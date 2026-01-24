Chelsea'nin formasında neden hala göğüs sponsoru yok?

Chelsea, 2020 ile 2023 yılları arasında Three ile forma sponsorluğu anlaşmasına sahipti. Bu sözleşmenin, Batı Londra temsilcisine yıllık yaklaşık 40 milyon sterlin (46 milyon avro / 50 milyon dolar) kazandırdığı bildiriliyordu. Ancak zorlu geçen bir dönemin ardından bu iş birliği sona erdi.

Bunun arkasında, Rus oligark Roman Abramovich’in, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından Birleşik Krallık hükümeti tarafından yaptırımlara maruz kalması ve mal varlıklarının dondurulması sonucu kulübü satmak zorunda kalması yatıyordu. Abramovich’ten yeni sahipler Todd Boehly ve Clearlake Capital yönetimine geçiş sürecinde, olası itibar riski nedeniyle potansiyel sponsorlar temkinli davrandı.

Chelsea yönetimi de bu süreçte yeni bir uzun vadeli forma sponsorluğu anlaşması için acele etmemeyi tercih etti; bunun yerine kulübün ticari stratejisiyle örtüşen bir şirketle doğru ortaklığı kurmak istedi. Ancak bu yaklaşımın bedeli, son yıllarda Chelsea oyuncularının sahaya göğüs sponsoru olmayan, boş formalarla çıkması oldu.