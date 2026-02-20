"Cesaretini topla" - Gary Lineker, son çöküşün ardından Arsenal'in Premier Lig şampiyonluk mücadelesindeki zihniyetini sorguluyor

Arsenal, son yedi Premier Lig maçından sadece ikisini kazanarak takipçilerinin yaklaşmasına izin verdi ve son üç sezonda da ikinci sırada yer aldı. Lineker, Emirates Stadyumu'nda cesaret ve mücadele ruhu görmek istiyor.

Eski İngiltere forveti ve Match of the Day sunucusu, The Rest Is Football podcast'ine şunları söyledi: "Sizce Arsenal'in biraz cesaretlenmesi mi gerekiyor? Söylemesi kolay ama yapması zor, biliyorum, ama kendinizi toparlayın ve biraz daha agresif olun.

Özellikle öne geçtiklerinde biraz daha hücumda olsunlar. Arsenal'in sorunu sadece zihniyet mi, yoksa her takımın bir noktada yaşadığı sezonun küçük bir aksaklığı mı?

"Ben şahsen onların yine de şampiyonluğu kazanacaklarını düşünüyorum, ama bu, çözmeleri gereken küçük bir sorun olabilir. Man City şu anda Arsenal'in sadece beş puan gerisinde ve bir maç eksiği var.

“Sanırım asıl soru, City'nin dört sezon üst üste şampiyon olduğu dönemde olduğu kadar istikrarlı bir performans sergileyip sergileyemeyeceği. O dönemde Noel'den sonra neredeyse her maçı kazanmışlardı, puan kaybettiklerini görmek imkansızdı. Man City'nin Arsenal'i yakalayacak kadar istikrarlı olup olmayacağından pek emin değilim.”