Chad Johnson ve Raheem Taylor-Parkes, 26 Şubat'ta GOAL'ın "The Late Run with Ochocinco" programını başlatacak

Johnson'ın futbola olan sevgisi Miami'de çocukken başladı. Gelecekteki futbol yıldızını futbola bağlayan tek şey, Diego Maradona'nın en iyi halini bir kez izlemekti ve o andan itibaren hem taraftar hem de nihayetinde oyuncu olarak inanılmaz bir futbol yolculuğuna çıktı.

Eski NFL geniş alıcı oyuncusu, Amerikan futbolunun gelmiş geçmiş en popüler oyuncularından biridir. Öncelikle Cincinnati Bengal takımında efsanevi bir kariyer yapmıştır ve 11 sezon boyunca NFL'de oynamıştır. Ancak, futboldan asla çok uzaklaşmamıştır. 2011'de, NFL lokavtında, Sporting Kansas City'de dört günlük deneme süresine katıldı ve 2018 ve 2019'da, memleketi Boca Raton FC'nin NPSL takımında oynadı. O zamandan beri, 2022 Dünya Kupası'nda Fox için analistlik yaparken, aynı zamanda The Soccer Tournament'ta da oynadı ve bu yaz Villarreal ile tekrar bu turnuvada yer alacak.

2026 Dünya Kupası yaklaşırken, Johnson ABD futbolunun belirleyici bir döneme girdiğine inanıyor.

Johnson, "Futbol benim ilk aşkımdı" diyor. "NFL sezonları dışında, [Cristiano] Ronaldo ve [Lionel] Messi gibi oyuncuları izlemek için okyanusu aşardım. Şu anda ABD'de gördüğümüz şey, Amerika'da futbol hayranlığını sağlamlaştırmaya yardımcı olacak mükemmel bir fırtına. Super Bowl XLVI'da oynadım, ancak Haziran ve Temmuz'da olacaklar 100 Super Bowl gibi olacak ve bu hayranlığı daha da ileriye taşıyacak.

"Hayranların program hakkında ne düşüneceklerini görmek, oyuna ve konuklarımıza olan sevgimi paylaşmak ve bunu GOAL gibi bir ortakla yapabilmek için sabırsızlanıyorum."