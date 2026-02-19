AFP
Çeviri:
Cesc Fabregas, AC Milan teknik direktörü Max Allegri'nin Como teknik direktörüne "çocuk" dediği iddia edilen ateşli saha kenarı tartışmasının ardından özür diledi
San Siro'da saha kenarında yaşanan kargaşa
Çarşamba akşamı San Siro'nun teknik alanı, AC Milan ve Como'nun 1-1 berabere kaldığı gergin bir maçla yoğun bir drama sahnesine dönüştü. Taktiksel sürtüşmeler ve kişisel çatışmalarla tanımlanan maç sırasında iki takımın yedek kulübeleri arasındaki gerginlik doruk noktasına ulaştı ve Milan teknik direktörü Allegri ile Como teknik direktörü Fabregas ateşli bir tartışmanın merkezinde yer aldı.
En büyük gerginlik, Alexis Saelemaekers'in ikinci sarı karttan kurtulmasına öfkelenen Fabregas'ın olayı kendi eline almaya çalıştığı sırada yaşandı. Belçikalı kanat oyuncusu atağa kalkışmaya çalışırken, İspanyol teknik direktör onu fiziksel olarak engelledi ve oyuncunun ilerlemesini engellemek için formasını tuttuğu bildirildi. Bu protokol ihlali, Milan yedek kulübesinden öfkeli bir tepkiyi tetikledi ve büyük bir arbedeye ve Allegri'nin kırmızı kart görmesine yol açtı.
Deneyimli oyuncu ile çaylak oyuncu
Maç sonrası özür dilenmesine rağmen, atmosferde hala hissedilir bir düşmanlık havası vardı. Bu çatışmanın tohumları, sezonun başlarında Stadio Sinigaglia'da iki kulüp arasında oynanan ilk maçta atılmıştı, ancak bu gerginlik Milano'daki rövanş maçında kamuoyuna açık bir şekilde patlak verdi. Bu sonuç, Milan'ın şampiyonluk yarışında daha da geriye düşmesine neden oldu, ancak Allegri, gözle görülür hayal kırıklığına rağmen bu gerçeği önemsiz göstermeye çalıştı.
İki teknik direktörün basın toplantı odasına giden dar koridorda karşılaştıkları ve burada yine sözlü bir tartışma yaşadıkları bildirildi. Allegri'nin tünelde Como'lu meslektaşına "Sen koçluk yapmaya başlayan bir çocuksun" dediği bildirildi. Tecrübeli Allegri, bu olayı sadece duygusal bir patlama olarak değil, disiplin ihlali olarak değerlendirdi.
Sonrasında değiş tokuş edilen sözler
Tövbe eden bir tonla basına konuşan Fabregas, müdahalesinin kötü niyetle değil, o anın heyecanıyla gerçekleştiğini açıkladı. "Gurur duymadığım bir şey yaptığım için özür diliyorum, sportmenlik dışı bir davranışta bulundum. Topu çaldık, ama ben [Saelemaekers]'e biraz duygusal bir şekilde dokundum. [Inter teknik direktörü Christian] Chivu'nun geçen gün söylediği gibi: ellerinizi çekin, özellikle de teknik direktör. Bunu yapamayız. Umarım bir daha asla yapmam."
Allegri ise konuyu kapatmaya pek niyetli değildi ve genç İspanyol oyuncunun davranışını sert bir şekilde eleştirdi. "Özür diledi mi? Anlıyorum, öyleyse bir dahaki sefere biri çizgi boyunca koşarsa, ben de kayarak ona da girerim. Saelemaekers'i savunmak için oraya gittim, oyuncu tepki gösterdi ve o anda Como'nun oyuncularından biri bana doğru geldi, kim olduğunu bilmiyorum, ama hiçbir şey olmadı."
Milan teknik direktörü, Fabregas'ın teknik direktörlük görevinde gerekli olan disiplin konusunda hala öğrenmesi gereken çok şey olduğunu ima ederek sözlerine devam etti. "Saha içindeyken hakeme ve takımlara saygılı olmalısınız. Teknik direktörler arasında bir tartışma yaşandı. O çok genç bir teknik direktör. Kariyerinde çok başarılar elde etmesini diliyorum çünkü bunun için gerekli tüm niteliklere sahip."
Aralarındaki sürtüşmeye rağmen Fabregas, Milan'ın 41 yaşındaki maestrosu Luka Modric'i övmek için bir fırsat buldu. "Onun oynadığını görmek gerçek bir zevk. Onu tebrik ettim... ne yapabilirdim ki? O bir fenomen, Serie A'da olması bir ayrıcalık. Fiziksel temasla ona baskı yapmaya çalıştık ama o umursamadı. İki kişiye karşı, dört kişiye karşı, her zaman bir çözüm buluyor."
Sakinlik arayışı
AC Milan artık dikkatini saha kenarındaki olaylardan uzaklaştırıp, şampiyonluk yarışında geride kalan takımlara umutsuzca tutunmaya çalıştığı Serie A sıralamasına geri dönmelidir. Evinde iki puan kaybetmek Allegri'nin hedefleri için büyük bir darbe oldu ve teknik direktör, kavga sırasında oyundan atılmasının ardından muhtemelen saha kenarı yasağı ile karşı karşıya kalacak.
Fabregas ve Como için San Siro'da kazanılan puan, yöntemleri zaman zaman sınırı aşsa da İtalya'nın devleriyle rekabet edebileceklerini kanıtlayan büyük bir niyet beyanıdır. İspanyol teknik direktör, tartışmayı geride bırakıp kaos başlamadan önce Paz sayesinde parıldayan takımının taktiksel gelişimine odaklanmak isteyecektir.
Milan'ın direnci, Pazar günü Parma ile oynayacakları bir sonraki maçta sınanacak, Como ise Cumartesi günü Juventus karşısında ivme kazanmaya çalışacak.
