Chelsea'de Enzo Maresca dönemi bitti
Maresca görevden alındı: Chelsea’de bir teknik direktör değişikliği daha
Enzo Maresca, geçtiğimiz sezon Chelsea’yi UEFA Konferans Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluklarına taşımış, ayrıca Şampiyonlar Ligi vizesini de almıştı. 2029 yılına kadar uzanan bir sözleşme üzerinde çalıştığı bilinen Maresca, gelinen noktada görevinden ayrıldı. Chelsea yönetimi ise uygun bir halef bulmak için arayışa başladı.
Kulübün resmî internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Chelsea Football Club ile Teknik Direktör Enzo Maresca karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştır. Enzo, kulüpte görev yaptığı süre boyunca takımı UEFA Konferans Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferlerine taşımıştır. Bu başarılar, kulübümüzün yakın tarihinin önemli bir parçası olarak kalacaktır. Kendisine kulübe yaptığı katkılar için teşekkür ederiz. Dört kulvarda Şampiyonlar Ligi’ne katılım hedefi de dâhil hâlâ ulaşılacak önemli hedefler bulunurken, Enzo ve kulüp bu değişikliğin sezonu yeniden rayına oturtmak adına takıma en iyi şansı vereceği konusunda hemfikirdir. Enzo’ya kariyerinin geri kalanında başarılar dileriz.”
Chelsea yönetimi harekete geçti: Maresca’nın açıklamaları soru işaretleri yaratmıştı
45 yaşındaki Maresca, kulüp içinde bazı kesimlerden yeterli “destek” görmediğini dile getirmiş, bu sözler yönetim kurulu ve özellikle Todd Boehly’ye yönelik bir gönderme olarak yorumlanmıştı. Everton karşısında alınan galibiyete rağmen Chelsea, Premier Lig’de sonrasında üç maçlık galibiyet hasreti yaşadı. Maresca’nın Chelsea’nin başındaki son maçı, Bournemouth ile oynanan ve 2-2 sona eren karşılaşma oldu. Maç bitiminde tribünlerdeki öfke sahaya yansırken, taraftarlar takımı yuhalayarak protesto etti. Chelsea, Yeni Yıl Günü oynanacak karşılaşmalar öncesinde Premier Lig puan tablosunda beşinci sırada yer alıyor.
Chelsea’nin sıradaki teknik direktörü: Stamford Bridge’de görevi kim devralacak?
Chelsea, pazar günü zorlu bir Manchester City deplasmanında yeniden sahaya çıkacak. Bu karşılaşmada takımın başında kimin olacağı henüz netlik kazanmazken, kulüp yönetimi kalıcı bir teknik direktör atama konusunda hızlı hareket etmek istiyor. Gündeme gelen isimler arasında, Chelsea’nin kardeş kulübü Strasbourg’un başında bulunan Liam Rosenior’un da yer aldığı belirtiliyor. Rosenior, Premier Lig’de daha önce teknik direktörlük yapmadı ancak Derby County ve Hull City’de görev alarak önemli bir deneyim kazandı.
Maresca’nın Chelsea karnesi: Maç sayısı ve galibiyetler
The Athletic’in haberine göre Chelsea, 2022 yılında Clearlake Capital–Todd Boehly ortaklığının kulübü devralmasının ardından benimsenen yönetim ve futbol anlayışının arkasında durmaya devam ediyor. Yeni teknik direktörün de bu yapıya uyum sağlaması, kısa sürede istikrarı yakalaması ve sonuçları iyileştirmesi bekleniyor. Yeni teknik direktörün önündeki en önemli görevlerden biri, memnuniyetsiz taraftarları yeniden kazanmak olacak.
Maresca, Leicester City’yi Championship şampiyonluğuna taşıdığı İngiltere’deki ilk teknik direktörlük deneyiminin ardından Chelsea’de de önemli kupalar kazanarak büyük bir kredi elde etmişti. Ancak bu güven, 2025’in sonlarına doğru önemli ölçüde eridi. Bu hafta sonu Pep Guardiola’ya bir kez daha rakip olamayacak olsa da geçmişte Etihad Stadyumu’nda teknik ekipte iki farklı görev üstlenmişti. Maresca’nın Manchester City tarafından, son derece başarılı Katalan teknik direktörün olası halefi olarak görüldüğü iddia ediliyor.
Guardiola’nın eski yardımcısına büyük hayranlık duyduğu bilinirken, sezon sonunda Manchester City’den ayrılabileceği de konuşulanlar arasında. Enzo Maresca, en üst seviyede kendini kanıtlamış olmanın verdiği güvenle, yeni bir görev bulmak için sabırsızlanıyor.
Chelsea kariyerinde tüm kulvarlarda çıktığı 92 maçta 55 galibiyet elde eden Maresca, 21 mağlubiyet yaşadı. Görev süresi, yüzde 59,78’lik galibiyet oranıyla sona erdi.
