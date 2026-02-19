Getty
Chelsea, genç yetenek transferini tamamlamadan aylar önce Cobham antrenman merkezine 40 milyon sterlinlik transferi neden kabul etti?
Sakatlanan Quenda, büyük paralı transferi tamamlamaya hazırlanıyor
Quenda şu anda metatarsal kemiğinde kırık nedeniyle sakatlık tedavisi görüyor. BBC Sport'un haberine göre, 18 yaşındaki oyuncu rehabilitasyon programını Lizbon'da tamamlamak yerine "Cobham'daki dünya standartlarında tesisleri" kullanmaya davet edildi.
Zaten imzalanmış olan yüksek bedelli transfer, Temmuz ayında resmi olarak tamamlanacak. Ön sözleşme şartları Mart 2025'te kararlaştırıldı ve Chelsea, Avrupa futbolunun en umut vadeden oyuncularından birinin potansiyelini satın aldı.
Quenda neden uzun süre batı Londra'da kalmayacak?
Quenda'nın İngiltere'de uzun süre kalması beklenmiyor, planlara göre Mart ayında sahalara dönmesi öngörülüyor. Aralık ayında Benfica ile oynanan maçta talihsiz bir darbe aldıktan sonra sahalardan uzak kalmıştı. Sporting ile Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçlarına hazır hale gelebilir ve aynı zamanda takımının bir başka ulusal şampiyonluk mücadelesine de katkı sağlayabilir.
Chelsea, diğer sakat yıldızlarının kiralık olarak oynadıkları takımlarda iyileşmelerini beklediği için (Emanuel Emegha Strasbourg'da, Dastan Satpaev ise Orta Doğu'da FC Kairat'ta oynuyor), Quenda'nın Stamford Bridge'e transferi biraz sürpriz oldu.
Ancak Blues, Quenda'dan büyük umutlar besliyor ve onun mümkün olduğunca çabuk uyum sağlamasını istiyor. Quenda'nın Premier League'in devleriyle 7 yıllık bir sözleşme imzaladığı ve bu sözleşmeye 12 aylık uzatma opsiyonu da dahil olduğu söyleniyor.
Portekizli genç yıldız, Arsenal'in kanat oyuncusu Saka'ya benzetildi.
Quenda, Chelsea ile profesyonel hayallerinin peşinden gitmek için diğer birçok kulübün ilgisini geri çevirdi. Chelsea, onun geleceği için en cazip vizyonu sunan kulüptü. Genç oyuncu, her iki kanatta da kanat bekliği görevini üstlenebilir veya sahada daha ileri pozisyonlarda oynayabilir.
Arsenal'in yıldızı Bukayo Saka ile karşılaştırılan Quenda hakkında, Sporting'in eski akademi koçu Fabio Roque Sky Sports'a şunları söyledi: "Geo, savunma anlarında kendine çok fazla yükleniyor. Kapatmak, hızlı toparlanmak, takım arkadaşları için savunma mücadelelerini kazanmak. Bu bana, kariyerinin başında bek olarak oynayan Bukayo Saka'yı hatırlatıyor.
"Ancak tek bir Geovany Quenda var. O, benim eğittiğim diğer oyunculardan farklı. Futbolda tamamen farklı bir iz bırakabilir. Lamine Yamal ve Estevao Willian ile birlikte, muhtemelen 2007 doğumlu neslin en iyi oyuncularından bahsediyoruz."
Quenda, Ronaldo'dan nasıl hayran kaldı?
Portekiz U21 milli takımı oyuncusu Quenda, 2024 yılının Eylül ayında henüz 17 yaşındayken ilk kez milli takıma seçilmiş ve o zamandan beri A milli takım kadrosunda yer almaktadır.
O kamp sırasında Cristiano Ronaldo ile tanışmış, ancak beş kez Ballon d'Or ödülünü kazanan yıldızdan çok etkilenmişti. Quenda, Canal 11'e biraz gerçeküstü bir deneyimden bahsetti: "O [Ronaldo] yukarı çıkıyordu, ben de aşağı iniyordum. Asansörü çağırdığımda, o yukarı çıkıyordu ve ortaya çıktı. Biraz utandım, ama bu normal! Hiçbir şey söylemedim. O, futbolcu olmayı hayal eden tüm çocuklar için bir örnek."
Ronaldo bu karşılaşma hakkında şunları söyledi: “Çoğu benimle konuşmaktan utanıyor. Kısa bir süre önce odama çıkarken 17 yaşındaki yeni çocuk Quenda'yı gördüm. Ona gidip 'Maçtan sonra dinlendin mi?' diye sordum. Utandığını gördüm.
"Ben kendimi baba olarak görmüyorum, daha çok ağabeyim. Bazıları için baba olabilirim ve daha önce de söylediğim gibi, ben de onlarla aynı şeyleri yaşadım ve milli takım bir ailedir."
Quenda, o zamandan beri daha değerli deneyimler edindi ve tanınmış isimlerin arasında kendini daha rahat hissetmeye başladı. Bu da, heyecan verici yeni bir maceraya atıldığında Chelsea'ye sorunsuz bir şekilde uyum sağlamasına yardımcı olacaktır.
