"Cennet gibi hissediyorum!" - Nottingham Forest'ın yıldızı Ola Aina, Avrupa Ligi zaferinin ardından Fenerbahçe'nin "cehenneme hoş geldin" sloganını alaycı bir şekilde taklit etti

Forest, Fenerbahçe'nin ev sahibi olduğu kaynayan ortamda 3-0 galip geldi, ancak Aina, cehenneme hoş geldiniz dedikleri iddiasına ikna olmadı.

X'te şöyle yazdı: "İstanbul'a geldik, bize 'cehenneme hoş geldiniz' dediler, ben de 'siktir' dedim... ama cennet gibi hissettim."

Jesus, Murillo ve Gibbs-White'ın golleri, Vitor Pereira'nın takımına ikinci maç öncesinde büyük bir avantaj sağladı, ancak elbette bu sadece ilk yarıydı.