Chelsea, 407 milyon avroluk devasa bir açık ortaya çıkmasıyla İngiliz tarihinin en yüksek vergi öncesi zararı rekorunu kırdı

Blues'un üç yıllık dönemde art arda kaydettiği zararlar 622 milyon avroya (542 milyon sterlin/735 milyon dolar) ulaştı. Bu rakam, UEFA'nın Futbol Gelirleri kuralında izin verilen 60 milyon avro (52 milyon sterlin/71 milyon dolar) sınırının oldukça üzerinde. Ancak, finansal cezaların uygulanmayacağı iddia ediliyor.

Chelsea, UEFA ile "iş planında sunulan öngörülen açık" ile uyumlu bir şekilde faaliyet göstermesine izin veren bir anlaşma imzaladı. Bu, zararların önceden belirtilen rakamların içinde tutulması gerektiği anlamına geliyor.

The Athletic'in kaynağı, Blues'un Premier League'de geçerli olan 2024-25 Kar ve Sürdürülebilirlik Kuralları'nı (PSR) ihlal etmediğini ve bu sayede olası puan düşüşlerinden kurtulduğunu savunuyor.

Söz konusu kaynak, "kulübün, temel performansın iyileşmesi ve diğer hususların yanı sıra önemli oyuncu satışları gerekçe gösterilerek, uzlaşma anlaşmasının şartlarına ve diğer finansal kurallara uygun şekilde faaliyet gösterdiğinden emin olduğunu" belirtti. Chelsea, 2025 yaz transfer döneminde yaklaşık 300 milyon sterlin (407 milyon dolar) gelir elde etti.

The Athletic, "2024-25 sezonundaki büyük zarar, Chelsea'nin gelecekteki mali durumunu temsil etmiyor ve bunun yerine bir iş rasyonalizasyonu döneminin sonucu" olduğunu bildiriyor. Premier Lig devi, "Şampiyonlar Ligi'ne geri dönmesi de dahil olmak üzere, bu sezon artacak gelirlerin yardımıyla hem yurt içinde hem de yurt dışında mali kurallara uymayı" bekliyor. Avrupa'nın en prestijli turnuvası, Blues'a bu sezon yaklaşık 80 milyon sterlin (108 milyon dolar) ödül parası kazandırdı.