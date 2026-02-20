Getty
"Cennet gibi hissediyorum!" - Nottingham Forest'ın yıldızı Ola Aina, Avrupa Ligi zaferinin ardından Fenerbahçe'nin "cehenneme hoş geldin" sloganını alaycı bir şekilde taklit etti
Aina'nın Fener'e yaptığı gönderme
Forest, Fenerbahçe'nin ev sahibi olduğu kaynayan ortamda 3-0 galip geldi, ancak Aina, cehenneme hoş geldiniz dedikleri iddiasına ikna olmadı.
X'te şöyle yazdı: "İstanbul'a geldik, bize 'cehenneme hoş geldiniz' dediler, ben de 'siktir' dedim... ama cennet gibi hissettim."
Jesus, Murillo ve Gibbs-White'ın golleri, Vitor Pereira'nın takımına ikinci maç öncesinde büyük bir avantaj sağladı, ancak elbette bu sadece ilk yarıydı.
Pereira'nın iyi başlangıcı
Pereira, Forest'ın menajeri olarak ilk maçını Avrupa Ligi'nde yönetti ve takımı çarpıcı bir galibiyete taşıdı.
Maçtan sonra yaptığı açıklamada, "İki gol daha atma şansımız vardı. Çok iyi bir sonuçtu. Henüz ilk yarıdayız, istikrarlı olmamız gerekiyor, fikstür yoğun ve zorlu.
"Herkes takıma yardım etmeye hazır olmalı. Onlardan istediğim budur.
"Gelmeden önce oyuncuların çok kaliteli olduğunu fark etmiştim. Sonuçlara ihtiyaçları var ama aynı zamanda oyundan da keyif almalılar.
Oynadıkları oyundan keyif alırlarsa yüksek seviyeye ulaşabilirler. Organizasyona ve özgüvene ihtiyaçları var. Onlardan sahada kendilerini ifade etmelerini istedim. Bunu başardılar."
Pereira oyunculara etki ediyor
Gibbs-White, Forest'ın performansından çok memnun kaldı ve şunları ekledi: "Saha içinde gerçek bir kimliğimiz olduğunu hissettim. İyi savunma yaptık ve çok sayıda fırsat yarattık," dedi İngiltere orta saha oyuncusu.
"Bize verdiği mesaj, takım olarak nasıl oynadığımız ve savunma yaptığımız konusunda gerçek bir kimliğimiz olacağı yönünde. Hepimiz onun istediğini hemen kabul ettik.
"Birbirimizden öğrenmek ve her maçı tek tek ele almakla ilgili. Gol yemeden bitirmemiz ve kazanmamız gerekiyordu ve bugün bunun için mükemmel bir an gibi geldi.
"Zor bir dönemden geçiyoruz, güven en önemli şey ve bu gece güvenimizi artıracak. Birlikte kalmalı ve en eksiksiz takım olmalıyız."
Sırada ne var?
Forest, bu hafta sonu Liverpool ile oynayacağı zorlu maç öncesinde Premier Lig tablosunda şu anda 17. sırada yer alıyor.
