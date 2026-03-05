Getty Images Sport
Chelsea, Barcelona'nın başarısız oyuncusu için 43 milyon sterlinlik sürpriz transfer teklifi sundu
Blues, 50 milyon euroluk anlaşma ile 'Tigrinho'yu hedefliyor
Mundo Deportivo'ya göre, Blues, 'Tigrinho' lakaplı oyuncuyu önümüzdeki yaz transfer dönemi için birincil hedef olarak belirledi. Chelsea'nin yaklaşık 43 milyon sterlin (58 milyon dolar) değerinde bir teklifle ilgisini resmileştirdiği anlaşılıyor. Forvetin La Liga'daki performansı büyük ölçüde başarısız olarak değerlendirilse de, son zamanlarda ülkesinde gösterdiği performans, Avrupa futbolunun en üst seviyesinde başarılı olabileceğine olan inancı yeniden alevlendirdi.
Barcelona beklenmedik bir kazanç elde etmeye hazırlanıyor
Chelsea'nin transfer ilgisi, Barcelona'nın muhasebecilerinin kulaklarına müzik gibi gelecektir. Katalan devi, Roque'yi Şubat 2025'te Palmeiras'a 25,5 milyon euro sabit ücret ve 5 milyon euro değişken ücret karşılığında satmıştı. Ancak, anlaşmanın en önemli kısmı %20'lik satış payı maddesiydi. Chelsea'nin ilgisi büyük bir transferle sonuçlanırsa, Barca ilk yatırımının önemli bir kısmını geri kazanmış olacak.
Ancak, bu satış yüzdesi ile ilgili belirli bir sözleşme detayı var. Raporlara göre, Palmeiras forveti 40 milyon avrodan daha düşük bir fiyata satarsa, Barcelona'nın payı sadece yüzde 10'a düşecek. Chelsea'nin açılış hamlesinin şimdiden 50 milyon avro olarak belirtildiği göz önüne alındığında, Blaugrana şu anda yüzde 20'nin tamamını elde etme yolunda ilerliyor.
Palmeiras daha fazlasını bekliyor
Büyük bir kâr elde etme cazibesine rağmen, Palmeiras'ın yıldız oyuncusu konusunda sert bir tavır sergilediği bildiriliyor. BolaVip, ilginç bir teklif gelirse Roque'nin ayrılmasının mümkün olduğunu öne sürüyor, ancak Chelsea'nin şu anki teklifi Brezilya kulübünün beklentilerini henüz karşılamıyor. Allianz Parque'nin kilit isimleri, hücum planlarının merkezinde yer alan bir oyuncuyu elinden çıkarmak için 50 milyon avroluk ilk teklifin yetersiz olduğunu düşünüyor.
Roque, Brezilya'ya döndüğünden beri güçlü bir formda ve İspanya'daki zorluklarının kalite eksikliğinden ziyade koşulların bir sonucu olabileceğini kanıtlıyor. Genç forvet, bu sezon 13 maçta 5 gol ve 1 asist kaydetti.
Avrupa'da ikinci bir şans
Roque için Stamford Bridge'e transfer olmak, büyük sahnede kendini affettirme şansı anlamına geliyor. 21 yaşındaki oyuncunun Barcelona'ya transfer olma hayali, sahada süre bulmakta zorlanınca kabusa dönüştü, ancak Palmeiras'a geri dönmesi, ona yeniden parlama fırsatı verdi. Premier League'in devlerinden birinde forvet olarak oynama ihtimali, eleştirenleri susturma şansı verecektir.
Müzakereler devam ederken, tüm gözler Chelsea'nin Palmeiras'ın taleplerini karşılamak için teklifini artırmaya istekli olup olmadığına çevrilecek. Barcelona'nın kenardan yakından izlediği bu transfer, karmaşık bir finansal çıkarlar ve sportif hırslar ağına işaret ediyor. Transfer gerçekleşirse, sadece on iki ay önce birçok kişi tarafından yazılan bir oyuncunun olağanüstü bir dönüşünü tamamlayacak.
