Chelsea kadın futbolcularının Man Utd maçındaki performans değerlendirmeleri: Naomi Girma ve Sam Kerr, Blues'un çeyrek finale yükselmesinde FA Cup'ın kahramanları oldu

Naomi Girma, Pazar günü Chelsea'deki ilk golünü atmak için mükemmel bir zaman seçti. Uzatma dakikalarında attığı gol, Blues'un Manchester United'ı 2-1 mağlup etmesini ve FA Cup çeyrek finallerine yükselmesini sağladı. Sam Kerr'in ikinci yarıda attığı gol, Sonia Bompastor'un takımının çekişmeli mücadelede farkı yaratacağını gösteriyordu, ancak Simi Awujo'nun hızlı tepkisi maçı uzatarak Girma'nın kahraman olmasına zemin hazırladı.

Son haftalarda bazı zorlu sonuçlar ve hayal kırıklığı yaratan performansların ardından, Chelsea bu maçta çok daha iyi bir görüntü sergiledi, oyunu kontrol etti ve birçok gol fırsatı yarattı. Çoğu zaman, Phallon Tullis-Joyce'un muhteşem kurtarışları sayesinde öne geçemediler. Tullis-Joyce, ilk yarıda Alyssa Thompson, Erin Cuthbert ve Lauren James'in tehlikeli şutlarını kurtardı. Korner sonrası top ceza sahasında sektiğinde Amerikalı kaleci yenilmiş gibi göründü, ancak Dominique Janssen çizgiden topu uzaklaştırdı.

Blues'u uzak tutan United, ikinci yarıda oyuna ağırlığını koydu ve uzun bir süre gol atma olasılığı daha yüksek olan taraf gibi göründü. Bunun en önemli örneği, ilk yarıda iyi bir fırsatı barajın üzerine gönderen Jess Park'ın, Hannah Hampton'ın kalesine sert bir şut atmasıydı. Lisa Naalsund'un şutu az farkla dışarıya gitti, Melvine Malard ise Ellen Wangerheim'ın güzel pasını değerlendiremedi ve yarım voleyle şutu kaleyi bulamadı.

Maçın uzatmaya gideceği belli olurken, Kerr Chelsea'yi kurtardı ve United'a karşı 10 maçta attığı 9. golünü, maçın bitimine 12 dakika kala mükemmel bir vuruşla attı. Ancak Blues bu üstünlüğünü sadece birkaç dakika koruyabildi, çünkü Awujo akıllı bir vuruşla cevap verdi ve maçı uzatmaya götürdü.

Ancak bu, kaçınılmaz sonu sadece geciktirdi, çünkü Tullis-Joyce'un Veerle Buurman'ın şutunu bir kez daha muhteşem bir kurtarışla önlemesinin ardından, Girma 9 dakika sonra set parçası ile üçüncü golü attı. Bu gol, Blues'un FA Cup şampiyonluğunu savunma şansını canlı tuttu. Bompastor ve takımı, pazartesi günü çeyrek finaldeki rakibini öğrenecek.

GOAL, Kingsmeadow'daki Chelsea oyuncularını değerlendiriyor...

  • Ellie Carpenter Melvine Malard Chelsea Man Utd Women 2025-26Getty Images

    Kaleci ve Savunma

    Hannah Hampton (6/10):

    Dağıtım olabildiğince iyi değildi, ancak kendi alanını iyi kontrol etti ve United'ın ona attığı çoğu şutu karşıladı.

    Ellie Carpenter (7/10):

    Bazı çok önemli savunma müdahaleleri yaptı ve Kerr'in açılış golüne yol açan ortası da dahil olmak üzere, hücumda da birçok iyi katkı sağladı.

    Lucy Bronze (7/10):

    Topa sahipken birkaç dikkatsiz an yaşadı ama bunun dışında sağlamdı ve Wangerheim'ı sessiz tutmaya yardımcı oldu. United'ın beraberlik golünde önemli bir rol oynaması şanssızlıktı, çünkü kafayla yaptığı uzaklaştırma bir takım arkadaşından sekerek Awujo'ya gol fırsatı yarattı.

    Naomi Girma (8/10):

    Topa sahipken mükemmeldi, savunmada sağlamdı ve içgüdüsel olarak atak yaparak belirleyici golü attı.

    Veerle Buurman (8/10):

    Genç savunmacıdan muhteşem bir performans. Park'ı kendi tarafında sessiz tuttu ve atağı iyi destekledi, Kerr'in golünde harika bir vuruş yaptı.

  • Orta saha

    Keira Walsh (7/10):

    Chelsea'nin hakimiyet kurduğu dakikalarda önemli bir rol oynadı ve savunma görevini layıkıyla yerine getirdi.

    Erin Cuthbert (6/10):

    Denediği her şey başarılı olmadı ama her zamanki gibi çok çaba gösterdi ve top hakimiyetinde sağlamdı.

    Sjoeke Nusken (6/10):

    Sezonun çoğunu yedek kulübesinde geçirdikten sonra yine iyi bir performans sergiledi. Chelsea'nin sahte dokuz numara ile oynadığı maçlarda akıllı hareketleriyle parlayabiliyor ve ikinci yarıda iyi bir pozisyonda topu iyi takip ederek iyi bir şans yakaladı, ancak istediği gibi ortayı tamamlayamadı.

  • Chelsea v Manchester United - Adobe Women's FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    Saldırı

    Johanna Rytting Kaneryd (5/10):

    45 dakika boyunca çoğunlukla aşırı uzun pasları kovaladıktan sonra devre arasında değiştirildi. Hızı ve doğrudanlığı arkada bir tehdit oluşturuyordu, ancak sadece doğru paslar aldığında.

    Lauren James (7/10):

    Sezonun ikinci 90 dakikasını tamamlarken oyunu yönetti. Çok sayıda iyi fırsat yarattı ve Chelsea'nin en iyi oyunlarının çoğunda yer aldı.

    Alyssa Thompson (6/10):

    Topu her aldığında pozitifti ve bu da bazı iyi anlara yol açtı, ancak son vuruşlarda yeterince klinik olamadı.

  • Sam Kerr Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Yedekler ve Menajer

    Sandy Baltimore (7/10):

    Sol kanatta, rakibini geçme ve bir şeyler yapma arzusuyla gerçek bir fark yarattı.

    Sam Kerr (8/10):

    Saldırıya odak noktası ekledi ve oyuna dahil olabildiği her an mükemmeldi. Skoru açan harika bir bitiriş yaptı, tüm ikili mücadelelerini kazandı ve United'ın savunmasının her zaman endişelenmesi gereken bir şey olmasını sağladı.

    Kadeisha Buchanan (7/10):

    Kasım 2024'te ön çapraz bağını yırttıktan sonra ilk kez uzatma dakikalarında oyuna girdi. Hiç paslanmamış görünüyordu ve United'ı o ekstra yarım saat boyunca uzak tutmada hayati rol oynadı.

    Guro Reiten (7/10):

    Hücumda büyük bir enerji ve ivme kattı, aynı zamanda savunmada da çok iyi işler yaptı.

    Wieke Kaptein (7/10):

    Çok etkili bir başka yedek oyuncu, sahada geniş bir alanı kapladı ve bir gol atmaya çok yaklaştı, ancak şutunun yönü biraz saparak dışarı çıktı.

    Sonia Bompastor (7/10):

    İyi zamanlarda iyi oyuncu değişiklikleri yaparak, çekişmeli geçen maçı takımının lehine sonuçlandırmaya yardımcı oldu.

