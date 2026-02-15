Goal.com
Chelsea kadın futbolcularının Liverpool maçı puanları: Lauren James'in büyüsü fark yarattı, Sonia Bompastor'un Blues'u WSL'de hayati bir galibiyet elde etti

Lauren James'in parlak performansı, Chelsea'nin Pazar günü Liverpool'u 2-0 mağlup ederek gelecek sezon Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını artırmasına yardımcı oldu. Kulüp etrafında pek çok olumsuz söylenti dolaşırken, Blues üç puanı da garantiledi. Hayal kırıklığı yaratan sonuçlar, teknik direktör Sonia Bompator ve onun geleceği hakkında soruların sorulmasına neden olurken, kadın futbolu başkanı Paul Green'in bu hafta ayrılması büyük bir heyecan yarattı. Ancak oyuncular Pazar günü ellerinden gelenin en iyisini yaptılar ve James ve Sjoeke Nusken'in golleriyle yeniden canlanan Liverpool'u mağlup ettiler.

Bu, Chelsea'nin klasik bir performansı değildi. Kırmızılar maça muhteşem bir başlangıç yaptı ve baskılarıyla Blues'u zaman zaman gerçek bir baskı altına aldı. Alice Bergstrom, maçın henüz dördüncü dakikasında golü buldu, ancak gol, bitirmeden önce eliyle topu oynadığı için geçersiz sayıldı.

Başlangıç kadrosunda net bir 9 numara bulunmayan Chelsea, hücumda odak noktası eksikliği yaşadı. Alyssa Thompson, James ve Nusken, normalde Sam Kerr veya Aggie Beever-Jones'un bulunacağı alanda dolaşırken, benzersiz tuhaflıklar ve dengesizlikler içeren bir düzen içinde akıcılık gösterme arzusu, başlangıçta istenen etkiyi yaratamadı ve yapı eksikliği bir sorun olarak ortaya çıktı.

Ancak Chelsea, kadrosunda fırsatlar yaratacak kadar kaliteli oyunculara sahipti ve ilk yarı bitmeden önce James, Nusken'in zekice gole çevirdiği alçak bir orta ile skoru açtı. Nusken, bir saatten biraz fazla bir süre sonra sol kanattan içeri girip, Jennifer Falk'ı geçerek ceza sahası kenarından muhteşem bir şutla skoru kesinleştirdi ve Blues'un, Pazar günü Brighton ile oynayacağı maç ertelenen dördüncü sıradaki Arsenal ile arasındaki farkı dört puana çıkardı.

GOAL, Kingsmeadow'daki Chelsea oyuncularını değerlendiriyor...

    Kaleci ve Savunma

    Hannah Hampton (7/10):

    Özellikle önündeki savunma hakkında her zaman aynı şeyi söyleyemeyeceğinizi düşünürsek, sağlam bir performans sergiledi.

    Ellie Carpenter (6/10):

    Maçın başında oldukça fazla savunma görevi vardı ve bu nedenle hücumda pek etkili olamadı. Ancak maç ilerledikçe görevine sadık kalarak kendini geliştirdi.

    Naomi Girma (6/10):

    Maçın başında bazı şüpheli anlar yaşadı ama maç ilerledikçe daha iyiye gitti, zamanla savunmada daha emin ve sakin görünüyordu.

    Veerle Buurman (7/10):

    Maç ortasında pozisyon değişikliğine iyi uyum sağladı ve ileri çıktığında diğer oyuncular için alan açmaya yardımcı oldu.

    Sandy Baltimore (5/10):

    Sık sık ileri çıktı ama hücumda nispeten etkisizdi ve savunmada zaman zaman biraz formsuzdu, devre arasında oyundan alındı.

  • Orta saha

    Keira Walsh (6/10):

    Maçın başında top hakimiyetinde dikkatsizdi ve Liverpool'un baskısı karşısında zaman zaman zorlandı, ancak diğerleri gibi o da uyum sağladı ve performansını iyileştirdi.

    Erin Cuthbert (6/10):

    Topa sahipken zaman zaman gerçek kaliteyi ortaya koyan az sayıdaki oyunculardan biriydi, ancak ikili mücadelelerde sık sık yetersiz kaldı.

    Sjoeke Nusken (7/10):

    Bu sezon forma şansı bulmakta zorlandı, ancak fırsat verildiğinde her zaman bu zorluğa iyi yanıt verdi, burada da yine öyle yaptı. Golünü muhteşem bir şekilde attı.

    Saldırı

    Johanna Rytting Kaneryd (5/10):

    Geniş bir alanı kapladı ve iyi pozisyonlar aldı, ancak son paslarında kaliteyi sağlayamadı.

    Lauren James (8/10):

    Serbest bir rol verildi ve bunu kendi lehine kullanarak oyunda iki önemli an yaratacak boşlukları buldu ve takımına galibiyeti getirdi.

    Alyssa Thompson (5/10):

    Sıkı çalıştı ve çok çaba gösterdi, ancak bu sefer hücumda etkili olamadı.

    Yedekler ve Menajer

    Lucy Bronze (7/10):

    Sakatlığından sonra geri döndüğü ilk 45 dakikada, özellikle de alışık olmadığı stoper pozisyonunda oynadığı düşünülürse, oldukça iyi bir performans sergiledi. Chelsea'nin savunmasında çok daha sağlam görünmesine yardımcı oldu.

    Sam Kerr (6/10):

    İyi pozisyonlar aldı ve hücumda önemli bir odak noktası oldu, ancak büyük bir fırsatı kaçırdı.

    Lexi Potter (N/A):

    Chelsea kadrosundaki rolü giderek büyürken, burada 15 dakikalık iyi bir performans sergiledi.

    Wieke Kaptein (N/A):

    Chelsea'nin galibiyetini garantilediği son dakikalarda oyuna girdi.

    Aggie Beever-Jones (N/A):

    Bir başka geç oyuna giren oyuncu.

    Sonia Bompastor (7/10):

    Özellikle hücumda bu takımı nasıl kurduğu konusunda sorular sorulabilir. Ancak devre arasında savunmayı güçlendiren bir değişiklikle iyi bir yanıt verdi ve James, serbest rolünden yararlanarak maçı kazandıran anları yarattı.

