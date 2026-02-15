Morata, AC Milan'dan kiralık olarak forma giydiği Como takımında, Stadio Giuseppe Sinigaglia'da oynanan Serie A karşılaşmasında 57. dakikada 2-0 gerideyken oyuna girdi. Como Avrupa kupalarına katılmak için mücadele ederken, Fiorentina ise küme düşmemek için savaşıyordu. Ev sahibi takım 77. dakikada Fabiano Parisi'nin kendi kalesine attığı golle farkı yarıya indirdi, ardından Morata'nın çılgınlığı devreye girdi ve maçın sonucunu belirledi.

33 yaşındaki oyuncu, 88. dakikada maçtaki ilk sarı kartını gördü ve sadece 60 saniye sonra, topun dışında Luca Ranieri'ye kafasını doğru savurarak Fiorentina'nın yıldızını yere düşürdü. Morata, maçın bitmesine sadece birkaç dakika kala ikinci sarı kartını gördü ve oyundan atıldı.

Fabregas, maçın bitiş düdüğü çalındığında eski Chelsea takım arkadaşı Morata'ya anlaşılır bir şekilde öfkelendi ve takımının pahalıya mal olan yenilgisinde oyuncunun akılsızca oyundan atılmasını sorguladı.