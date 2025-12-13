Getty Images Sport
Chelsea 'Hollandalı Pedri' için yarışa girdi
Kalabalık Premier Lig yarışında Chelsea öne geçti
iNews’e göre Chelsea, henüz resmi bir teklif yapılmamış olsa da Kees Smit’in temsilcileriyle temas kurmuş durumda. Stamford Bridge cephesinin, kapsamlı bir yaz yeniden yapılanmasının ardından ocak ayında çok hareketli olması beklenmese de, piyasa koşullarının değişmesi hâlinde hızla ivme kazanabilecek bir transfer için şimdiden zemin hazırlandığı belirtiliyor. Newcastle, Smit’e olan ilgisini sürdürüyor ve genç oyuncuyu geçen sezon Eredivisie’de çıkış yaptığı dönemden bu yana yakından takip ediyor.
Teknik direktör Eddie Howe’un, Hollandalı orta sahayı özellikle kadronun yaş ortalamasını düşürme ve yenileme hedefi doğrultusunda orta saha için ideal, uzun vadeli bir takviye olarak gördüğü ifade ediliyor. Ancak son haftalarda St James’ Park’ta bu transferle ilgili iyimserliğin azaldığı konuşuluyor. Kulüp içinde, yaz aylarına kadar beklemenin pahalıya mal olabileceği yönünde artan bir kanaat var. AZ’nin olası bir açık artırma ortamı yaratarak bonservis bedelini Newcastle’ın konfor alanının üzerine çıkarabileceği düşünülüyor.
Alexander Isak’ın 125 milyon sterlinlik (167 milyon dolar) satışıyla mali açıdan rahatlamış olmasına rağmen Newcastle’ın transfer ekibi temkinli davranıyor ve stratejik vizyonla birebir örtüşmeyen bir anlaşma için yüksek bedel ödemeye sıcak bakmıyor.
- Getty/GOAL
AZ’de yükselen yıldız: Smit ve Avrupa vitrinindeki geceler
Smit’in Hollanda’daki itibarı hızla yükselmeye devam ediyor. Genç orta saha, bir kez daha güçlü bir lig sezonu geçiren AZ’nin yaratıcı merkezi konumunda. Alkmaar ekibi şu anda Eredivisie’de beşinci sırada yer alırken, Avrupa’nın en saygın yetenek yetiştirme kulüplerinden biri olma özelliğini de koruyor. Bu hafta Conference League’de FC Drita karşısında alınan galibiyet, Smit’in etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Maçın temposunu belirleyen genç oyuncu, oyun görüşüyle savunmaları sürekli zorladı.
Transfer çevrelerinde giderek güçlenen görüş ise Smit’in, AZ’den çıkan alışılmış yeteneklerin bir adım ötesinde olduğu yönünde. AZ açısından bakıldığında, yaz aylarına kadar beklemek oyuncunun değerini maksimize edebilir; zira Barcelona ve Real Madrid’in ilgisinin de tamamen ortadan kalkmadığı belirtiliyor. Ancak İngiltere’den 30 milyon sterlinin (40,3 milyon dolar) üzerindeki tekliflerin gelmesi hâlinde bu rakamlara direnmek zor olabilir.
Koeman’ın Pedri benzetmesi beklentiyi yükseltiyor
Smit’in potansiyeline dair en güçlü referanslardan biri, Ronald Koeman’dan geldi. Daha önce Barcelona’da Pedri ile birlikte çalışan Hollanda Milli Takımı teknik direktörü, iki orta saha oyuncusu arasında dikkat çekici benzerlikler kurdu. Koeman, kasım ayında yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Ne söylediğime dikkat etmem gerekiyor ama Barcelona’da Pedri’yi çalıştırdım ve Kees Smit’te onu bana hatırlatan özellikler görüyorum. Yön değiştirmeleri, iki ayağını da kullanabilmesi, oyunu okuma becerisi… Bunlar o dönemde Pedri’de fark ettiğim özelliklerdi.”
- Getty Images Sport
Chelsea en üst düzey genç yeteneklere odaklanmış durumda
Smit hamlesi, Chelsea’nin çok kulüplü sahiplik yapısı altında benimsediği daha geniş transfer stratejisiyle örtüşüyor. Kulüp, yüksek potansiyele sahip genç oyuncuları önceliklendirmeye devam ederken, rakiplerinden daha erken ve daha kararlı hamleler yapmasıyla öne çıkıyor.
Chelsea’nin sahiplik grubu kısa süre önce, Afrika’nın en parlak yükselen yeteneklerinden biri olarak gösterilen Mohamed Zongo’nun transferinde Manchester United ve Manchester City’yi geride bıraktı. Burkina Faso’lu orta saha oyuncusu, Katar’da düzenlenen 17 Yaş Altı Dünya Kupası’ndaki performansıyla dikkat çekmişti. Zongo, 18 yaşına gireceği 2027 yılında resmen Strasbourg kadrosuna katılacak. Turnuvanın en dikkat çeken isimlerinden biri olan Zongo, Burkina Faso’nun çeyrek finale yükseldiği süreçte 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
Almanya ve Çekya’ya karşı sergilediği performanslar ile İtalya’ya elenilen maçta ortaya koyduğu üstün oyun, onu yaşının çok ötesinde bir olgunluğa sahip oyuncu olarak öne çıkardı. Chelsea’nin radarındaki diğer genç transferler arasında Sporting CP kanat oyuncusu Geovany Quenda ve forvet Emanuel Emegha yer alıyor. Daha ilerleyen dönemde ise FC Kairat’ta forma giyen kanat oyuncusu Dastan Satpayev ile Corinthians’ın bek oyuncusu Denner Evangelista’nın yaş kriterlerini doldurmalarının ardından kadroya katılması bekleniyor.
Ekvadorlu savunmacı Deinner Ordonez’in ise 2028 yılında Chelsea bünyesine geçmesi planlanıyor. Smit açısından bakıldığında, Chelsea’nin cazibesi yalnızca finansal imkânlarla sınırlı değil.
Kulübün genç orta saha oyuncularını takıma entegre etme konusundaki son dönemdeki başarısı ve net gelişim planları, güçlü bir çekim unsuru oluşturuyor. Ancak Enzo Maresca yönetiminde forma rekabetinin son derece yoğun olması, Smit’in yedek kulübesinde kalma riskini göze alıp almayacağı ya da gelişimini sürdürebileceği başka bir meydan okuma arayıp aramayacağı sorusunu da beraberinde getiriyor.
Reklam