Chelsea'den futbol dünyasını şoke eden Cristiano Ronaldo kararı!

Eski oyuncu ve menajer Silkman, 2003 yılında Sporting'in kadrosunda yer alan hızlı kanat oyuncusu ile Chelsea arasında bir anlaşma yapmaya çalıştı. Ancak talepleri kulak ardı edildi ve şu anda beş kez Ballon d'Or ödülünü kazanan ve 40 yaşında hala formda olan Ronaldo, birkaç hafta sonra Manchester'a transfer oldu.

Oyunculuk günlerinde Wimbledon, Manchester City ve Leyton Orient gibi takımları temsil eden Silkman, The Telegraph gazetesine, sonuçlandıramadığı bir anlaşmadan bahsetti: "Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes ile bir anlaşma yaptım. Ama Chelsea hayır dedi. Cristiano Ronaldo 3,5 milyon avroya mal olacaktı ve bu rakamın üzerindeki her şey kulüple 50-50 paylaşılacaktı. Sezon öncesi Man United'a karşı oynadı, onları mahvetti ve maçtan hemen sonra 11,5 milyon avro ödediler ve Jorge cebine dört milyon avro koymuş olmalı. Ona iyi şanslar ama ben çok üzüldüm!"

Silkman, Al-Nassr ve Portekiz ile dünya futbolunu aydınlatmaya devam eden Ronaldo hakkında şöyle devam etti: "Cristiano Ronaldo bugün futbola başlasaydı, Barnsley ile sözleşme imzalaması iyi olurdu, çünkü ona 'Ne yapıyorsun? Bütün bu stepoverlar, numaralar ve flickler ne için? Topu pasla!' derlerdi.

"Koçlar takımların hata yapmasını istemezler. Birçok genç koçu izledim. Bunun berbat olduğunu söylemek yetersiz kalır. Duyduğunuz tek şey 'pas, pas, pas'. Kimsenin 'Onu geç, omzunu indir, bir numara yap' dediğini duymazsınız."