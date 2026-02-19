Getty Images Sport
"Çatlaklar artık görünmeye başladı!" - Alan Shearer, Wolves ile berabere kalan Arsenal'e "gürültü çok daha fazla artacak" uyarısında bulunurken, Mikel Arteta'nın takımı Premier League şampiyonluğunu kaçırma riskiyle karşı karşıya
Arsenal'in kötü formu
Gunners, son haftalarda şampiyonluk yarışında zorlanıyor ve kuzey Londra'nın devleri son yedi maçında sadece iki galibiyet alabildi. Wolves ile 2-2 berabere kaldıkları maç, son darbe oldu; şu anda Manchester City'nin beş puan önünde olsalar da bir maç daha fazla oynamış durumdalar. Ligin zirvesindeki iki takım 18 Nisan'da Etihad Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek ve Mikel Arteta, Pep Guardiola'nın her zaman şampiyon olan takımının sahasında hiçbir zaman galibiyet elde edemedi. Shearer ise rakip taraftarların bir kez daha şampiyonluğu "kaçıracaklarını" iddia etmeye devam ettikçe "gürültünün daha da artacağı" konusunda onları uyardı.
Shearer'ın uyarısı
Shearer, bu hafta sonu zor durumdaki Tottenham ile oynanacak Kuzey Londra derbisi öncesinde Betfair'e şunları söyledi: "Arsenal'de çatlaklar görünmeye başladı ve bence 2-0 önde olduktan sonra Premier Lig'in son sırasındaki Wolves takımına karşı geriye düşmeleri iyiye işaret değil. Bunu bekliyordum. Onların bu şekilde kaçacaklarını hiç düşünmemiştim. Takımlar bunu çok nadiren yapar, özellikle de Arsenal gibi uzun süredir şampiyonluk kazanmamış takımlar.
"Bu açıdan bakıldığında, bunu anlıyorum ve kabul ediyorum, ancak bu endişe verici bir durum. Hoşlarına gitse de gitmese de, Arsenal muhtemelen insanların onların başarısız olduğunu, fırsatları kaçırdıklarını ve üzerlerinde baskı olduğunu söylemesinden hoşlanmamıştır. Muhtemelen hoşlarına gitmemiştir. Önümüzdeki birkaç gün içinde olacaklardan da hoşlanmayacaklardır, çünkü sesler çok daha yüksek olacak.
Çarşamba günü olanlar yüzünden bu sesler daha da artacak ve Tottenham pazar günü de onları yenerse ne kadar yüksek olacağını tahmin edebilirsiniz. Ama tarafsızlar için bu harika bir şey. Bence bu, sezon sonuna kadar heyecan verici bir şampiyonluk yarışı olacak, ama evet, Arsenal'de çatlaklar olduğunu daha fazla düşünmeye başlayacaksınız, kesinlikle öncekinden daha fazla."
'Hala Arsenal'in elinde'
Shearer, Arsenal'in kaderinin hala kendi ellerinde olduğunu kabul ediyor, ancak City'nin bir maç fazlasını kazanması halinde Arteta'nın takımının sadece iki puan gerisine düşecek.
Eski Newcastle forveti şunları ekledi: "Premier League şampiyonluğu da hala Arsenal'in elinde çünkü her maçı kazanırlarsa ligi kazanırlar. Teknik olarak her iki takımın da şansı var ve herkes Nisan ayında Etihad'da oynanacak maçı bekliyordu. Bu maç her halükarda önemli bir maç olacaktı ve açıkça öyle de oldu. Ama sanırım son yedi maçlarından sadece ikisini kazandıklarını söyleyerek haklıyım ve bu büyük bir endişe kaynağı.
"Bununla birlikte, Çarşamba akşamı olanlardan sonra, bir sonraki maça odaklanacağım ve aslında bunun büyük bir maç olmasını çok isterim. Kuzey Londra derbisi de tam da böyle bir maç, Tottenham'da da durum aynen böyle, onların da yeni bir menajeri var ve tüm bunları bir araya getirdiğinizde, bu maç çok büyük bir maç haline geliyor. Blackburn'da da bu durumu yaşadım ve insanların "acaba maçı kaybedecekler mi?" dediği zamanların nasıl olduğunu biliyorum.
"Öndeydik ve geriye düştük, bu yüzden onların nasıl hissettiklerini çok iyi biliyorum. Man City kampının dün geceki maçı izlerken ne hissedeceğini çok iyi biliyorum, Pep izlemiştir, City oyuncuları da izlemiştir ve 'işte başlıyoruz, bizim zamanımız geldi, hafta sonu bunu avantaja çevirelim' diye düşünmüşlerdir. City, Newcastle ile oynayacak ve Newcastle'ın City'deki performansı bilindiği gibi çok kötü.
"Evet, şu andan sezon sonuna kadar hala sürprizler olacak. Bence City'nin zirvede olduğu bir dönem olacak, Arsenal'in zirvede olduğu bir dönem olacak ve sanırım her şey Nisan ayındaki o maça bağlı olacak. Man City'nin Anfield'daki sonucunun, City'nin lig şampiyonluğu yolunda bir dönüm noktası olduğunu düşünüyorum, çünkü o sonucu almamış olsalardı, durum çok farklı olabilirdi. Arsenal'e bu kadar baskı yapmazlardı."
Sırada ne var?
Arsenal, Chelsea ile karşılaşmadan önce bu hafta sonu Spurs ile oynayacak. Liderliklerini koruyabilecekler mi, yoksa aynı şey tekrar mı yaşanacak, bunu zaman gösterecek.
