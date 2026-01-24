Chelsea'nin eski yıldızı, Jose Mourinho'nun soyunma odasında geçirdiği öfke nöbetini anlattı

Chelsea, Jose Mourinho’nun Batı Londra’daki ilk sezonunda Premier League şampiyonluğuna ulaştı ve ardından unvanını koruyarak, Mourinho’nun liderliğinde İngiltere ve Avrupa’nın en güçlü takımlarından biri hâline geldi. Portekizli çalıştırıcı, 2013 yılında Chelsea’ye ikinci kez döndü ve 2014-15 sezonunda kulüp onun yönetiminde üçüncü kez Premier League şampiyonluğu yaşadı.

Ancak Mourinho, başarılarının yanı sıra tartışmalardan da hiçbir zaman uzak olmadı. Hem Chelsea’de hem de başka kulüplerde görev yaptığı dönemlerde birçok patlayıcı ana imza attı. 62 yaşındaki çalıştırıcı, Real Madrid ve Barcelona’daki dönemlerinde Pep Guardiola ile yaşadığı rekabetin zirvesinde, Tito Vilanova’nın gözüne başparmağıyla dokunmasıyla uzun süre gündem olmuştu.

Buna ek olarak, geçtiğimiz yıl Fenerbahçe’nin başında bulunduğu dönemde Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk’un burnunu tuttuğu anlar da çok konuşulmuştu. Shaun Wright-Phillips ise Stamford Bridge’de birlikte geçirdikleri döneme ait başka bir olayı gün yüzüne çıkardı.