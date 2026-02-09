Chelsea, 13 yılın ardından kadın futbolu başkanı Paul Green'in ayrıldığını doğrulayan bir açıklama yaptı.

Bompastor, takımın WSL lideri Manchester City'nin 12 puan gerisine düşmesinin ardından Chelsea'de gündemdeki isim oldu. Sonuçlar teknik direktör üzerinde baskı yarattı, ancak Chelsea ona yeni bir uzun vadeli sözleşme teklif ederek yanıt verdi. Chelsea, Pazar günü Tottenham'ı 2-0 yenerek bu gelişmeyi takip etti ve Bompastor'u meydan okuyan bir ruh haline soktu. Bompastor gazetecilere şunları söyledi: "Hepimiz bunun üzerinde hiçbir kontrolümüz olmadığını bilmemize rağmen, bu kadar eleştiri almamızın haksızlık olduğunu düşündük. Ben kim olduğumu biliyorum, çevrem dışındaki insanların bana kim olduğumu söylemesine ihtiyacım yok. Her zaman elimden gelenin en iyisini yapacağım. Yetkin olduğumu biliyorum, bilgili olduğumu biliyorum, kadın futbolunu biliyorum ve Chelsea için elimden gelenin en iyisini yapıyorum. En iyisi olduğumu söylemiyorum, kibirli olduğumu söylemiyorum, ama kim olduğumu biliyorum. Oyuncularımı her zaman mümkün olan en iyi şekilde desteklediğimden emin oluyorum. Benim işim, onların sahaya çıkarken neyi başarmaları gerektiğini net bir şekilde bilmelerini sağlamak. Kimse benim özgüvenimi sarsamaz."