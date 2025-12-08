Getty
Chelsea'den futbol dünyasını şoke eden Cristiano Ronaldo kararı!
Kıl payı kaçanlar: Önemli transferler ağdan kaçıyor
Transfer cephesindeki kıl payı kaçırmalar modern futbolda sıkça görülür ve bariz potansiyeli olan oyuncuların ileride ne olacağı belli olmaz. Genç takımlarda parlayabilirler veya profesyonel kariyerlerine parlak bir başlangıç yapabilirler, ancak uzun ömürlülük asla garanti edilemez.
Bunu göz önünde bulundurarak, dünyanın dört bir yanındaki kulüpler, kaçırılan fırsatlar ve olabilecekler hakkında hikayeler anlatır. Chelsea de bu gruba girer ve Londra'nın batısında, Ronaldo'nun ağlarından kaçmasına nasıl izin verdikleri sorusu muhtemelen hala sorulmaktadır.
Açıklama: Chelsea, Ronaldo transferini nasıl kaçırdı?
Eski oyuncu ve menajer Silkman, 2003 yılında Sporting'in kadrosunda yer alan hızlı kanat oyuncusu ile Chelsea arasında bir anlaşma yapmaya çalıştı. Ancak talepleri kulak ardı edildi ve şu anda beş kez Ballon d'Or ödülünü kazanan ve 40 yaşında hala formda olan Ronaldo, birkaç hafta sonra Manchester'a transfer oldu.
Oyunculuk günlerinde Wimbledon, Manchester City ve Leyton Orient gibi takımları temsil eden Silkman, The Telegraph gazetesine, sonuçlandıramadığı bir anlaşmadan bahsetti: "Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes ile bir anlaşma yaptım. Ama Chelsea hayır dedi. Cristiano Ronaldo 3,5 milyon avroya mal olacaktı ve bu rakamın üzerindeki her şey kulüple 50-50 paylaşılacaktı. Sezon öncesi Man United'a karşı oynadı, onları mahvetti ve maçtan hemen sonra 11,5 milyon avro ödediler ve Jorge cebine dört milyon avro koymuş olmalı. Ona iyi şanslar ama ben çok üzüldüm!"
Silkman, Al-Nassr ve Portekiz ile dünya futbolunu aydınlatmaya devam eden Ronaldo hakkında şöyle devam etti: "Cristiano Ronaldo bugün futbola başlasaydı, Barnsley ile sözleşme imzalaması iyi olurdu, çünkü ona 'Ne yapıyorsun? Bütün bu stepoverlar, numaralar ve flickler ne için? Topu pasla!' derlerdi.
"Koçlar takımların hata yapmasını istemezler. Birçok genç koçu izledim. Bunun berbat olduğunu söylemek yetersiz kalır. Duyduğunuz tek şey 'pas, pas, pas'. Kimsenin 'Onu geç, omzunu indir, bir numara yap' dediğini duymazsınız."
Ronaldo, gösterişli bir oyuncudan süperstar bir forvet oyuncusuna dönüştü
United, Ronaldo'nun Old Trafford'da geçirdiği süre boyunca oyunundaki hileleri aşamalı olarak ortadan kaldırdı ve Ronaldo, sözde "Rüyalar Tiyatrosu"nda golcü ve Altın Top ödüllü bir forvet haline geldi.
Chelsea'nin kaybı, Red Devils'ın kazancı oldu ve Ronaldo, United, Real Madrid ve Juventus ile tarih yazmaya ve rekorları yeniden yazmaya devam etti. Önümüzdeki yaz bir başka Dünya Kupası'na katılacağı tahmin edilen Ronaldo, emekliliği pek düşünmüyor.
Henry, West Ham'da! Ne olabilirdi ki?
Silkman, The Telegraph gazetesine verdiği röportajda, ünlü olmalarını sağlayan yoldan farklı bir yola sapmak üzere olan diğer bazı büyük isimlerden bahsetti: “Thierry Henry. Monaco'da çocukken onu 500.000 sterline alabilirdik, çünkü bu sadece tazminat bedeliydi. Harry [Redknapp]'ı West Ham'da onu satın almaya ikna etmeye çalıştım ve o maçta hat-trick yaptı, ama Harry onun bir sorunu olduğuna ikna oldu. O kaldı, sözleşme imzaladı, Juventus'a gitti ve onlar da işi batırıp onu sol kanatta oynattılar. Sonra da Arsenal'e gitti."
AC Milan'da dünya çapında bir süperstar olduktan sonra Chelsea ve City'den geçen bir başka Ballon d'Or kazananı hakkında şunları ekledi: "Sonra George Weah vardı. Onu bedelsiz transfer ediyordum. Kimse onu istemiyordu. Beş farklı kulüp. Onlar da 'bedelsizse iyi olamaz' diyorlardı."
Chelsea, Ronaldo'yu kaçırdığı için şanssızlığını lanetleyecektir. Olağanüstü kariyeri boyunca, Madrid'de birlikte çalıştıkları dönemde vatandaşı Jose Mourinho ile çalıştı, ancak Blues, Silkman'ın tavsiyesine kulak verseydi, 2004'ten itibaren birlikte Premier League şampiyonluklarını kovalayabilirdi.
