UOL'a göre, Filipe Luis'in Flamengo'dan şok edici bir şekilde kovulmasının ana nedeni sadece saha içi performansı değil, aynı zamanda ciddi bir güven ihlaliydi. Bap olarak bilinen Başkan Luiz Eduardo Baptista, menajerin son sözleşme yenileme sürecinde Chelsea ve Strasbourg'un sahibi olan holding şirketi BlueCo ile gizli görüşmeler yaptığını keşfetti. Bu keşif, ikilinin çalışma ilişkisi için tamamen ölümcül oldu.

Bu görüşmeler sırasında Luis'in üç gün boyunca Flamengo ile iletişime geçmediği bildirildi. Luis başlangıçta Chelsea'de bir pozisyon için görüşme yaptığını sanıyordu, ancak pozisyonun aslında Fransız kulübü Strasbourg için olduğunu öğrendi. Bunu fark edince Brezilya'nın dev kulübüyle görüşmelere geri döndü, ancak hasar çoktan verilmişti. Bap, gizli görüşmelerden dolayı derin bir ihanet hissetti ve bu da 38 yaşındaki teknik direktörün son zamanlarda elde ettiği başarılarına rağmen kovulma kararını hızlandırdı.