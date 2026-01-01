(C)Getty Images
Chelsea'de teknik direktör 48 saat içinde değişebilir
- Getty Images Sport
Aralık ayındaki kötü gidişatın ardından Maresca üzerindeki baskı arttı
Sky Sports’un yayımladığı yeni bir habere göre Chelsea, kulübün son derece sıkıntılı geçen aralık ayının ardından Enzo Maresca ile yollarını ayırıp ayırmama konusunu değerlendiriyor.
Bu süreçte Londra ekibi şampiyonluk yarışından koparak ligde beşinci sıraya geriledi ve lider Arsenal’in 15 puan gerisine düştü. Batı Londra temsilcisi, ayın başında ligde Leeds United’a, Şampiyonlar Ligi’nde ise Atalanta’ya mağlup oldu.
Maresca’nın takımı, Avrupa’nın en prestijli kulüp organizasyonunda da 13. sırada yer alıyor. Bu tablo, Chelsea’nin son iki maçında Pafos ve Napoli’yi mağlup etmesini neredeyse zorunlu hâle getiriyor; aksi takdirde doğrudan son 16 turuna kalma şansı oldukça azalacak.
Chelsea, aralık ayında Bournemouth ile iki, Newcastle United ile ise bir kez berabere kalırken, geçen cumartesi Aston Villa’ya 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte Maviler, bu sezon ligde öne geçtiği maçlarda toplam 13 puan kaybetmiş oldu. Bu puan kayıplarının altısı Stamford Bridge’de yaşandı.
Öte yandan Maresca’nın ekibi, Carabao Cup’ta yarı finale yükselmeyi başardı. Chelsea, gelecek ay oynanacak çift maçlı yarı finalde Arsenal ile karşılaşacak. Ancak League One lideri Cardiff City karşısında alınan 3-1’lik çeyrek final galibiyeti büyük ölçüde beklenen bir sonuçtu.
Everton galibiyeti sonrası yapılan imalı açıklamalar dikkat çekti
Chelsea’nin aralık ayındaki diğer tek galibiyetinde, Maresca’nın sözleri büyük yankı uyandırdı. Everton karşısında alınan 2-0’lık lig galibiyeti öncesindeki süreci, Haziran 2024’te göreve geldiğinden bu yana yaşadığı “en kötü 48 saat” olarak tanımlaması soru işaretlerine yol açtı.
45 yaşındaki çalıştırıcıya, destek görmediğini ima ederken kimleri kastettiği sorulduğunda, Chelsea taraftarlarını “çok sevdiğini” vurguladı. Bu açıklama, eleştirilerin kulübün ortak sahipleri olan Amerikalı yatırımcı Todd Boehly ve Behdad Eghbali liderliğindeki Clearlake Capital’a yönelik olabileceği yorumlarını beraberinde getirdi.
Maresca, maç sonrası basın toplantısında şu ifadeleri kullandı: “Bu yüzden oyuncuları övüyorum. Bu kadar çok sorun yaşanmasına rağmen, zor bir haftanın ardından çok iyi bir performans sergilediler. Kulübe geldiğimden bu yana son 48 saat, yaşadığım en kötü 48 saatti çünkü birçok kişi bize destek olmadı. Bu nedenle Malo’nun (Gusto) o andaki golü beni çok mutlu etti. Malo’nun ve diğer oyuncuların gösterdiği çaba, hepsinin burada olduğunu ve bu kulübe yardımcı olmak istediklerini ortaya koydu.”
Deneyimli teknik direktör sözlerini şöyle tamamladı: “Kulübe geldiğimden bu yana en kötü 48 saatti; çünkü insanlar bana ve takıma destek olmadı. Genel anlamda söylüyorum. Taraftarları seviyorum ve onlardan çok memnunum.”
- Getty Images Sport
Chelsea, Maresca’nın geleceğiyle ilgili kritik bir karar almaya hazırlanıyor
Everton maçı sonrası yaptığı açıklamaların yanı sıra Chelsea’nin endişe verici form durumu da göz önüne alındığında, Sky Sports Enzo Maresca’nın artık “uçurumun kenarında” olduğunu ve geleceğine dair “nihai kararın” çok yakında verileceğini öne sürüyor.
Sky’ın haberinde şu ifadelere yer veriliyor: “Maresca ile kulüp arasındaki ilişkilerin bozulmasının ardından, pazar günü Manchester City deplasmanında takımın başında olup olmayacağı garanti değil. Maresca da kendi durumunu sorgulamaya başladı ve sürecin sürdürülemez bir noktaya geldiği hissi oluşmuş durumda. Sözleşmesi 2029 yazına kadar devam ediyor ve kulübün bir yıl uzatma opsiyonu bulunuyor. Stamford Bridge’de perşembe ve cuma günleri önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.
“Maresca ile kulübün kilit isimleri arasındaki ilişkiler geçen yılın bu döneminden bu yana gergin. Salı gecesi maç sonrası basın toplantısına katılmaması da kulislerdeki sorunların bir başka işaretiydi; her ne kadar bu durum hastalık gerekçesiyle açıklanmış olsa da.”
Chelsea, son maçında Bournemouth ile 2-2 berabere kaldı. Londra ekibi, 2026 yılına pazar günü formda Manchester City’ye konuk olarak başlayacak. Ancak orta sahanın önemli isimlerinden Moisés Caicedo, sarı kart cezası nedeniyle Etihad Stadı’ndaki bu maçta forma giyemeyecek.
Maviler, ardından FA Cup serüvenine 10 Ocak Cumartesi günü Championship’te zor günler geçiren Charlton Athletic deplasmanında başlayacak. Dört gün sonra ise Carabao Cup yarı final ilk maçında Arsenal’i konuk edecekler.
Caicedo, Wolverhampton Wanderers ve Cardiff City karşılaşmalarında gördüğü kartlar nedeniyle bu maçta da cezalı olacak. Rövanş mücadelesi ise 3 Şubat Salı günü Emirates Stadı’nda oynanacak.
Chelsea’nin Şampiyonlar Ligi’nde de işi zor
Chelsea, Şampiyonlar Ligi’nde 21 Ocak Çarşamba günü Kıbrıs temsilcisi Pafos’u konuk edecek. İki kez bu kupayı kazanan Londra ekibi, grup aşamasındaki son maçında ise bir hafta sonra, eski Chelsea teknik direktörü Antonio Conte’nin çalıştırdığı Napoli’ye konuk olacak.
Maresca’nın takımı şu anda puan durumunda 13. sırada yer alıyor ve doğrudan son 16 turuna kalmayı garantileyen ilk sekizin iki puan gerisinde bulunuyor. Chelsea’nin ligi 9 ile 24. sıralar arasında tamamlaması hâlinde ise eleme turunda çift maçlı bir eşleşme oynaması gerekecek.
Formsuz bir dönemden geçen Chelsea, önümüzdeki ay ligde ayrıca Fulham (7 Ocak, deplasman), Brentford (17 Ocak, iç saha) ve Crystal Palace (25 Ocak, deplasman) ile karşı karşıya gelecek.
- Getty Images Sport
Maresca, Chelsea’deki ilk sezonunda iki önemli kupa kazandırdı
2023-24 sezonunda Leicester City’yi Premier Lig’e taşıyan Enzo Maresca, bu başarının ardından Chelsea’nin başına beş yıllık bir sözleşmeyle getirildi. İtalyan teknik direktör, kulüpte yalnızca bir sezon görev yapan ve karşılıklı anlaşmayla ayrılan Mauricio Pochettino’nun yerini Stamford Bridge’de devraldı.
Maresca, Chelsea’deki ilk tam sezonunda takımı hem Conference League hem de FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferine taşıdı. Londra ekibi ayrıca Premier Lig’i dördüncü sırada tamamlayarak bu sezonki Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı elde etti.
Öte yandan Chelsea’nin ortak sahipleri Todd Boehly ve Clearlake Capital, Eylül 2022’de teknik direktör Thomas Tuchel ile yollarını ayırmış, yerine Graham Potter’ı getirmişti. Ancak eski Brighton and Hove Albion çalıştırıcısı da Nisan 2023’te, göreve gelişinden yedi ay bile geçmeden kulüpten gönderilmişti.
