Chelsea, 13 yılın ardından kadın futbolu başkanı Paul Green'in ayrıldığını doğrulayan bir açıklama yaptı.
Chelsea'de bir dönemin sonu
Green, Doncaster Rovers Belles'ten transfer olduktan sonra 2013 yılında Emma Hayes'in yardımcısı olarak kulübe katıldı. Batı Londra'da etkili bir figür haline gelen Green, oyuncu transferlerini denetledi ve etkileyici bir Blues takımı kurulmasına yardımcı oldu. Bu süre zarfında Chelsea Women, sekiz WSL şampiyonluğu, altı FA Kupası, üç Lig Kupası şampiyonluğu kazandı ve 2020-21 sezonunda Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi. Green, Hayes'in 12 yıl görev yaptıktan sonra 2024 yılında USWNT teknik direktörlüğüne geçmesi üzerine, onun yerine Bompastor'u işe alma kararında da rol oynadı. Bompastor, Lyon'dan geldi ve ilk sezonunda Chelsea'yi yenilgisiz bir üçlü kupaya taşıdı.
Chelsea, Green hakkında açıklama yaptı
Kulüp, şu açıklamayla haberi doğruladı: "Chelsea Kadın Takımı, Paul Green'in Kadın Futbolu Direktörü görevinden ayrıldığını doğrulayabilir. Paul, 2013 yılında Chelsea Kadın Takımı'nın oluşum aşamasında kulübe katılmış ve 13 yıl boyunca kulüpte görev yapmıştır. Bu süre zarfında, kadın futbol programının gelişimi ve büyümesinde önemli bir rol oynadı, sağlam temellerin atılmasına ve Chelsea Kadın Futbol Takımı'nın ulusal ve Avrupa futbolunda önde gelen takımlardan biri haline gelmesine katkıda bulundu. Onun bağlılığı, deneyimi ve profesyonelliği kulüp genelinde takdir edildi ve çalışmaları, Chelsea Kadın Futbol Takımı'nın 19 kupa kazandığı uzun süreli başarı ve ilerleme dönemine destek oldu. Kulüp, Paul'e on yılı aşkın süredir gösterdiği özveri ve hizmetleri için teşekkür eder ve gelecekte başarılar diler.
Bompastor gündemde
Bompastor, takımın WSL lideri Manchester City'nin 12 puan gerisine düşmesinin ardından Chelsea'de gündemdeki isim oldu. Sonuçlar teknik direktör üzerinde baskı yarattı, ancak Chelsea ona yeni bir uzun vadeli sözleşme teklif ederek yanıt verdi. Chelsea, Pazar günü Tottenham'ı 2-0 yenerek bu gelişmeyi takip etti ve Bompastor'u meydan okuyan bir ruh haline soktu. Bompastor gazetecilere şunları söyledi: "Hepimiz bunun üzerinde hiçbir kontrolümüz olmadığını bilmemize rağmen, bu kadar eleştiri almamızın haksızlık olduğunu düşündük. Ben kim olduğumu biliyorum, çevrem dışındaki insanların bana kim olduğumu söylemesine ihtiyacım yok. Her zaman elimden gelenin en iyisini yapacağım. Yetkin olduğumu biliyorum, bilgili olduğumu biliyorum, kadın futbolunu biliyorum ve Chelsea için elimden gelenin en iyisini yapıyorum. En iyisi olduğumu söylemiyorum, kibirli olduğumu söylemiyorum, ama kim olduğumu biliyorum. Oyuncularımı her zaman mümkün olan en iyi şekilde desteklediğimden emin oluyorum. Benim işim, onların sahaya çıkarken neyi başarmaları gerektiğini net bir şekilde bilmelerini sağlamak. Kimse benim özgüvenimi sarsamaz."
Sırada ne var?
Green'in ayrılması, Bompastor ve kulüp için hassas bir dönemde Chelsea'yi daha da gündeme taşıyacak. The Blues, Pazar günü zor günler geçiren Liverpool ile WSL'de tekrar sahaya çıkacak.
