Chelsea'den kovulan Mykhailo Mudryk, 89 milyon sterlinlik yıldızın geçici doping yasağı devam ederken, lig dışı bir kulüpte antrenman yapıyor

Mudryk, Kasım 2024'teki Avrupa Konferans Ligi maçından bu yana Blues'un hiçbir resmi maçında forma giymedi. Onun kabusu, o yılın Aralık ayında Dünya Anti-Doping Ajansı tarafından yasaklanan meldonium maddesinin testinde pozitif çıkmasıyla başladı. 2025 Haziran ayında Futbol Federasyonu tarafından resmi olarak suçlanan Ukraynalı oyuncu, seçilmeye uygun değil. Süreç boyunca masumiyetini ısrarla savunan Mudryk, ancak yasal işlemler, uzun vadeli seçilebilirliği konusunda nihai kararın ne zaman verileceği konusunda çok az netlik sağladı.

Geçen yıl sosyal medya üzerinden takipçilerine suçlamayı doğrulayan Mudryk, duruma inanamadığını ifade etti. Oyuncu, "İngiltere Futbol Federasyonu'na verdiğim numunede yasaklanmış bir madde bulunduğunun bana bildirildiğini doğrulayabilirim. Bu benim için tam bir şok oldu, çünkü bilerek hiçbir yasaklanmış madde kullanmadım veya herhangi bir kuralı ihlal etmedim. Bunun nasıl olabileceğini araştırmak için ekibimle yakın bir şekilde çalışıyorum. Yanlış bir şey yapmadığımı biliyorum ve yakında sahalara döneceğime dair umudumu koruyorum. Sürecin gizliliği nedeniyle şu anda daha fazla bir şey söyleyemem, ancak mümkün olan en kısa sürede açıklama yapacağım."