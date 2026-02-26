Getty Images Sport
Cesc Fabregas'ın Como takımı 'en iyi futbolu' oynarken, Thierry Henry, Inter teknik direktörü Christian Chivu'yu Bodo/Glimt'e karşı Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi nedeniyle eleştirdi
Henry, Como'yu övüyor ve Inter'i eleştiriyor
Inter'in Avrupa'daki hedefleri, Norveç ekibi Bodo/Glimt'in İtalya'da 2-1 galip gelerek toplamda 5-2'lik bir avantajla tur atlamasıyla, Şampiyonlar Ligi'nden beklenmedik ve yıkıcı bir şekilde elenmesinin ardından suya düştü. Bu başarısızlık, Arsenal efsanesi Henry'nin CBS Sports Golazo'da sert bir değerlendirme yapmasına neden oldu. Henry, Christian Chivu yönetimindeki Nerazzurri'nin şu anki durumunu açıkça eleştirdi. İtalyan futbolunun değişen dinamiklerini vurgulayan dikkat çekici bir dönüşle Henry, estetik açıdan en hoş ve yenilikçi futbolun artık tarihi San Siro'da değil, vizyoner Fabregas'ın liderliğindeki hırslı Como'da oynandığını cesurca iddia etti.
Henry, Inter'in Serie A'nın zirvesinde rahatça oturuyor olabileceğini, ancak hakimiyetlerinin neredeyse tesadüfi olduğunu vurguladı. "Inter, neredeyse varsayılan olarak İtalya'da birinci sırada" dedi. "Bunu uzun zamandır konuşuyoruz. Şu anda İtalya'da en iyi futbolu oynayan takım Como. Bütçeler ve kadro kalitesi hakkında tartışabiliriz, ancak mevcut durum bu. Geçen hafta bana İtalyan takımlarının durumunu sormuştunuz ve maalesef durum açık.
"Bodo/Glimt şüphesiz iyi bir takım. Ancak Inter teknik direktörünü kaybetti ve yeni bir teknik direktörle baştan başlamak kolay değil. Bu Chivu'ya bir saldırı değil: soru, eleştiri olup olmayacağıydı. Evet, Şampiyonlar Ligi'nde, evet. Ligde ise daha az, çünkü önemli bir avantajları var."
Inter, Inzaghi'nin ayrılmasının ardından yolunu kaybetti
Henry'nin taktik analizinin önemli bir kısmı, geçen yaz Suudi Arabistan'a giden eski teknik direktör Simone Inzaghi'nin oluşturduğu akıcı ve sofistike kimliğin tamamen ortadan kalkmasına odaklandı. Henry, Chivu'nun göreve gelmesinden bu yana görülen gerileme konusunda derin endişelerini dile getirdi. "Taktik olarak Inter farklı. Artık üç merkez savunmacının orta sahaya yükseldiği, onları öngörülemez kılan hareketleri görmüyorsunuz" diye açıkladı. "Simone Inzaghi'nin Inter'i, bazen alt sıralardaki takımlara karşı zorlansa da, büyük Avrupa maçlarına hazırdı. Bu takım ise, en azından Avrupa'da, herkese karşı biraz zorlanıyor gibi görünüyor."
Ayrıca teknik direktörün kadro seçimlerini ve oyuncu değişikliklerinin zamanlamasını da sorguladı ve iç saha rotasyonuna olan takıntının, takımın uyumunu ve Şampiyonlar Ligi'nin kritik taleplerine hazır olmasını ciddi şekilde tehlikeye attığını öne sürdü.
"Chivu bazı seçimlerini açıklamak zorunda kalacak: Neden bu kadar çok oyuncu oynamadı? Neden bazı oyuncu değişiklikleri bu kadar geç yapıldı?" diye sordu. "Lecce ile oynanan maç vardı ve hedef ligde 10 puanlık bir avantaj elde etmekti - ve şimdi de 10 puanlık bir avantajları var. Ancak Serie A'dan bahsediyorsak, söylenecek pek bir şey yok: büyük bir avantajla ligin zirvesindeler. Ancak Şampiyonlar Ligi'nden bahsediyorsak, kaçınılmaz olarak sorular ortaya çıkacaktır."
Evinde kazanıyor, Avrupa'da başarısız oluyor
Koçluk kadrosuna yöneltilen ağır eleştirilere rağmen, Inter Serie A'da 10 puanlık bir üstünlükle Scudetto'yu kazanma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bu durum, sezonun ortasında garip bir paradoks yaratıyor: iç sahada üstünlük, Avrupa'da ise derin bir başarısızlık. Henry, Chivu'nun kapsamlı rotasyon politikasının ligdeki konumlarını korumada etkili olduğunu, ancak aynı zamanda iki ucu keskin bir kılıç gibi davranarak takımın yüksek riskli eleme maçları için gerekli olan kimyayı geliştirmesini engellediğini öne sürdü.
Sürekliliğin olmaması, Inter'in uyumlu bir takım olarak işlev görme yeteneğini engelledi ve bu eksiklik, kıtasal sahnede acımasızca istismar edildi. Sonuçta, Şampiyonlar Ligi'nden elenmenin ağırlığı, sezonun belirleyici hikayesi olarak kalacak. Henry, Chivu'ya yönelik eleştirilerin sadece elenme gerçeğinden değil, elenme şeklinden de kaynaklanacağı konusunda sert bir uyarıda bulunarak sözlerini tamamladı. "Chivu'yu sadece Şampiyonlar Ligi'nde çok ileri gidemediği için mi yargılıyoruz? Belki de hayır," diye bitirdi Henry. "Ama kime karşı elendiğiniz ve her şeyden önce nasıl elendiğiniz önemlidir... Şampiyonlar Ligi'nde sorular gelecektir."
Inter'in önündeki yol
Şampiyonlar Ligi'nden utanç verici bir şekilde elenen Inter, bu Cumartesi Giuseppe Meazza'da Genoa ile oynayacağı maçta durumu düzeltmeye kararlı. Baş antrenör Chivu, özellikle Bodo/Glimt'e karşı şok edici bir yenilgiyle taraftarların güvenini kaybetmesinin ardından, artık hata yapma lüksünün kalmadığının tam olarak farkında olarak bu maça çıkıyor. Kıtasal vedanın acısına rağmen, Inter iç sahadaki konumunu sağlamlaştırmak için altın bir fırsat yakaladı. Şu anda 64 puanla lider durumda olan Inter, 54 puanlı rakibi AC Milan'a 10 puanlık rahat bir fark atmış durumda. Bu karşılaşmanın temel hedefi, istikrarı yeniden kazanmak ve Serie A'daki mutlak hakimiyetini yeniden teyit etmek olacak.
