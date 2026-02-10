Chelsea, ilk yarının ortasında öne geçti. Cole Palmer, iki statik savunma oyuncusu arasında basit bir pasla Leeds'in savunma hattını parçaladı ve Joao Pedro'ya pas attı. Joao Pedro hızla ilerleyerek kaleci Karl Darlow'u çalımladı.

İkinci yarının başında, Pedro'nun Jaka Bijol tarafından yere itilmesi üzerine ev sahibi takım penaltı kazandı. Bu pozisyon, Cumartesi günü Wolves maçında kazandığı penaltıya neredeyse aynıydı. Palmer, elbette 12 metreden hata yapmadı ve skoru 2-0'a getirdi.

Ancak maçın gidişatı, saatin 60. dakikasını geçtikten sonra Moises Caicedo'nun Jayden Bogle'a geç yaptığı faul nedeniyle penaltı verilmesi ile değişmek üzereydi. Lukas Nmecha penaltıyı kullanarak Robert Sanchez'i yanlış yöne gönderdi ve Leeds'e, her şey bitmiş gibi göründüğü anda bir umut ışığı verdi.

Leeds, 73. dakikada dikkat çekici bir şekilde skoru eşitledi. Trevoh Chalobah yüksek topu kontrol edemedi, Malo Gusto, Josh Acheampong, Caicedo ve Sanchez ise topu uzaklaştırmayı başaramadı ve Nmecha'nın gelip Noah Okafor'a boş kaleye gol atması için pas vermesine izin verdi.

Chelsea galibiyet golünü aramak için toparlandı, Pedro Neto'nun derin ortası neredeyse üst köşeye düşüyordu, ardından Jorrel Hato'nun ortası Portekizli Joao tarafından direğe çarptı.

94. dakikada Chelsea maçı kazanmalıydı. Caicedo, altı metre kareden harika bir alçak orta yaptı ve topu ağlara göndermek için bekleyen Palmer, yakın mesafeden topu üstten dışarı attı ve maç berabere sonuçlandı.

