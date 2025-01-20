Chelsea’nin eski sahibi Roman Abramovich hayatını Türkiye’de oldukça lüks bir şekilde sürdürüyor

Getty/GOALUğur AktanChelsea’nin eski sahibi Roman Abramovich hayatını Türkiye’de oldukça lüks bir şekilde sürdürüyorChelseaPremier LigShowbizSoccer citiesChelsea'nin eski sahibi Roman Abramovich, yaptırımlardan sonra Türkiye'de sürgünde kalmaya devam ediyor ve 590 milyon euroluk süperyatı karaya oturdu.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorAB ve İngiltere Hükümeti tarafından uygulanan kısıtlamalar Rus işadamını zorluyorChelsea'nin eski sahibi Boğaz'da yaşıyorLüks yaşam tarzı dizginlenmek zorunda kaldıGOAL'u WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱