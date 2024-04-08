Getty ImagesCan ÖzerCassano'dan Jose Mourinho'ya şok sözler! "Bir daha teknik direktörlük yapamayacak"Jose MourinhoSerie ARomaJuventusMassimiliano AllegriAntonio Cassano, Jose Mourinho'ya sert bir eleştiri daha yönelterek Portekizlinin "tamamen bittiğini" ve "teknik direktörlük yapamayacağını" söyledi.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaEski İtalyan yıldız, Mourinho'nun hayranı değilİkili, geçmişte birbirleriyle tartıştı.Mourinho şu anda işsiz