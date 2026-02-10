Chelsea menajeri Liam Rosenior, Arsenal maçında ilk dokunuşunda yaptığı hatayı gülerek geçiştirdi.

Rosenior, basın toplantısında çevrimiçi taciz konusunu ayrıntılı olarak ele aldı. Eleştirilerden kaçmak yerine, David Brent ile yapılan karşılaştırmaları ve Arsenal'e yaptığı dokunuşa verilen tepkileri doğrudan ele alırken, bunun ailesine olan etkisini de kabul etti.

"Bunu biliyorum çünkü ergenlik çağında çocuklarım var. Onlar da sosyal medyada. Bu durum onları etkiliyor. Ailemi, ailemi etkiliyor. Ama bu işe girerken bunun olacağını biliyordum. Bu normal. Buna hazırlıklıysanız, sizi gülümsetir. Ben kendinden emin biriyim. Ve bu tür şeylerden etkileniyorsanız, bu işte olmamalısınız. Bu işten olumsuz etkileniyorsanız, bu işi yapmanız mümkün değildir. Dürüst olmak gerekirse, ben bu işi oldukça seviyorum. Arsenal'deki ilk dokunuşumda kendime yardımcı olmadım. Ama bu işin doğasında var. Bu işi seviyorum. Ve zamanla insanların beni sahada gördükleri üzerinden yargılamaya başlayacaklarını biliyorum, ki bu en önemli şey."

Neden böyle bir tepki beklediğini sorulduğunda, Rosenior bunu Stamford Bridge'in sıcak koltuğuna gelen alışılmadık yoluna bağladı. "Belki de geçmişim, koçluğum ve bu büyüklükteki bir kulüpte olmam farklıdır. Farklıdır. Ben büyük bir isim değilim. Farklı bir kulüpten geliyorum ve farklı bir karakterim var."

