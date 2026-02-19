Getty Images Sport
Chelsea, Kuzey Londra'da başarılı bir deneme döneminin ardından genç yeteneğini rakibi Tottenham'a kaptırdı
Genç yıldız Chelsea'den Spurs'a transfer oldu
16 yaşındaki sağ bek, bu ayın başlarında Manchester City ile oynanan Premier League Cup maçında U16 takımında forma giyerek Spurs kadrosuna şimdiden entegre oldu. Deneme süresi boyunca gösterdiği performans, Tottenham yönetiminin hızlı bir şekilde harekete geçmesini sağladı. Jobling, Chelsea'nin genç takımlarında düzenli olarak forma giyiyordu ve bu sezon hem U16 hem de U17 takımlarında oynadı, ancak şimdi tam zamanlı profesyonel futbola geçiş hazırlıkları yaparken kendini Londra'nın diğer tarafında buldu.
Spurs akademisi için büyük bir başarı
Jobling'in transferi, özellikle uluslararası kaptan statüsü göz önüne alındığında, Tottenham akademisi için önemli bir kazanç olarak görülüyor. İlk olarak Jamie Carr'ın U18 takımına katılacak olan Jobling, 24 lig maçında 10 galibiyet alan ve savunma güçlendirmesine ihtiyaç duyan zorlu bir sezon geçiriyor. Jobling'in yolu kulüp tarafından şimdiden net bir şekilde çizildi; bu yılın sonlarında 17. yaş gününü kutladığında ilk profesyonel sözleşmesini imzalaması ve uzun vadeli geleceğinin Tottenham Hotspur Stadyumu'nda kalması bekleniyor.
Kulüp renklerinin değişmesine rağmen, Jobling'in uluslararası değeri yüksek olmaya devam ediyor. Milli takım bu hafta Danimarka, İspanya ve Fransa ile karşılaşacak ve Jobling'in İngiltere'nin 16 yaş altı milli takımında Tottenham'ın tek temsilcisi olması bekleniyor. Cobham'dan ayrılması, Chelsea'nin genç kaptanını yerel bir rakibe gitmesine izin verdiği nadir bir örnek olarak dikkat çekiyor. Bu hamle, hücumcu bek, Spurs teknik ekibinin rehberliğinde önemli potansiyelini gerçekleştirirse, Blues'a geri tepebilir.
Tottenham'ın genç oyuncu alım kampanyası
Jobling, son haftalarda Hotspur Way antrenman sahasına gelen tek yüksek profilli isim değil, çünkü Spurs, ülke çapındaki seçkin yeteneklerle genç kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kulüp, transfer piyasasında son derece aktif bir dönem geçiriyor ve kısa süre önce West Ham'da yeni sözleşme teklifini reddeden Elisha Sowunmi'yi kadrosuna kattı. Ayrıca Spurs, Arsenal ile girdiği zorlu mücadeleyi kazanarak James Wilson'ı Hearts'tan kiralık olarak transfer etti ve yerel transfer piyasasını domine etme niyetini açıkça ortaya koydu.
Akademi faaliyetlerindeki bu artış, birinci takıma giden yolun yoğun bir şekilde incelendiği bir dönemde gerçekleşti. Taraftarlar, özellikle eski yönetimler döneminde, kendi altyapısından yetişen oyuncuların fırsat bulamaması konusunda endişelerini dile getirmişlerdi.
Igor Tudor ile yeni ufuklar
Ancak, geçici teknik direktör Igor Tudor'un gelişi, kulübün genç oyuncuları için yeni bir iyimserlik dalgası getirdi. Selefinden farklı olarak, Tudor'un genç takım ile A takım arasında daha şeffaf bir köprü kurması bekleniyor. Wilson'ın yaklaşan Kuzey Londra Derbisi öncesinde A takım antrenmanlarında fotoğrafının çekilmesi, akademinin mevcut yıldızlarının A takım kadrosunu etkilemek için gerçek fırsatlara sahip olacağına dair inancın arttığını gösteriyor.
Jobling için bu transfer, yeni bir başlangıç ve eski kulübünün yanıldığını kanıtlama şansı anlamına geliyor. Chelsea'nin kaybı şüphesiz Tottenham'ın kazancı olsa da, genç oyuncu artık Spurs formasıyla uluslararası formunu tekrarlaması için baskı altında olacak.
