iyi bir uyum yakaladı.

    Yedekler ve Menajer

    Jorrel Hato (6/10):

    İkinci yarının başında Cucurella'nın yerine oyuna girdi. Ancak Chelsea'nin savunmasının çökmesi onun suçu değildi.

    Pedro Neto (5/10):

    Estevao'nun yerine oyuna girdi. Onun gibi sihirli ayakları yoktu.

    Wesley Fofana (5/10):

    Acheampong'un yerine oyuna girdi.

    Liam Delap (5/10):

    Chelsea galibiyet golünü ararken Santos'un yerine oyuna girdi.

    Liam Rosenior (6/10):

    Maçın büyük bir bölümünde Chelsea güzel bir futbol oynadı. Ancak naiflikleri onlara pahalıya mal oldu. Açıklanamayan bir pozisyondan iki puan kaybettiler.

