Chelsea, genç yetenek transferini tamamlamadan aylar önce Cobham antrenman merkezine 40 milyon sterlinlik transferi neden kabul etti?

Quenda'nın İngiltere'de uzun süre kalması beklenmiyor, planlara göre Mart ayında sahalara dönmesi öngörülüyor. Aralık ayında Benfica ile oynanan maçta talihsiz bir darbe aldıktan sonra sahalardan uzak kalmıştı. Sporting ile Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçlarına hazır hale gelebilir ve aynı zamanda takımının bir başka ulusal şampiyonluk mücadelesine de katkı sağlayabilir.

Chelsea, diğer sakat yıldızlarının kiralık olarak oynadıkları takımlarda iyileşmelerini beklediği için (Emanuel Emegha Strasbourg'da, Dastan Satpaev ise Orta Doğu'da FC Kairat'ta oynuyor), Quenda'nın Stamford Bridge'e transferi biraz sürpriz oldu.

Ancak Blues, Quenda'dan büyük umutlar besliyor ve onun mümkün olduğunca çabuk uyum sağlamasını istiyor. Quenda'nın Premier League'in devleriyle 7 yıllık bir sözleşme imzaladığı ve bu sözleşmeye 12 aylık uzatma opsiyonu da dahil olduğu söyleniyor.