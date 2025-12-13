Chelsea 'Hollandalı Pedri' için yarışa girdi

iNews’e göre Chelsea, henüz resmi bir teklif yapılmamış olsa da Kees Smit’in temsilcileriyle temas kurmuş durumda. Stamford Bridge cephesinin, kapsamlı bir yaz yeniden yapılanmasının ardından ocak ayında çok hareketli olması beklenmese de, piyasa koşullarının değişmesi hâlinde hızla ivme kazanabilecek bir transfer için şimdiden zemin hazırlandığı belirtiliyor. Newcastle, Smit’e olan ilgisini sürdürüyor ve genç oyuncuyu geçen sezon Eredivisie’de çıkış yaptığı dönemden bu yana yakından takip ediyor.

Teknik direktör Eddie Howe’un, Hollandalı orta sahayı özellikle kadronun yaş ortalamasını düşürme ve yenileme hedefi doğrultusunda orta saha için ideal, uzun vadeli bir takviye olarak gördüğü ifade ediliyor. Ancak son haftalarda St James’ Park’ta bu transferle ilgili iyimserliğin azaldığı konuşuluyor. Kulüp içinde, yaz aylarına kadar beklemenin pahalıya mal olabileceği yönünde artan bir kanaat var. AZ’nin olası bir açık artırma ortamı yaratarak bonservis bedelini Newcastle’ın konfor alanının üzerine çıkarabileceği düşünülüyor.

Alexander Isak’ın 125 milyon sterlinlik (167 milyon dolar) satışıyla mali açıdan rahatlamış olmasına rağmen Newcastle’ın transfer ekibi temkinli davranıyor ve stratejik vizyonla birebir örtüşmeyen bir anlaşma için yüksek bedel ödemeye sıcak bakmıyor.