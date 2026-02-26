GOAL
Chad Johnson ve Raheem Taylor-Parkes, 26 Şubat'ta GOAL'ın "The Late Run with Ochocinco" programını başlatacak
Johnson'ın futbola olan sevgisi
Johnson'ın futbola olan sevgisi Miami'de çocukken başladı. Gelecekteki futbol yıldızını futbola bağlayan tek şey, Diego Maradona'nın en iyi halini bir kez izlemekti ve o andan itibaren hem taraftar hem de nihayetinde oyuncu olarak inanılmaz bir futbol yolculuğuna çıktı.
Eski NFL geniş alıcı oyuncusu, Amerikan futbolunun gelmiş geçmiş en popüler oyuncularından biridir. Öncelikle Cincinnati Bengal takımında efsanevi bir kariyer yapmıştır ve 11 sezon boyunca NFL'de oynamıştır. Ancak, futboldan asla çok uzaklaşmamıştır. 2011'de, NFL lokavtında, Sporting Kansas City'de dört günlük deneme süresine katıldı ve 2018 ve 2019'da, memleketi Boca Raton FC'nin NPSL takımında oynadı. O zamandan beri, 2022 Dünya Kupası'nda Fox için analistlik yaparken, aynı zamanda The Soccer Tournament'ta da oynadı ve bu yaz Villarreal ile tekrar bu turnuvada yer alacak.
2026 Dünya Kupası yaklaşırken, Johnson ABD futbolunun belirleyici bir döneme girdiğine inanıyor.
Johnson, "Futbol benim ilk aşkımdı" diyor. "NFL sezonları dışında, [Cristiano] Ronaldo ve [Lionel] Messi gibi oyuncuları izlemek için okyanusu aşardım. Şu anda ABD'de gördüğümüz şey, Amerika'da futbol hayranlığını sağlamlaştırmaya yardımcı olacak mükemmel bir fırtına. Super Bowl XLVI'da oynadım, ancak Haziran ve Temmuz'da olacaklar 100 Super Bowl gibi olacak ve bu hayranlığı daha da ileriye taşıyacak.
"Hayranların program hakkında ne düşüneceklerini görmek, oyuna ve konuklarımıza olan sevgimi paylaşmak ve bunu GOAL gibi bir ortakla yapabilmek için sabırsızlanıyorum."
Yeni gösteri
FootballCo'nun Raheem Taylor-Parkes'in sunuculuğunu üstleneceği program, futbolun en büyük yıldızları ve süper hayranlarıyla yapılan sohbetler aracılığıyla futbolun kültürel yönüne derinlemesine bir bakış sunacak. Johnson ve Taylor-Parkes, taktikler veya sonuçlara odaklanmayacak, daha çok insanların futbola olan sevgisini tanımlayan duygulara ve hislere odaklanacak.
Footballco'nun CEO'su Jason Wagenheim şunları söyledi: "The Late Run'ı farklı kılan şey, geleneksel futbol medyasını taklit etmeye çalışmamamız. Chad tamamen benzersiz bir bakış açısı getiriyor ve sohbetler taktiklerin çok ötesine geçerek müzik, eğlence ve küresel kültüre uzanıyor. ABD'de futbol hayranlığı, sahada olanlardan olduğu kadar kültür tarafından da şekilleniyor ve bu program bu gerçeği yansıtıyor. İster ömür boyu hayran olun, ister bu oyuna yeni başlamış olun, The Late Run size başka hiçbir yerde bulamayacağınız bir bakış açısı sunuyor."
Konuk listesi
The Late Run, programın ilk sezonu için spor ve kültür dünyasının en büyük isimlerinden bazılarını şimdiden kadrosuna kattı. Dizi, dünyanın en büyük komedyenlerinden biri olan Kreischer ile yapılacak bir sohbetle başlayacak, ancak futbolla ilgili her türlü bakış açısına sahip konukların da yer alacağı bölümler de olacak.
Bunlar arasında Ferdinand ve Pique gibi eski oyuncuların yanı sıra ABD kadın milli takımının yıldızı Midge Purce gibi günümüz oyuncuları da yer alacak. The Late Run'da ayrıca Amerikan futbolu yıldızları Cliff Avril ve Cam Little gibi futbolun en büyük hayranları da yer alacak.
Sırada ne var?
Dizi YouTube'da yayınlanacak ve podcast platformlarında yayınlanacak. Late Run içeriğine adanmış yeni hesaplar da dahil olmak üzere GOAL'ın sosyal medya kanallarında dizinin kliplerini takip edin.
The Late Run with Ochocinco, 26 Şubat'ta başlıyor. Haftalık bölümleri YouTube'da @thelaterunshow adresinden veya Apple ve Spotify podcast'lerinden izleyebilirsiniz.
