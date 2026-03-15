Cesena, artık resmiyet kazandı: Ashley Cole yeni teknik direktör oldu

Aşağıda kulübün açıklaması yer almaktadır.

"Cesena FC, Ashley Cole'u birinci takımın teknik direktörlüğüne atadığını duyurdu. Siyah-beyazlı kulübün yeni teknik direktörü, belirli koşulların gerçekleşmesi halinde yenileme opsiyonu bulunan, 30 Haziran 2026 tarihine kadar geçerli bir sözleşme imzaladı.

1980 yılında Londra'da doğan Cole, İngiliz futbol tarihinin en önemli isimlerinden biri ve gelmiş geçmiş en başarılı İngiliz futbolculardan biridir. Arsenal ve Chelsea'de geçirdiği on beş sezonda 14 ulusal kupa kazandı; üç kez Premier League şampiyonu oldu ve yedi kez FA Cup'ı kazandı; bu son turnuvada hala kırılamayan bir rekor kırdı. Avrupa sahnesinde ise, her iki büyük kıtasal kupayı da kazandı; hem UEFA Şampiyonlar Ligi'ni hem de UEFA Avrupa Ligi'ni, her ikisini de Chelsea formasıyla kazandı.

Ayrıca, İngiltere A Milli Takımı formasıyla oynadığı 107 maçla, Cole, Üç Aslanlar formasıyla en çok forma giyen yedinci oyuncu oldu ve 2002 ile 2012 yılları arasında üç Dünya Kupası ve iki Avrupa Şampiyonası'nda yer aldı.

AS Roma ve Los Angeles Galaxy'deki uluslararası deneyimlerinin ardından, 2019'da Cole futbolu bıraktı ve hemen antrenörlük kariyerine başlamaya karar verdi; ilk adımlarını Chelsea'nin altyapısında attı.

Şu anda play-off'lara katılmak için gerekli son sıra olan sekizinci sırada yer alan Cesena'da, Serie B'de Cole ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayacak: resmi atama önümüzdeki saatler içinde yapılması bekleniyor.

2021'de İngiltere U-21 Milli Takımı teknik kadrosuna katıldı; 2022 ile 2023 yılları arasında ise hem Everton ve Chelsea'de Frank Lampard'ın, hem de Birmingham City'de Wayne Rooney'nin yardımcı antrenörü olarak önemli deneyimler kazandı. Daha sonra Cole, önce U21 Milli Takımı'nın başında bulunan teknik direktör Lee Carsley'in yardımcısı olarak, ardından Ağustos ve Kasım 2024 arasında İngiltere A Milli Takımı'nın yardımcı antrenörü olarak Futbol Federasyonu'na geri döndü.

Teknik direktör Ashley Cole'a eşlik edecek teknik ekip şu isimlerden oluşacak: Jack Mesure (yardımcı antrenör), Giorgio D’Urbano (kondisyon antrenörü), Paolo Stringara (teknik danışman), Nicola Capellini (teknik danışman) ve Federico Agliardi (kaleci antrenörü).

Cesena FC ailesi, Ashley Cole'u takımın başına geçmesinden dolayı büyük bir heyecan duyuyor ve kendisine ve ekibine Cesena'ya en içten hoş geldiniz diyor, bu yeni macerada hepsine başarılar diliyoruz."