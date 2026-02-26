Cesc Fabregas'ın Como takımı 'en iyi futbolu' oynarken, Thierry Henry, Inter teknik direktörü Christian Chivu'yu Bodo/Glimt'e karşı Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi nedeniyle eleştirdi

Inter'in Avrupa'daki hedefleri, Norveç ekibi Bodo/Glimt'in İtalya'da 2-1 galip gelerek toplamda 5-2'lik bir avantajla tur atlamasıyla, Şampiyonlar Ligi'nden beklenmedik ve yıkıcı bir şekilde elenmesinin ardından suya düştü. Bu başarısızlık, Arsenal efsanesi Henry'nin CBS Sports Golazo'da sert bir değerlendirme yapmasına neden oldu. Henry, Christian Chivu yönetimindeki Nerazzurri'nin şu anki durumunu açıkça eleştirdi. İtalyan futbolunun değişen dinamiklerini vurgulayan dikkat çekici bir dönüşle Henry, estetik açıdan en hoş ve yenilikçi futbolun artık tarihi San Siro'da değil, vizyoner Fabregas'ın liderliğindeki hırslı Como'da oynandığını cesurca iddia etti.

Henry, Inter'in Serie A'nın zirvesinde rahatça oturuyor olabileceğini, ancak hakimiyetlerinin neredeyse tesadüfi olduğunu vurguladı. "Inter, neredeyse varsayılan olarak İtalya'da birinci sırada" dedi. "Bunu uzun zamandır konuşuyoruz. Şu anda İtalya'da en iyi futbolu oynayan takım Como. Bütçeler ve kadro kalitesi hakkında tartışabiliriz, ancak mevcut durum bu. Geçen hafta bana İtalyan takımlarının durumunu sormuştunuz ve maalesef durum açık.

"Bodo/Glimt şüphesiz iyi bir takım. Ancak Inter teknik direktörünü kaybetti ve yeni bir teknik direktörle baştan başlamak kolay değil. Bu Chivu'ya bir saldırı değil: soru, eleştiri olup olmayacağıydı. Evet, Şampiyonlar Ligi'nde, evet. Ligde ise daha az, çünkü önemli bir avantajları var."