Cesc Fabregas, Chelsea'de başarısız olan Alvaro Morata'ya Como'ya transfer olduktan sonra "kariyerini değiştir" diyor
Morata çılgınlığı: Forvet, 60 saniyelik kriz nedeniyle oyundan atıldı
Morata, AC Milan'dan kiralık olarak forma giydiği Como takımında, Stadio Giuseppe Sinigaglia'da oynanan Serie A karşılaşmasında 57. dakikada 2-0 gerideyken oyuna girdi. Como Avrupa kupalarına katılmak için mücadele ederken, Fiorentina ise küme düşmemek için savaşıyordu. Ev sahibi takım 77. dakikada Fabiano Parisi'nin kendi kalesine attığı golle farkı yarıya indirdi, ardından Morata'nın çılgınlığı devreye girdi ve maçın sonucunu belirledi.
33 yaşındaki oyuncu, 88. dakikada maçtaki ilk sarı kartını gördü ve sadece 60 saniye sonra, topun dışında Luca Ranieri'ye kafasını doğru savurarak Fiorentina'nın yıldızını yere düşürdü. Morata, maçın bitmesine sadece birkaç dakika kala ikinci sarı kartını gördü ve oyundan atıldı.
Fabregas, maçın bitiş düdüğü çalındığında eski Chelsea takım arkadaşı Morata'ya anlaşılır bir şekilde öfkelendi ve takımının pahalıya mal olan yenilgisinde oyuncunun akılsızca oyundan atılmasını sorguladı.
Fabregas, pahalıya mal olan kırmızı kartın ardından Morata'ya 'kariyerini değiştirmesini' söyledi.
Fabregas gazetecilere şunları söyledi: "Provokasyon futbolun bir parçasıdır. Provokasyona tahammül edemeyenler kariyerlerini değiştirmelidir.
O deneyimli bir oyuncu, ondan daha fazlasını bekliyorum, çünkü kazanmakla kaybetmek arasındaki çizgi çok ince.
"Mazeretleri sevmiyorum. Kendi oyunumuzu oynamalıyız. Başkalarının söyledikleri bizim için önemli olmamalı."
Eski Barcelona, Chelsea ve Arsenal orta saha oyuncusu Fabregas, Fiorentina'ya yenilmeleriyle ilgili olarak şunları söyledi: “Oyuncuların bu maçın önemini anlamalarına yardımcı olamadığım için üzgünüm. Hafta boyunca onlara futbolcu olarak edindiğim deneyimlerimi aktardım, belki de fazla aktardım, ama bu yeterli olmadı. Biz genç bir takımız.
"İkinci yarıda futbol maçı değildi. Bunu bir kenara bırakırsak, maç doğru motivasyon ve enerjiyle kazanılmalıdır.
Bugün bunu oyuncularıma aktaramadığım için bir teknik direktör olarak kendimi kötü hissediyorum. Belki de sorun kafamızdaydı. Tutumumuzda bir hata yaptık, daha fazla istek göstermeliyiz. İlk yarıyı pek beğenmedim, ikinci yarı ise, tekrar ediyorum, bir futbol maçı değildi."
Eski Chelsea oyuncusu Morata, Como'ya kiralık olarak gittiği dönemde zorlanıyor.
Kelimenin tam anlamıyla bir gezgin oyuncu olan Morata, Avrupa'nın en büyük kulüplerinden bazılarında forma giymiş, ancak kendine uzun vadeli bir yuva bulmakta zorlanmıştır.
Eski Chelsea oyuncusu, 2017 yılında Real Madrid'den o dönem rekor bir ücret olan 70 milyon sterlin (95,5 milyon dolar) karşılığında transfer oldu, ancak 72 maçta sadece 24 gol ve 6 asistle Premier League'e uyum sağlamakta zorlandı ve iki yıl sonra Atletico Madrid'e transfer oldu.
Şu anda AC Milan'dan ikinci kez kiralık olarak forma giyen İspanya Euro 2024 şampiyonu kaptanı Morata, Como'da çoğunlukla Tasos Douvikas'ın yedeği olarak oynadı ve tüm turnuvalarda 18 maçta sadece 1 gol ve 2 asist kaydetti. Son olarak kırmızı kart görerek takımına zarar vermesi, Fabregas'ın gözündeki itibarını düzeltmesine yardımcı olmayacaktır. Fabregas'ın sert yorumları, kariyerinin bu aşamasında çok daha iyi bir örnek olması gereken bir oyuncunun gerçekliğini yansıtmaktadır.
Morata'nın Dünya Kupası umutları belirsiz
Morata, Ekim ayında Luis de la Fuente'nin İspanya kadrosundan 2018'den bu yana ilk kez çıkarıldı ve bu yaz Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda La Roja kadrosunda yer almak için zamanında formuna kavuşmak için giderek zorlaşan bir mücadeleyle karşı karşıya.
87 kez milli forma giyen forvet, 2024'te ülkesini zafere taşıyan kaptandı ve bu yaz kadrodan tamamen çıkarılması büyük bir haber olurdu, ancak önce kulüp seviyesinde formuna kavuşmak için Fabregas ve Como ile ilişkilerini hızla düzeltmesi gerekiyor. Morata ayrıca kısa süre önce eşi Alice Campello'dan ayrıldı ve İspanyol oyuncu hem saha içinde hem de saha dışında zorlu bir dönemden geçiyor.
