Jose Mourinho Roma 2023Getty Images
Can Özer

Cassano'dan Jose Mourinho'ya şok sözler! "Bir daha teknik direktörlük yapamayacak"

Jose MourinhoSerie ARomaJuventusMassimiliano Allegri

Antonio Cassano, Jose Mourinho'ya sert bir eleştiri daha yönelterek Portekizlinin "tamamen bittiğini" ve "teknik direktörlük yapamayacağını" söyledi.

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  • Eski İtalyan yıldız, Mourinho'nun hayranı değil
  • İkili, geçmişte birbirleriyle tartıştı.
  • Mourinho şu anda işsiz

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