Chelsea’nin eski sahibi Roman Abramovich hayatını Türkiye’de oldukça lüks bir şekilde sürdürüyor Chelsea Premier Lig Showbiz Soccer cities

Chelsea'nin eski sahibi Roman Abramovich, yaptırımlardan sonra Türkiye'de sürgünde kalmaya devam ediyor ve 590 milyon euroluk süperyatı karaya oturdu.