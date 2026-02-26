Getty/GOAL
Chelsea, 407 milyon avroluk devasa bir açık ortaya çıkmasıyla İngiliz tarihinin en yüksek vergi öncesi zararı rekorunu kırdı
Sadece Barcelona, Chelsea'nin mağlubiyetlerini geride bıraktı.
Her yıl yayınlanan Avrupa Kulüpleri Finans ve Yatırım Durumu raporu, herhangi bir sezonda en büyük mali kayıpları yaşayan 10 kulübü ayrıntılı olarak ele almaktadır. Chelsea, bu listenin başında talihsiz bir konumda yer almaktadır.
Premier Lig daha önce hiç böyle rakamlar görmemişti. Sadece La Liga devi Barcelona, Covid-10 pandemisinin maliyeti nedeniyle 2020-21 sezonunda 555 milyon avro (484 milyon sterlin/655 milyon dolar) ile daha büyük bir kayıp yaşadı.
Chelsea'nin mağlubiyetleri neden artmaya devam ediyor?
Chelsea'nin kayıpları, dört sezon üst üste 200 milyon sterlin (271 milyon dolar) seviyesini aştı ve azalan gelirler, sürekli artan maliyetlerle dengelendi. Bir kaynak The Athletic'e, "Chelsea'nin geçen sezonki büyük kaybı, tıpkı onlardan önce Barcelona'nınki gibi, önemli nakit dışı muhasebe kayıtlarından kaynaklandı" dedi. The Blues, Avrupa futbolunun yönetim organı tarafından belirlenen mali kuralları ihlal ettiği için UEFA'dan 31 milyon avro (27 milyon sterlin/37 milyon dolar) para cezasına çarptırıldı.
The Athletic'in kaynağı, "büyük açık, kulübün temel faaliyet performansını veya mevcut ve gelecek sezonlarda finansmanın nasıl olacağını yansıtmıyor" iddiasında bulunuyor. Batı Londra'dakilerin "aynı finansal raporlama dönemine kaydedilen birkaç yüksek maliyetli, tek seferlik kalemle tarihi sorunları düzeltmeye çalıştıkları" söyleniyor.
Chelsea'nin mali durumunun, "UEFA ve Premier Lig'in ilgili mali düzenlemeleri arasındaki boşluklara giren" birkaç işlem gerçekleştirdiği için okunması zor olduğu söyleniyor. Bu tür işlemler arasında kulübün kadın takımının, iki otelin ve bir otoparkın satışı yer alıyor.
Chelsea herhangi bir ceza alacak mı?
Blues'un üç yıllık dönemde art arda kaydettiği zararlar 622 milyon avroya (542 milyon sterlin/735 milyon dolar) ulaştı. Bu rakam, UEFA'nın Futbol Gelirleri kuralında izin verilen 60 milyon avro (52 milyon sterlin/71 milyon dolar) sınırının oldukça üzerinde. Ancak, finansal cezaların uygulanmayacağı iddia ediliyor.
Chelsea, UEFA ile "iş planında sunulan öngörülen açık" ile uyumlu bir şekilde faaliyet göstermesine izin veren bir anlaşma imzaladı. Bu, zararların önceden belirtilen rakamların içinde tutulması gerektiği anlamına geliyor.
The Athletic'in kaynağı, Blues'un Premier League'de geçerli olan 2024-25 Kar ve Sürdürülebilirlik Kuralları'nı (PSR) ihlal etmediğini ve bu sayede olası puan düşüşlerinden kurtulduğunu savunuyor.
Söz konusu kaynak, "kulübün, temel performansın iyileşmesi ve diğer hususların yanı sıra önemli oyuncu satışları gerekçe gösterilerek, uzlaşma anlaşmasının şartlarına ve diğer finansal kurallara uygun şekilde faaliyet gösterdiğinden emin olduğunu" belirtti. Chelsea, 2025 yaz transfer döneminde yaklaşık 300 milyon sterlin (407 milyon dolar) gelir elde etti.
The Athletic, "2024-25 sezonundaki büyük zarar, Chelsea'nin gelecekteki mali durumunu temsil etmiyor ve bunun yerine bir iş rasyonalizasyonu döneminin sonucu" olduğunu bildiriyor. Premier Lig devi, "Şampiyonlar Ligi'ne geri dönmesi de dahil olmak üzere, bu sezon artacak gelirlerin yardımıyla hem yurt içinde hem de yurt dışında mali kurallara uymayı" bekliyor. Avrupa'nın en prestijli turnuvası, Blues'a bu sezon yaklaşık 80 milyon sterlin (108 milyon dolar) ödül parası kazandırdı.
Blues, parlak bir geleceğe doğru ilerliyor
Chelsea, Clearlake Capital'in sahipliği döneminde yeni transferlere büyük harcamalar yaptı ve süperstar oyunculara uzun süreli sözleşmeler imzaladı. Bu transferlerin çoğu, uzun vadeli geleceği göz önünde bulundurarak gerçekleştirildi.
Bu sezon Bridge'de daha fazla yönetim değişikliği yaşandı. Konferans Ligi ve Kulüpler Dünya Kupası şampiyonu Enzo Maresca, 2026'nın başlarında görevinden ayrıldı ve Liam Rosenior, sahada istikrarı sağlamakla görevlendirildi. Bu, sonuçta saha dışında istikrarı yeniden tesis etme çabalarına yardımcı olacak.
