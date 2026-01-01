Chelsea'de teknik direktör 48 saat içinde değişebilir

Sky Sports’un yayımladığı yeni bir habere göre Chelsea, kulübün son derece sıkıntılı geçen aralık ayının ardından Enzo Maresca ile yollarını ayırıp ayırmama konusunu değerlendiriyor.

Bu süreçte Londra ekibi şampiyonluk yarışından koparak ligde beşinci sıraya geriledi ve lider Arsenal’in 15 puan gerisine düştü. Batı Londra temsilcisi, ayın başında ligde Leeds United’a, Şampiyonlar Ligi’nde ise Atalanta’ya mağlup oldu.

Maresca’nın takımı, Avrupa’nın en prestijli kulüp organizasyonunda da 13. sırada yer alıyor. Bu tablo, Chelsea’nin son iki maçında Pafos ve Napoli’yi mağlup etmesini neredeyse zorunlu hâle getiriyor; aksi takdirde doğrudan son 16 turuna kalma şansı oldukça azalacak.

Chelsea, aralık ayında Bournemouth ile iki, Newcastle United ile ise bir kez berabere kalırken, geçen cumartesi Aston Villa’ya 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte Maviler, bu sezon ligde öne geçtiği maçlarda toplam 13 puan kaybetmiş oldu. Bu puan kayıplarının altısı Stamford Bridge’de yaşandı.

Öte yandan Maresca’nın ekibi, Carabao Cup’ta yarı finale yükselmeyi başardı. Chelsea, gelecek ay oynanacak çift maçlı yarı finalde Arsenal ile karşılaşacak. Ancak League One lideri Cardiff City karşısında alınan 3-1’lik çeyrek final galibiyeti büyük ölçüde beklenen bir sonuçtu.