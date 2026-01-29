Chelsea, Nike'ın "Rebel'in Dönüşü" sloganıyla 90'ların çarpıcı nostaljik formalarını piyasaya sürdü.

Enzo Maresca bu ayın başında Chelsea'den ayrıldıktan sonra, Strasbourg'un teknik direktörü Liam Rosenior'un onun yerine atanması bazıları için şaşırtıcı oldu. Henüz çok erken olsa da, Stamford Bridge'de görev aldığı altı maçın beşini kazandı. Bunların en önemlisi, Çarşamba gecesi Şampiyonlar Ligi'nde Napoli'yi 3-2 yenerek elde ettiği zaferdi.

Bu galibiyetin ardından Rosenior, TNT Sports'a şunları söyledi: "Bu oyuncular, benim kontrolüm veya bilgim dışındaki nedenlerle gerçekten saygı duydukları bir teknik direktörü kaybettiler. Genç bir grup olarak böyle bir durumdan geçtikten sonra, yeni teknik direktörü bu şekilde kabul etmeleri ve bu kadar sıkı çalışmaları, onların başarısıdır. Bu benimle, egomla veya bir şeyleri kanıtlamaya çalışmamla ilgili değil. Grubumla, ekibimle elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum ve umarım böyle gerçekten güzel geceler daha çok olur.

"Takımım ve neler yapabileceğimiz hakkında sürekli yeni şeyler öğreniyorum. Bugün gerçekten ön plana çıkmak istedim. Çıkıp maçı kazanmak istedim. Bu çok önemli - antrenman turunda oyuncularla çalışabilmek bizim için çok büyük bir şey. Bu işi sevmek zorundasınız. Bu işi yapan dünyanın en şanslı insanlarıyız. Bu anların tadını çıkarmak zorundasınız, ama biz daha fazlasını istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'ndesiniz, yani günün sonunda en iyilerle oynamak ve en iyileri yenmek zorundasınız."