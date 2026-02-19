Chelsea, Kuzey Londra'da başarılı bir deneme döneminin ardından genç yeteneğini rakibi Tottenham'a kaptırdı

Jobling'in transferi, özellikle uluslararası kaptan statüsü göz önüne alındığında, Tottenham akademisi için önemli bir kazanç olarak görülüyor. İlk olarak Jamie Carr'ın U18 takımına katılacak olan Jobling, 24 lig maçında 10 galibiyet alan ve savunma güçlendirmesine ihtiyaç duyan zorlu bir sezon geçiriyor. Jobling'in yolu kulüp tarafından şimdiden net bir şekilde çizildi; bu yılın sonlarında 17. yaş gününü kutladığında ilk profesyonel sözleşmesini imzalaması ve uzun vadeli geleceğinin Tottenham Hotspur Stadyumu'nda kalması bekleniyor.

Kulüp renklerinin değişmesine rağmen, Jobling'in uluslararası değeri yüksek olmaya devam ediyor. Milli takım bu hafta Danimarka, İspanya ve Fransa ile karşılaşacak ve Jobling'in İngiltere'nin 16 yaş altı milli takımında Tottenham'ın tek temsilcisi olması bekleniyor. Cobham'dan ayrılması, Chelsea'nin genç kaptanını yerel bir rakibe gitmesine izin verdiği nadir bir örnek olarak dikkat çekiyor. Bu hamle, hücumcu bek, Spurs teknik ekibinin rehberliğinde önemli potansiyelini gerçekleştirirse, Blues'a geri tepebilir.