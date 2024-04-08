Antonio Cassano, Jose Mourinho'ya sert bir eleştiri daha yönelterek Portekizlinin "tamamen bittiğini" ve "teknik direktörlük yapamayacağını" söyledi.

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İkili, geçmişte birbirleriyle tartıştı.

Mourinho şu anda işsiz