Getty Images Sport
Chelsea menajeri Liam Rosenior, Arsenal maçında ilk dokunuşunda yaptığı hatayı gülerek geçiştirdi.
Emirates'te viral olan bir an
Rosenior, Enzo Maresca'nın yerine geçtikten sonra istatistiksel olarak etkileyici bir başlangıç yaptı, ancak görev süresini çevreleyen anlatı, kişiliği ve son zamanlarda yaptığı yüksek profilli bir hata tarafından domine edilmeye devam ediyor. Blues'un Emirates'teki son yenilgisi sırasında, baş antrenör teknik alanda bir topu yanlış kontrol etti ve bu olay, binlerce rakip taraftar tarafından hemen kaydedilip paylaşıldı. Bu olay, haftalardır onun açık sözlü konuşma tarzını ve antrenörlük geçmişini inceleyen eleştirmenler için bir yıldırım çubuğu görevi gördü.
Eski Strasbourg menajeri David Brent ile karşılaştırılarak "LinkedIn Liam" lakabıyla anılan Rosenior, yoğun bir alay konusu oldu. Tüm bu gürültüye rağmen, Rosenior'un sahadaki performansı tartışılmaz. İlk dokuz maçında yedi galibiyet elde etti ve kulübü Şampiyonlar Ligi son 16 turuna taşıdı. Ancak 41 yaşındaki teknik direktör, Leeds ile oynanacak önemli iç saha maçı için hazırlık yaparken, dikkatler taktiksel başarısı ve viral ünü arasında bölünmüş durumda.
- Getty Images Sport
"LinkedIn Liam" ve David Brent'in alaycı sözlerine yanıt vermek
Rosenior, basın toplantısında çevrimiçi taciz konusunu ayrıntılı olarak ele aldı. Eleştirilerden kaçmak yerine, David Brent ile yapılan karşılaştırmaları ve Arsenal'e yaptığı dokunuşa verilen tepkileri doğrudan ele alırken, bunun ailesine olan etkisini de kabul etti.
"Bunu biliyorum çünkü ergenlik çağında çocuklarım var. Onlar da sosyal medyada. Bu durum onları etkiliyor. Ailemi, ailemi etkiliyor. Ama bu işe girerken bunun olacağını biliyordum. Bu normal. Buna hazırlıklıysanız, sizi gülümsetir. Ben kendinden emin biriyim. Ve bu tür şeylerden etkileniyorsanız, bu işte olmamalısınız. Bu işten olumsuz etkileniyorsanız, bu işi yapmanız mümkün değildir. Dürüst olmak gerekirse, ben bu işi oldukça seviyorum. Arsenal'deki ilk dokunuşumda kendime yardımcı olmadım. Ama bu işin doğasında var. Bu işi seviyorum. Ve zamanla insanların beni sahada gördükleri üzerinden yargılamaya başlayacaklarını biliyorum, ki bu en önemli şey."
Neden böyle bir tepki beklediğini sorulduğunda, Rosenior bunu Stamford Bridge'in sıcak koltuğuna gelen alışılmadık yoluna bağladı. "Belki de geçmişim, koçluğum ve bu büyüklükteki bir kulüpte olmam farklıdır. Farklıdır. Ben büyük bir isim değilim. Farklı bir kulüpten geliyorum ve farklı bir karakterim var."
Daha akıllı futbol bahisleri mi arıyorsunuz? Telegram'daki GOAL Tipsile uzman önizlemeleri, veriye dayalı tahminleri ve kazanan içgörüler elde edin . Büyüyen topluluğumuza şimdi katılın!
Mikroskop altında genç bir İngiliz menajer
Rosenior'un maruz kaldığı inceleme, üst düzey pozisyonlarda görev yapan genç İngiliz teknik direktörleri çevreleyen kültür hakkında sorular ortaya çıkardı. Bariz yeteneğine rağmen, kendini belirli bir şekilde ifade etme eğilimi, "abartılı" olduğu yönünde suçlamalara yol açtı. Ancak Rosenior, bu yargılardan etkilenmeden, belirli bir yönetim arketipine uymak için kişiliğini değiştirmeyeceğini ısrarla vurguluyor.
Koç, insanların genellikle kendisiyle tanışmadan önce fikirlerini oluşturduklarını kabul etse de, kendi kişiliğinden memnun olduğunu belirtiyor. "Beni bir şey söylemeye yönlendirmeye çalışıyor musunuz bilmiyorum," diyor. "Bu beni etkilemiyor. Yıllardır, on yıllardır bu işi yapmaya hazırdım ve bununla birlikte neler olacağını biliyordum. Aslında bu beni hiç etkilemiyor, çünkü odak noktamın işi yapmak ve bundan zevk almak olduğunu biliyorum.
"Bu işi seviyorum. Bundan zevk alıyorum. Kendim olmaktan korkmuyorum. Gözlük taksam, konuşurken biraz abartılı konuşsam, kendimi belirli bir şekilde ifade etsem veya bir menajer gibi görünmesem de, bu beni hiç rahatsız etmiyor."
- Getty Images Sport
Chelsea, Leeds maçına hazırlanıyor
Chelsea Salı gecesi Leeds'i ağırlamaya hazırlanırken, Rosenior Arsenal'e karşı alınan yenilginin ardından galibiyet serisine dönmeye odaklanmış durumda. Takım, Andrey Santos'un hafta sonu Wolves'u 3-1 yendikleri maçta geçirdiği ayak bileği sakatlığından kurtulup forma giyebileceği haberleriyle moral buldu. Chelsea'nin top hakimiyetini ele geçirip ivmesini yeniden kazanmak için orta sahadaki varlığı hayati önem taşıyacak.
Ancak kaptan Reece James'in oynayıp oynayamayacağı hala büyük bir soru işareti. Defans oyuncusu, hafif bir sakatlık nedeniyle son birkaç maçı kaçırdı ve pazartesi günü de kendini iyi hissetmiyordu, bu da Rosenior'u son ana kadar onun durumunu merakla beklemek zorunda bıraktı. Şampiyonlar Ligi ve ilk dört yarışını yönetmek zorunda olan Blues'un teknik direktörü, sosyal medyadaki memlerden uzaklaşıp kupa avına geri dönmek için profesyonel bir performans bekliyor olacak.
GOAL-e tarafından otomatik çevrilmiştir.
Reklam