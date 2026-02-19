Cesc Fabregas, AC Milan teknik direktörü Max Allegri'nin Como teknik direktörüne "çocuk" dediği iddia edilen ateşli saha kenarı tartışmasının ardından özür diledi

Tövbe eden bir tonla basına konuşan Fabregas, müdahalesinin kötü niyetle değil, o anın heyecanıyla gerçekleştiğini açıkladı. "Gurur duymadığım bir şey yaptığım için özür diliyorum, sportmenlik dışı bir davranışta bulundum. Topu çaldık, ama ben [Saelemaekers]'e biraz duygusal bir şekilde dokundum. [Inter teknik direktörü Christian] Chivu'nun geçen gün söylediği gibi: ellerinizi çekin, özellikle de teknik direktör. Bunu yapamayız. Umarım bir daha asla yapmam."

Allegri ise konuyu kapatmaya pek niyetli değildi ve genç İspanyol oyuncunun davranışını sert bir şekilde eleştirdi. "Özür diledi mi? Anlıyorum, öyleyse bir dahaki sefere biri çizgi boyunca koşarsa, ben de kayarak ona da girerim. Saelemaekers'i savunmak için oraya gittim, oyuncu tepki gösterdi ve o anda Como'nun oyuncularından biri bana doğru geldi, kim olduğunu bilmiyorum, ama hiçbir şey olmadı."

Milan teknik direktörü, Fabregas'ın teknik direktörlük görevinde gerekli olan disiplin konusunda hala öğrenmesi gereken çok şey olduğunu ima ederek sözlerine devam etti. "Saha içindeyken hakeme ve takımlara saygılı olmalısınız. Teknik direktörler arasında bir tartışma yaşandı. O çok genç bir teknik direktör. Kariyerinde çok başarılar elde etmesini diliyorum çünkü bunun için gerekli tüm niteliklere sahip."

Aralarındaki sürtüşmeye rağmen Fabregas, Milan'ın 41 yaşındaki maestrosu Luka Modric'i övmek için bir fırsat buldu. "Onun oynadığını görmek gerçek bir zevk. Onu tebrik ettim... ne yapabilirdim ki? O bir fenomen, Serie A'da olması bir ayrıcalık. Fiziksel temasla ona baskı yapmaya çalıştık ama o umursamadı. İki kişiye karşı, dört kişiye karşı, her zaman bir çözüm buluyor."