Chelsea'nin transfer ilgisi, Barcelona'nın muhasebecilerinin kulaklarına müzik gibi gelecektir. Katalan devi, Roque'yi Şubat 2025'te Palmeiras'a 25,5 milyon euro sabit ücret ve 5 milyon euro değişken ücret karşılığında satmıştı. Ancak, anlaşmanın en önemli kısmı %20'lik satış payı maddesiydi. Chelsea'nin ilgisi büyük bir transferle sonuçlanırsa, Barca ilk yatırımının önemli bir kısmını geri kazanmış olacak.

Ancak, bu satış yüzdesi ile ilgili belirli bir sözleşme detayı var. Raporlara göre, Palmeiras forveti 40 milyon avrodan daha düşük bir fiyata satarsa, Barcelona'nın payı sadece yüzde 10'a düşecek. Chelsea'nin açılış hamlesinin şimdiden 50 milyon avro olarak belirtildiği göz önüne alındığında, Blaugrana şu anda yüzde 20'nin tamamını elde etme yolunda ilerliyor.