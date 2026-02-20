Getty/GOAL
"Cesaretini topla" - Gary Lineker, son çöküşün ardından Arsenal'in Premier Lig şampiyonluk mücadelesindeki zihniyetini sorguluyor
Arsenal'in üstünlüğü azalırken sinirler gergin
Pep Guardiola'nın kanıtlanmış şampiyonları, Cumartesi günü Newcastle'ı ağırladıkları maçta Arsenal'e çok yaklaşabilirler. Arsenal ise Pazar günü ezeli rakibi Tottenham ile derbi maçına çıkacak.
Arteta'nın takımı son maçında Wolves'a karşı dramatik bir şekilde iki değerli puanı kaybettiği için kuzey Londra'da gerginlik hakim olacak. Arsenal, Molineux'da son sıradaki rakibine karşı 2-0 önde idi, ancak geriye düştü ve 94. dakikada beraberlik golünü yedi.
Lineker, Arsenal'den cesaret göstermesini istiyor
Arsenal, son yedi Premier Lig maçından sadece ikisini kazanarak takipçilerinin yaklaşmasına izin verdi ve son üç sezonda da ikinci sırada yer aldı. Lineker, Emirates Stadyumu'nda cesaret ve mücadele ruhu görmek istiyor.
Eski İngiltere forveti ve Match of the Day sunucusu, The Rest Is Football podcast'ine şunları söyledi: "Sizce Arsenal'in biraz cesaretlenmesi mi gerekiyor? Söylemesi kolay ama yapması zor, biliyorum, ama kendinizi toparlayın ve biraz daha agresif olun.
Özellikle öne geçtiklerinde biraz daha hücumda olsunlar. Arsenal'in sorunu sadece zihniyet mi, yoksa her takımın bir noktada yaşadığı sezonun küçük bir aksaklığı mı?
"Ben şahsen onların yine de şampiyonluğu kazanacaklarını düşünüyorum, ama bu, çözmeleri gereken küçük bir sorun olabilir. Man City şu anda Arsenal'in sadece beş puan gerisinde ve bir maç eksiği var.
“Sanırım asıl soru, City'nin dört sezon üst üste şampiyon olduğu dönemde olduğu kadar istikrarlı bir performans sergileyip sergileyemeyeceği. O dönemde Noel'den sonra neredeyse her maçı kazanmışlardı, puan kaybettiklerini görmek imkansızdı. Man City'nin Arsenal'i yakalayacak kadar istikrarlı olup olmayacağından pek emin değilim.”
Shearer, Gunners'ın yine de Premier Lig şampiyonluğunu kazanacağına inanıyor.
Lineker, Premier Lig'in tüm zamanların en golcü oyuncusu Alan Shearer ile konuşuyordu. Shearer şöyle yanıt verdi: "Muhtemelen yine kazanacaklar, ama zor olacak. Bence olanlardan sonra bir maça ihtiyacınız varsa, yerel rakibinizle oynamak fena bir fikir değil. Yeni bir teknik direktörleri olduğunu ve deplasman maçı olduğunu biliyorum, ama hafta sonu Tottenham'da kazanmak ne harika bir yanıt olurdu.
"Arsenal'in bunu kolayca başaracağını hiç beklemiyordum, her zaman zorluklar ve gergin anlar olacağını biliyordum. İnsanlar sorular ve eleştiriler yağdıracak ve bunu aşmak zorundasınız. Bunun olmasını bekliyordum. Bakalım ne kadar dayanıklı olduklarını göreceğiz."
Shearer, Arteta'nın altında çalıştığı baskıya da değindi: "Ligi kazanmazsa Arsenal'de kalmayabilir. Kazanma şansları vardı ve ikinci oldular, oyuncular için harcadıkları paralar ve bulundukları konum göz önüne alındığında, kazanmak zorundalar.
"Zihinsel olarak, Premier Lig'de başlarına gelenler nedeniyle, [Şampiyonlar Ligi] Premier Lig'i kazanmaktan daha kolay bir engel olabilir."
Morgan, 'Invincibles'ın başarısını yakalamak için endişeli
Piers Morgan, Emirates'te bir başka çöküşün yaşanmasından korkan Arsenal'in en tutkulu taraftarlarından biridir. Wolves'ta hayal kırıklığı yaratan beraberliğin ardından yayınlanan bir dizi sosyal medya gönderisinde şöyle dedi: "FFS. Ne yapıyorsun Arsenal? Yine boğuluyoruz.
"Yeterli değil. @Arsenal şampiyon olmak istiyorsanız, çok geç olmadan uyanın. Dün geceki ikinci yarı performansı, yıllardır gördüğüm en kötüsüydü. Diğer oyuncuların ulaşması gereken motivasyon/yoğunluk standardını gösteren @_DeclanRice'ı affediyorum."
2003-04 sezonunun efsanevi "Yenilmezler" takımı, Premier League şampiyonluğunu kazanan son Arsenal takımıydı. 2025-26 sezonunun takımı, Şampiyonlar Ligi, Carabao Kupası ve FA Kupası'nda yoluna devam ederken, eşi görülmemiş bir dörtlü zafer peşinde. Ancak yoğun maç programı ve artan beklentiler, takımın performansını olumsuz etkilemeye başlamış olabilir.
