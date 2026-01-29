Chelsea/Nike
Chelsea, Nike'ın "Rebel'in Dönüşü" sloganıyla 90'ların çarpıcı nostaljik formalarını piyasaya sürdü.
'Asi'nin Dönüşü' kiti lansmanı
Bu orijinal forma, otuz yılı aşkın bir süre önce piyasaya sürüldüğünde, çarpıcı görünümüyle birçok kişiyi şaşırtmıştı. Forma, Chelsea'nin 23 yıllık Avrupa kupalarından uzak kalışının ardından 1994-95 sezonunda Kupa Galipleri Kupası'na katılmasıyla zirveye ulaştı ve Blues, turnuvanın yarı finaline yükseldi. Şimdi Nike ve Chelsea, bu formayı yeniden tasarladı. Forma, bu hafta sonu West Ham ile oynanacak Premier League maçı ve gelecek ay Manchester United ile oynanacak Kadınlar FA Kupası maçında ilk kez sahada boy gösterecek.
Geçmiş ve şimdiki Chelsea oyuncuları model kiti
Lansmanın bir parçası olarak, Chelsea efsanesi Dennis Wise, kulüpte oynadığı dönemde giydiği yeni formayı giydi. Ayrıca, Return of the Rebel koleksiyonunda tişörtler, üstler, ceketler, eşofman altı, sweatshirtler ve dış giyim ürünlerinde '90'ların renkleri' kullanılmış ve dönemine ait kulüp armaları ve yazılar yer almıştır. Koleksiyon şu anda Stamford Bridge'deki Megastore'da ve kulübün çevrimiçi mağazasında satışta. Erkek, kadın ve çocuk bedenlerinde de mevcut olan koleksiyon, "risk, isyan ve yeniden keşif - o zaman ve şimdi" temasına odaklanıyor.
Rosenior, Chelsea'de parlak bir başlangıç yaptı
Enzo Maresca bu ayın başında Chelsea'den ayrıldıktan sonra, Strasbourg'un teknik direktörü Liam Rosenior'un onun yerine atanması bazıları için şaşırtıcı oldu. Henüz çok erken olsa da, Stamford Bridge'de görev aldığı altı maçın beşini kazandı. Bunların en önemlisi, Çarşamba gecesi Şampiyonlar Ligi'nde Napoli'yi 3-2 yenerek elde ettiği zaferdi.
Bu galibiyetin ardından Rosenior, TNT Sports'a şunları söyledi: "Bu oyuncular, benim kontrolüm veya bilgim dışındaki nedenlerle gerçekten saygı duydukları bir teknik direktörü kaybettiler. Genç bir grup olarak böyle bir durumdan geçtikten sonra, yeni teknik direktörü bu şekilde kabul etmeleri ve bu kadar sıkı çalışmaları, onların başarısıdır. Bu benimle, egomla veya bir şeyleri kanıtlamaya çalışmamla ilgili değil. Grubumla, ekibimle elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum ve umarım böyle gerçekten güzel geceler daha çok olur.
"Takımım ve neler yapabileceğimiz hakkında sürekli yeni şeyler öğreniyorum. Bugün gerçekten ön plana çıkmak istedim. Çıkıp maçı kazanmak istedim. Bu çok önemli - antrenman turunda oyuncularla çalışabilmek bizim için çok büyük bir şey. Bu işi sevmek zorundasınız. Bu işi yapan dünyanın en şanslı insanlarıyız. Bu anların tadını çıkarmak zorundasınız, ama biz daha fazlasını istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'ndesiniz, yani günün sonunda en iyilerle oynamak ve en iyileri yenmek zorundasınız."
Chelsea için bundan sonra ne olacak?
Chelsea, Cumartesi günü Stamford Bridge'de küme düşme tehlikesi yaşayan West Ham'ı ağırlayacak ve galibiyetle Premier League'de dördüncü sıraya yükselme şansı yakalayacak. Ardından Salı günü, Carabao Cup yarı finalinin ikinci ayağında 3-2'lik ilk maç skorunu tersine çevirmek için Arsenal'e konuk olacak.
