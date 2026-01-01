Chelsea'de Enzo Maresca dönemi bitti

Enzo Maresca, geçtiğimiz sezon Chelsea’yi UEFA Konferans Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluklarına taşımış, ayrıca Şampiyonlar Ligi vizesini de almıştı. 2029 yılına kadar uzanan bir sözleşme üzerinde çalıştığı bilinen Maresca, gelinen noktada görevinden ayrıldı. Chelsea yönetimi ise uygun bir halef bulmak için arayışa başladı.

Kulübün resmî internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Chelsea Football Club ile Teknik Direktör Enzo Maresca karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştır. Enzo, kulüpte görev yaptığı süre boyunca takımı UEFA Konferans Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferlerine taşımıştır. Bu başarılar, kulübümüzün yakın tarihinin önemli bir parçası olarak kalacaktır. Kendisine kulübe yaptığı katkılar için teşekkür ederiz. Dört kulvarda Şampiyonlar Ligi’ne katılım hedefi de dâhil hâlâ ulaşılacak önemli hedefler bulunurken, Enzo ve kulüp bu değişikliğin sezonu yeniden rayına oturtmak adına takıma en iyi şansı vereceği konusunda hemfikirdir. Enzo’ya kariyerinin geri kalanında başarılar dileriz.”