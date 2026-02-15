Bu, Chelsea'nin klasik bir performansı değildi. Kırmızılar maça muhteşem bir başlangıç yaptı ve baskılarıyla Blues'u zaman zaman gerçek bir baskı altına aldı. Alice Bergstrom, maçın henüz dördüncü dakikasında golü buldu, ancak gol, bitirmeden önce eliyle topu oynadığı için geçersiz sayıldı.

Başlangıç kadrosunda net bir 9 numara bulunmayan Chelsea, hücumda odak noktası eksikliği yaşadı. Alyssa Thompson, James ve Nusken, normalde Sam Kerr veya Aggie Beever-Jones'un bulunacağı alanda dolaşırken, benzersiz tuhaflıklar ve dengesizlikler içeren bir düzen içinde akıcılık gösterme arzusu, başlangıçta istenen etkiyi yaratamadı ve yapı eksikliği bir sorun olarak ortaya çıktı.

Ancak Chelsea, kadrosunda fırsatlar yaratacak kadar kaliteli oyunculara sahipti ve ilk yarı bitmeden önce James, Nusken'in zekice gole çevirdiği alçak bir orta ile skoru açtı. Nusken, bir saatten biraz fazla bir süre sonra sol kanattan içeri girip, Jennifer Falk'ı geçerek ceza sahası kenarından muhteşem bir şutla skoru kesinleştirdi ve Blues'un, Pazar günü Brighton ile oynayacağı maç ertelenen dördüncü sıradaki Arsenal ile arasındaki farkı dört puana çıkardı.

GOAL, Kingsmeadow'daki Chelsea oyuncularını değerlendiriyor...