"Çatlaklar artık görünmeye başladı!" - Alan Shearer, Wolves ile berabere kalan Arsenal'e "gürültü çok daha fazla artacak" uyarısında bulunurken, Mikel Arteta'nın takımı Premier League şampiyonluğunu kaçırma riskiyle karşı karşıya

Shearer, Arsenal'in kaderinin hala kendi ellerinde olduğunu kabul ediyor, ancak City'nin bir maç fazlasını kazanması halinde Arteta'nın takımının sadece iki puan gerisine düşecek.

Eski Newcastle forveti şunları ekledi: "Premier League şampiyonluğu da hala Arsenal'in elinde çünkü her maçı kazanırlarsa ligi kazanırlar. Teknik olarak her iki takımın da şansı var ve herkes Nisan ayında Etihad'da oynanacak maçı bekliyordu. Bu maç her halükarda önemli bir maç olacaktı ve açıkça öyle de oldu. Ama sanırım son yedi maçlarından sadece ikisini kazandıklarını söyleyerek haklıyım ve bu büyük bir endişe kaynağı.

"Bununla birlikte, Çarşamba akşamı olanlardan sonra, bir sonraki maça odaklanacağım ve aslında bunun büyük bir maç olmasını çok isterim. Kuzey Londra derbisi de tam da böyle bir maç, Tottenham'da da durum aynen böyle, onların da yeni bir menajeri var ve tüm bunları bir araya getirdiğinizde, bu maç çok büyük bir maç haline geliyor. Blackburn'da da bu durumu yaşadım ve insanların "acaba maçı kaybedecekler mi?" dediği zamanların nasıl olduğunu biliyorum.

"Öndeydik ve geriye düştük, bu yüzden onların nasıl hissettiklerini çok iyi biliyorum. Man City kampının dün geceki maçı izlerken ne hissedeceğini çok iyi biliyorum, Pep izlemiştir, City oyuncuları da izlemiştir ve 'işte başlıyoruz, bizim zamanımız geldi, hafta sonu bunu avantaja çevirelim' diye düşünmüşlerdir. City, Newcastle ile oynayacak ve Newcastle'ın City'deki performansı bilindiği gibi çok kötü.

"Evet, şu andan sezon sonuna kadar hala sürprizler olacak. Bence City'nin zirvede olduğu bir dönem olacak, Arsenal'in zirvede olduğu bir dönem olacak ve sanırım her şey Nisan ayındaki o maça bağlı olacak. Man City'nin Anfield'daki sonucunun, City'nin lig şampiyonluğu yolunda bir dönüm noktası olduğunu düşünüyorum, çünkü o sonucu almamış olsalardı, durum çok farklı olabilirdi. Arsenal'e bu kadar baskı yapmazlardı."