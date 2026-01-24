Getty Images Sport
Chelsea'nin formasında neden hala göğüs sponsoru yok?
Chelsea’nin son uzun vadeli forma sponsorluğu 2023’te sona erdi
Chelsea, 2020 ile 2023 yılları arasında Three ile forma sponsorluğu anlaşmasına sahipti. Bu sözleşmenin, Batı Londra temsilcisine yıllık yaklaşık 40 milyon sterlin (46 milyon avro / 50 milyon dolar) kazandırdığı bildiriliyordu. Ancak zorlu geçen bir dönemin ardından bu iş birliği sona erdi.
Bunun arkasında, Rus oligark Roman Abramovich’in, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından Birleşik Krallık hükümeti tarafından yaptırımlara maruz kalması ve mal varlıklarının dondurulması sonucu kulübü satmak zorunda kalması yatıyordu. Abramovich’ten yeni sahipler Todd Boehly ve Clearlake Capital yönetimine geçiş sürecinde, olası itibar riski nedeniyle potansiyel sponsorlar temkinli davrandı.
Chelsea yönetimi de bu süreçte yeni bir uzun vadeli forma sponsorluğu anlaşması için acele etmemeyi tercih etti; bunun yerine kulübün ticari stratejisiyle örtüşen bir şirketle doğru ortaklığı kurmak istedi. Ancak bu yaklaşımın bedeli, son yıllarda Chelsea oyuncularının sahaya göğüs sponsoru olmayan, boş formalarla çıkması oldu.
Infinite Athlete ve DAMAC kısa vadeli anlaşmalarla boşluğu doldurdu
Chelsea, bu süreçte kısa vadeli anlaşmalarla finansal boşluğu kapatmaya yöneldi. Amerikan merkezli spor veri ve teknoloji şirketi Infinite Athlete, 2023-24 sezonu için devreye girerken; DAMAC Properties ile de belirli maçlar ve tanıtım faaliyetlerini kapsayan ayrı bir iş birliği duyuruldu. Bu anlaşmalar, Chelsea’nin tamamen gelir kaybı yaşamasını önledi ve kulübe olan ilginin hâlâ güçlü olduğunu gösterdi. Ancak buna rağmen, neden hâlâ kalıcı ve uzun vadeli bir forma sponsorluğu anlaşmasının yapılmadığı sorusu gündemdeki yerini koruyor.
“Birden fazla tarafla” görüşmeler sürüyor
The Athletic'e göre Chelsea, şu anda birden fazla şirketle görüşmelerini sürdürüyor ve sezon bitmeden yeni bir forma sponsorluğu anlaşmasına varılması bekleniyor. Haberde, birkaç ay önce bir şirketle anlaşmaya oldukça yaklaşıldığı ancak ortaya çıkan bazı pürüzler nedeniyle sürecin tıkandığı belirtiliyor. Buna rağmen taraflar arasındaki temasın tamamen kopmadığı ve görüşmelerin devam ettiği ifade ediliyor.
Aynı haberde Chelsea yönetiminin iki farklı seçeneği değerlendirdiği aktarılıyor: Bunlardan biri 2025-26 sezonunun kalan kısmını kapsayan bir anlaşma, diğeri ise klasik uzun vadeli bir sponsorluk sözleşmesi. Kulüp, doğru şartların oluşmasını beklerken yönetim kadrosunun bu duruma oldukça sakin yaklaştığı ve forma sponsorluğunu, kulübün daha geniş ticari stratejisinin yalnızca bir parçası olarak gördüğü belirtiliyor.
Chelsea, gelir liginde Premier Lig rakiplerinin gerisinde
Chelsea’nin uzun vadeli bir göğüs sponsoru bulunmaması, kısa süre önce açıklanan Deloitte Football Money League sıralamasında bazı Premier League rakiplerinin gerisinde kalmasında önemli bir etken olarak öne çıkıyor. Mavi-beyazlılar, dünya genelinde en fazla gelir elde eden erkek futbol kulüpleri listesinde 10. sırada yer aldı. Chelsea’nin 200,8 milyon sterlinlik (241 milyon avro / 255 milyon dolar) ticari geliri; Tottenham Hotspur, Manchester United, Arsenal, Manchester City ve Liverpool’un gerisinde kaldı. Ayrıca maç günü gelirlerinde de ligdeki rakiplerine kıyasla zorlandıkları ifade ediliyor.
Listenin zirvesinde yer alan Real Madrid, maç günü, yayın ve ticari gelirlerden toplam 975,2 milyon sterlin elde ederek geçen yılki liderliğini korudu. Barcelona ikinci sırada yer alırken, Bayern Münih, PSG ve Liverpool ilk beşi tamamladı.
Saha içine bakıldığında ise Chelsea, ocak ayında Enzo Maresca ile yollarını ayırmasına rağmen Şampiyonlar Ligi bileti için yarışın içinde kalmayı sürdürüyor. Takımın başına geçen Liam Rosenior, pazar günü Crystal Palace ile oynanacak Londra derbisinde güçlü bir performans sergilemeyi hedefliyor. Bu karşılaşmanın ardından Chelsea, Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki son maçında Napoli’ye deplasmanda konuk olacak.
