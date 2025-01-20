Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Roman Abramovich superyachtGetty/GOAL
Uğur Aktan

Chelsea’nin eski sahibi Roman Abramovich hayatını Türkiye’de oldukça lüks bir şekilde sürdürüyor

ChelseaPremier LigShowbizSoccer cities

Chelsea'nin eski sahibi Roman Abramovich, yaptırımlardan sonra Türkiye'de sürgünde kalmaya devam ediyor ve 590 milyon euroluk süperyatı karaya oturdu.

Makale aşağıda devam ediyor

Makale aşağıda devam ediyor

Makale aşağıda devam ediyor

  • AB ve İngiltere Hükümeti tarafından uygulanan kısıtlamalar Rus işadamını zorluyor
  • Chelsea'nin eski sahibi Boğaz'da yaşıyor
  • Lüks yaşam tarzı dizginlenmek zorunda kaldı
GOAL'u WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱