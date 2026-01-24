Getty Images Sport
Chelsea'nin eski yıldızı, Jose Mourinho'nun soyunma odasında geçirdiği öfke nöbetini anlattı
Mourinho tartışmalardan hiçbir zaman uzak durmadı
Chelsea, Jose Mourinho’nun Batı Londra’daki ilk sezonunda Premier League şampiyonluğuna ulaştı ve ardından unvanını koruyarak, Mourinho’nun liderliğinde İngiltere ve Avrupa’nın en güçlü takımlarından biri hâline geldi. Portekizli çalıştırıcı, 2013 yılında Chelsea’ye ikinci kez döndü ve 2014-15 sezonunda kulüp onun yönetiminde üçüncü kez Premier League şampiyonluğu yaşadı.
Ancak Mourinho, başarılarının yanı sıra tartışmalardan da hiçbir zaman uzak olmadı. Hem Chelsea’de hem de başka kulüplerde görev yaptığı dönemlerde birçok patlayıcı ana imza attı. 62 yaşındaki çalıştırıcı, Real Madrid ve Barcelona’daki dönemlerinde Pep Guardiola ile yaşadığı rekabetin zirvesinde, Tito Vilanova’nın gözüne başparmağıyla dokunmasıyla uzun süre gündem olmuştu.
Buna ek olarak, geçtiğimiz yıl Fenerbahçe’nin başında bulunduğu dönemde Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk’un burnunu tuttuğu anlar da çok konuşulmuştu. Shaun Wright-Phillips ise Stamford Bridge’de birlikte geçirdikleri döneme ait başka bir olayı gün yüzüne çıkardı.
Wright-Phillips: “Masaya uçan tekme attı”
Manchester City altyapısından yetişen Wright-Phillips, 2005 yılında Chelsea’ye transfer olmuş; burada Premier League ve FA Cup şampiyonlukları yaşadıktan sonra 2008’de yeniden City’ye dönmüştü. Eski kanat oyuncusu, Mourinho’nun devre arasında Chelsea soyunma odasında yaşattığı sıra dışı bir olayı anlattı.
Wright-Phillips, In The Mixer podcast’inde şu ifadeleri kullandı: “Kötü geçen bir ilk yarının ardından soyunma odasına girdik. Sanırım o maçta oyundan çıkmıştım. Ama kimsenin ısınmaya çıkmasına izin verilmediği için herkes içerideydi. Devre arasında herkesin orada olması gerekiyordu. Garip bir durum vardı; Jose odasındaydı, biz de öylece oturuyorduk ve hiçbir şey olmuyordu. Ortam oldukça sessizdi."
"Sonra tuvalete gidiyormuş gibi yanımızdan geçti. Bir anda geri koşarak geldi ve masaya uçan tekme attı. Tüm içecekler etrafa saçıldı! Kulübe yeni geldiğim için sadece bakakaldım. ‘Az önce ne oldu?’ diye düşündüm. Ardından tamamen patladı… Ama açıkçası bunu sevdim. Bir teknik direktörden bunu görmek hoşuma gider. Çünkü umursadığını gösteriyor. Sessiz kalan, arkadan konuşan, hiçbir şey açıklamayan ve seni geliştirmeyen bir çalıştırıcı yerine böyle birini tercih ederim. Her şeyi olduğu gibi söylerdi. Bugün birçok oyuncu buna dayanamazdı.”
Mourinho: “Bizi 25. dakikada oyundan aldı”
Shaun Wright-Phillips, Fulham’a karşı oynanan bir maçta hem kendisinin hem de o dönemki Chelsea takım arkadaşı Joe Cole’un, maçın ilk yarım saati dolmadan oyundan alındığını da hatırlattı.
Wright-Phillips sözlerine şöyle devam etti: “Eğer yeterince katkı vermiyorsan, yanına gelip açık açık ‘Kötüsün’ derdi. Fulham maçında ben ve Joe Cole için, açıkçası çok kötü oynadığımızı söyleyemem. Ama top bize gelmedi. Buna rağmen ilk yarının 25. dakikasında ikimizi de oyundan aldı. Ben şaşkınlıktan gülüyordum; ‘Az önce gerçekten ne oldu?’ gibiydi. Joe ise çok sinirlenmişti. Coley resmen çılgına dönmüştü. Ben ise kendi kendime küçük bir gülümseme, hafif bir kıkırdama yaşadım. Canımı yakmıştı ama bunu sineye çekmem gerektiğini düşündüm. Bunun taktiksel bir hamle olduğunu söyledi ve işe de yaradı çünkü maçı kaybetmedik. Böyle olunca buna nasıl itiraz edebilirsin ki?”
Benfica, Mourinho yönetiminde zor bir dönemden geçiyor
Efsane Arsenal golcüsü Ian Wright’ın oğlu olan Wright-Phillips, 2011 yılında Manchester City’den ikinci kez ayrılarak Batı Londra’ya döndü ve bu kez QPR forması giydi. Eski İngiltere kanat oyuncusu, 2015’te ABD’ye giderek New York Red Bulls’ta oynadı; Phoenix Rising’de geçirdiği dönemin ardından 2017 yılında futbolu bıraktı.
Mourinho ise eylül ayında Estádio da Luz’da Bruno Lage’nin yerine göreve gelmesinin ardından Benfica’daki görevinde zorlu bir sezon geçiriyor. “Kartallar”, son dört resmi maçının üçünü Braga, Porto ve Juventus karşısında kaybetti ve hafta sonu maçları öncesinde lig lideri Porto’nun 10 puan gerisinde bulunuyor.
