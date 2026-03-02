Getty Images & @mmudryk10
Chelsea'den kovulan Mykhailo Mudryk, 89 milyon sterlinlik yıldızın geçici doping yasağı devam ederken, lig dışı bir kulüpte antrenman yapıyor
Mudryk, lig dışı kulüp ile antrenman yapıyorMudryk, sosyal medyada şu anki sürgün hayatına dair bir ipucu verdi. Videoda, kanat oyuncusu Southern League Premier South Division kulübünün Honeycroft sahasında antrenman yaparken görülüyor. Klipte Mudryk, suni çim üzerinde sarı bir antrenman mankeninin ötesine şut atıyormuş gibi yaparken, ardından sol ayağıyla karakteristik vuruşunu yaparak direği sallayıp topu ağlara gönderdi. Premier Lig'in süperstarı için bu mekan seçimi alışılmadık olsa da, sahanın Fulham'ın lüks Imperial Wharf bölgesindeki evinden arabayla yaklaşık 40 dakika uzaklıkta olduğu biliniyor.
Mudryk hala cezalı durumda
Mudryk, Kasım 2024'teki Avrupa Konferans Ligi maçından bu yana Blues'un hiçbir resmi maçında forma giymedi. Onun kabusu, o yılın Aralık ayında Dünya Anti-Doping Ajansı tarafından yasaklanan meldonium maddesinin testinde pozitif çıkmasıyla başladı. 2025 Haziran ayında Futbol Federasyonu tarafından resmi olarak suçlanan Ukraynalı oyuncu, seçilmeye uygun değil. Süreç boyunca masumiyetini ısrarla savunan Mudryk, ancak yasal işlemler, uzun vadeli seçilebilirliği konusunda nihai kararın ne zaman verileceği konusunda çok az netlik sağladı.
Geçen yıl sosyal medya üzerinden takipçilerine suçlamayı doğrulayan Mudryk, duruma inanamadığını ifade etti. Oyuncu, "İngiltere Futbol Federasyonu'na verdiğim numunede yasaklanmış bir madde bulunduğunun bana bildirildiğini doğrulayabilirim. Bu benim için tam bir şok oldu, çünkü bilerek hiçbir yasaklanmış madde kullanmadım veya herhangi bir kuralı ihlal etmedim. Bunun nasıl olabileceğini araştırmak için ekibimle yakın bir şekilde çalışıyorum. Yanlış bir şey yapmadığımı biliyorum ve yakında sahalara döneceğime dair umudumu koruyorum. Sürecin gizliliği nedeniyle şu anda daha fazla bir şey söyleyemem, ancak mümkün olan en kısa sürede açıklama yapacağım."
Sosyal medyada hayranlara seslenmek
89 milyon sterlinlik oyuncu, geçici olarak uzaklaştırma cezası aldığı süre boyunca büyük ölçüde gözlerden uzak kaldı, ancak sahada onu pek göremeyen taraftarlarıyla yeniden bağlantı kurmak için ara sıra girişimlerde bulundu. Oynamasına imkan olmamasına rağmen, geçen yaz kulübün Konferans Ligi kupası kutlamalarına katıldı. Yeni yılın ilk gününde Instagram'da, İngiliz futbolundaki en zor dönemlerinde kendisine destek olanlara içten bir teşekkür mesajı yayınladı.
Mudryk, destekçilerine yönelik mesajında şöyle yazdı: "Tüm hayranlarıma mutlu yıllar. Desteğiniz için teşekkür etmek istedim. Tüm mesajlarınızı görüyorum ve gerçekten çok takdir ediyorum, lütfen benden vazgeçmeyin, ben de kendimden vazgeçmiyorum. Sizinle yakında görüşmek için sabırsızlanıyorum." Uxbridge'deki antrenmanlarının bir çözüme doğru bir adım olup olmadığı henüz belli değil, ancak şimdilik eski Shakhtar Donetsk yıldızı, kaderini beklerken Premier League'in en pahalı seyircisi olmaya devam ediyor.
89 milyon sterlinlik yatırımın belirsiz geleceği
Mudryk'in son maçından bu yana Blues, kadro ve taktiksel yöneliminde birçok değişiklik geçirdi ve cezasının kaldırılması durumunda takım hiyerarşisinde nereye yer alacağı henüz belli değil. Şu an için odak noktası, avukat ekibinin arka planda sürdürdüğü hukuki mücadele. FA nihai kararını verene kadar Mudryk, Premier Lig'deki kariyerine yeniden devam etmesini sağlayacak bir çözüm umuduyla tek başına antrenmanlarına devam edecek gibi görünüyor.
