Getty
Çeviri:
Chelsea, FA Cup beşinci turunda Ryan Reynolds ve Rob Mac'in Wrexham takımıyla karşılaşacak. Man City ise Newcastle ile, Arsenal ise Mansfield ile karşılaşacak
FA Kupası beşinci tur kura çekimi sonuçları
FA Cup beşinci tur kura çekimi Pazartesi akşamı yapıldı ve turnuvada kalan takımlar için sekiz eşleşme belirlendi. En dikkat çeken eşleşme şüphesiz Wrexham ile Chelsea arasındaki karşılaşma. Ryan Reynolds ve Rob Mac'in takımı, Liam Rosenior'un yönettiği Premier League deviyle karşı karşıya gelecek.
Manchester City, Newcastle ile oynamak için St James' Park'a zorlu bir deplasmana çıkacak, Liverpool ise Premier Lig'de zor günler geçiren Wolves ile karşılaşacak. Sunderland, Port Vale ile Bristol City arasındaki maçın galibi ile oynayacak, West Ham ise Macclesfield veya Brentford ile karşılaşacak.
Mikel Arteta'nın Arsenal'i, League One Mansfield Town'a konuk olacak.
Kura sonuçları:
Fulham - Southampton
Port Vale veya Bristol City - Sunderland
Newcastle vs Man City
Leeds - Norwich City
Mansfield Town - Arsenal
Wolves - Liverpool
Wrexham - Chelsea
West Ham - Macclesfield veya Brentford
- Getty Images Sport
Wrexham buraya nasıl geldi?
Wrexham, turnuvanın üçüncü turunda Premier Lig rakibini mağlup etti ve dramatik bir 3-3 beraberliğin ardından Nottingham Forest'ı penaltılarda yendi. Ardından Ipswich Town'ı 1-0 yenerek beşinci tura yükseldi; Chelsea ise şu ana kadar Charlton Athletic ve Hull City'yi sırasıyla 5-1 ve 4-0'lık skorlarla mağlup etti.
Galler kulübü 1997'den beri beşinci tura ulaşamamıştı, ancak teknik direktör Phil Parkinson geçmişe değil, geleceğe bakıyor.
Ipswich'i yendikten sonra gazetecilere şunları söyledi: "Maçtan önce biraz tarih yazma şansımız hakkında konuştuk. Bunu başardık ve çok mutluyum çünkü çok iyi bir takıma karşı her zaman zor bir maç olacaktı.
Bu sezon, Championship'te mücadele etmek ve şimdi de FA Cup'ta ilerlemek gibi zorlu bir görevimiz var, bunu keyifle yapmak istiyoruz ve bu gece bunu kesinlikle başardık."
Parkinson, "Bence kulübümüzün sahipleri için beşinci tura yükselmek harika bir şey.
Pazartesi gecesi Bristol'da bir otelde olacağımız için çekilişi gerçekten sabırsızlıkla bekliyoruz. Bunun tadını çıkaracağız ama tabii ki şu anda FA Cup ikinci planda ve lig maçlarına konsantre olacağız."
Chelsea de zafer peşinde
Rosenior, bu sezon Blues ile ilk kupasını kazanmayı umuyor ve Hull'u 4-0 yendikleri maçta takımının gösterdiği performansı övdü. Eski Strasbourg teknik direktörü, bu performansın tekrarlanmasını çok ister.
Maçtan sonra şunları söyledi: "Oyuncuların ilk yarıdaki performansı ve tutumundan çok memnun kaldım. Zor bir maçtı. Hull'a tüm övgülerimi sunuyorum, Championship'te çok iyi gidiyorlar. Umarım bu yıl Premier League'e yükselirler, ancak bizim tutumumuz ve maça olan bağlılığımız sayesinde kalitemiz her zaman ortada, bu da bize bu geceki platformu sağladı.
"90 dakika boyunca iyi bir performans sergiledik. Elbette, her maçın her dakikasının mükemmel olmasını istersiniz.
"İyileştirebileceğimiz birçok şey var, ama birlikte başladığımız bu süreçten çok memnunum. Pedro Neto olağanüstüydü, çok çalışıyor ve çok kaliteli bir oyuncu.
"Bugün attığı golleri görmekten çok memnunum. Herkes birbirleri için gerçekten çok çalıştı.
"En memnun edici yönü zihniyetiydi. Kulübe gurur kaynağı oldular. Başarılı olmak için gereken zihinsel uygulamalar açısından gerçekten güçlü bir performanstı."
- Getty Images Sport
Sırada ne var?
FA Kupası'nın beşinci tur maçları 7-8 Mart hafta sonu oynanacak. Beşinci turda galip gelen kulüpler 238.500 sterlin alacak, bu da alt lig kulüpleri için büyük bir teşvik.
Reklam