Son haftalarda bazı zorlu sonuçlar ve hayal kırıklığı yaratan performansların ardından, Chelsea bu maçta çok daha iyi bir görüntü sergiledi, oyunu kontrol etti ve birçok gol fırsatı yarattı. Çoğu zaman, Phallon Tullis-Joyce'un muhteşem kurtarışları sayesinde öne geçemediler. Tullis-Joyce, ilk yarıda Alyssa Thompson, Erin Cuthbert ve Lauren James'in tehlikeli şutlarını kurtardı. Korner sonrası top ceza sahasında sektiğinde Amerikalı kaleci yenilmiş gibi göründü, ancak Dominique Janssen çizgiden topu uzaklaştırdı.

Blues'u uzak tutan United, ikinci yarıda oyuna ağırlığını koydu ve uzun bir süre gol atma olasılığı daha yüksek olan taraf gibi göründü. Bunun en önemli örneği, ilk yarıda iyi bir fırsatı barajın üzerine gönderen Jess Park'ın, Hannah Hampton'ın kalesine sert bir şut atmasıydı. Lisa Naalsund'un şutu az farkla dışarıya gitti, Melvine Malard ise Ellen Wangerheim'ın güzel pasını değerlendiremedi ve yarım voleyle şutu kaleyi bulamadı.

Maçın uzatmaya gideceği belli olurken, Kerr Chelsea'yi kurtardı ve United'a karşı 10 maçta attığı 9. golünü, maçın bitimine 12 dakika kala mükemmel bir vuruşla attı. Ancak Blues bu üstünlüğünü sadece birkaç dakika koruyabildi, çünkü Awujo akıllı bir vuruşla cevap verdi ve maçı uzatmaya götürdü.

Ancak bu, kaçınılmaz sonu sadece geciktirdi, çünkü Tullis-Joyce'un Veerle Buurman'ın şutunu bir kez daha muhteşem bir kurtarışla önlemesinin ardından, Girma 9 dakika sonra set parçası ile üçüncü golü attı. Bu gol, Blues'un FA Cup şampiyonluğunu savunma şansını canlı tuttu. Bompastor ve takımı, pazartesi günü çeyrek finaldeki rakibini öğrenecek.

GOAL, Kingsmeadow'daki Chelsea oyuncularını değerlendiriyor...