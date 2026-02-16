Chelsea, FA Cup beşinci turunda Ryan Reynolds ve Rob Mac'in Wrexham takımıyla karşılaşacak. Man City ise Newcastle ile, Arsenal ise Mansfield ile karşılaşacak

Wrexham, turnuvanın üçüncü turunda Premier Lig rakibini mağlup etti ve dramatik bir 3-3 beraberliğin ardından Nottingham Forest'ı penaltılarda yendi. Ardından Ipswich Town'ı 1-0 yenerek beşinci tura yükseldi; Chelsea ise şu ana kadar Charlton Athletic ve Hull City'yi sırasıyla 5-1 ve 4-0'lık skorlarla mağlup etti.

Galler kulübü 1997'den beri beşinci tura ulaşamamıştı, ancak teknik direktör Phil Parkinson geçmişe değil, geleceğe bakıyor.

Ipswich'i yendikten sonra gazetecilere şunları söyledi: "Maçtan önce biraz tarih yazma şansımız hakkında konuştuk. Bunu başardık ve çok mutluyum çünkü çok iyi bir takıma karşı her zaman zor bir maç olacaktı.

Bu sezon, Championship'te mücadele etmek ve şimdi de FA Cup'ta ilerlemek gibi zorlu bir görevimiz var, bunu keyifle yapmak istiyoruz ve bu gece bunu kesinlikle başardık."

Parkinson, "Bence kulübümüzün sahipleri için beşinci tura yükselmek harika bir şey.

Pazartesi gecesi Bristol'da bir otelde olacağımız için çekilişi gerçekten sabırsızlıkla bekliyoruz. Bunun tadını çıkaracağız ama tabii ki şu anda FA Cup ikinci planda ve lig maçlarına konsantre olacağız."