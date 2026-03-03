Getty Images Sport
Chelsea ile yapılan gizli görüşmeler, Flamengo'nun 8-0'lık galibiyetinin ardından Filipe Luis'in şok edici bir şekilde kovulmasının ardındaki neden olarak ortaya çıktı
BlueCo görüşmelerinde güvenin bozulması
UOL'a göre, Filipe Luis'in Flamengo'dan şok edici bir şekilde kovulmasının ana nedeni sadece saha içi performansı değil, aynı zamanda ciddi bir güven ihlaliydi. Bap olarak bilinen Başkan Luiz Eduardo Baptista, menajerin son sözleşme yenileme sürecinde Chelsea ve Strasbourg'un sahibi olan holding şirketi BlueCo ile gizli görüşmeler yaptığını keşfetti. Bu keşif, ikilinin çalışma ilişkisi için tamamen ölümcül oldu.
Bu görüşmeler sırasında Luis'in üç gün boyunca Flamengo ile iletişime geçmediği bildirildi. Luis başlangıçta Chelsea'de bir pozisyon için görüşme yaptığını sanıyordu, ancak pozisyonun aslında Fransız kulübü Strasbourg için olduğunu öğrendi. Bunu fark edince Brezilya'nın dev kulübüyle görüşmelere geri döndü, ancak hasar çoktan verilmişti. Bap, gizli görüşmelerden dolayı derin bir ihanet hissetti ve bu da 38 yaşındaki teknik direktörün son zamanlarda elde ettiği başarılarına rağmen kovulma kararını hızlandırdı.
Gergin ilişkiler ve son zamanlardaki zorluklar
Bu dramatik ayrılığın arka planında, Flamengo'nun Madureira'yı 8-0 mağlup ederek Campeonato Carioca yarı finalinde toplamda 11-0'lık bir galibiyet elde etmesine rağmen, şaşırtıcı derecede gergin bir atmosfer vardı. Büyük skorlara rağmen, Maracana seyircisinin bir kısmı oyunculara "utanmaz" diye tezahürat yaptı. Bu memnuniyetsizlik, 2026 sezonuna kötü bir başlangıç yapmasından kaynaklanıyordu. Favori gösterilen kulüp, sezonun başında kupa kazanmayı başaramamıştı.
Yurtiçi turnuvadan önce Flamengo, Supercopa'da Corinthians'a ve CONMEBOL Recopa'da Lanus'a acı yenilgiler almıştı. Sezonun başındaki bu başarısızlıklar, geçen yıl kulüpte elde ettiği başarılara rağmen yönetim kurulunun sabrını ciddi şekilde zorladı. Zorlu sözleşme yenileme görüşmeleri ve ardından ortaya çıkan Chelsea görüşmeleri nedeniyle önceden var olan çatlaklarla birleşince, ortam giderek zehirli hale geldi ve yönetim, puan kaybına veya sadakatsizlik algısına karşı çok az tolerans gösterir hale geldi.
Efsanevi bir görev süresi yarıda kesildi
Luis, oyuncu olarak başladığı kariyerine genç takımlarda antrenörlük yaparak devam ettikten sonra, üst düzey bir göreve atanarak, inkar edilemez bir başarı grafiği bıraktı. Görev süresi boyunca 101 maça çıktı, 64 galibiyet aldı ve sadece 15 mağlubiyet yaşadı.
2024 ve 2025 sezonlarındaki dominant performansı büyük başarılar getirdi ve kulübün kupa vitrinine Copa do Brasil, Brasileirao ve prestijli CONMEBOL Copa Libertadores'i ekledi. Ani ve acımasız ayrılığına rağmen, eski sol bek son ana kadar profesyonelliğini korudu. Resmi açıklamadan önce, duygusal bir veda konuşması yaptı ve "Ne olursa olsun, yarın burada olmasam bile, Flamengo'ya olan sevgim ve bağlılığım her zaman devam edecek" dedi. Kulübü yönetmenin büyük baskısını kabul ederek, "Hayatımın en güzel yıllarını burada geçirdiğimden hiç şüphem yok" diye ekledi.
Amorim, Flamengo adayları arasında
Bu Pazar günü ezeli rakibi Fluminense ile oynanacak olan ve büyük heyecanla beklenen Campeonato Carioca finali yaklaşırken, Flamengo yönetimi uygun bir yedek bulmak için hızlı hareket etmek zorunda kaldı. Kulüp, Brezilya liginin geri kalanının gidişatını belirleyecek olan bu önemli derbi öncesinde takımı başıboş bırakmayı göze alamaz.
Haberlere göre, Portekizli teknik direktör Leonardo Jardim, teknik direktörlük görevini devralmak için en güçlü aday olarak öne çıkıyor. Eski Monaco ve Al-Hilal teknik direktörü şu anda serbest durumda, bu da onu hızlı bir atama için ideal bir aday yapıyor. Jardim'in temsilcileri ile Flamengo yetkilileri, spor direktörü Jose Boto da dahil olmak üzere, arasında yürütülen görüşmelerin ileri aşamada olduğu ve kulübün Luis'in ayrılmasının ardından istikrarı yeniden sağlamak için sözleşmeyi hızlı bir şekilde sonuçlandırmayı umduğu bildiriliyor.
