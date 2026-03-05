Casemiro'nun gözündeki morluğun nedeni ortaya çıktı: Man Utd yıldızı, Newcastle maçında yüzünden sakat olmasına rağmen oynayarak taraftarları şaşırttı

Kulüp, Casemiro'nun sözleşmesindeki bir yıllık uzatma opsiyonunu kullanmamaya karar verdi, bu da sözleşmesi Haziran ayında sona erdiğinde serbest kalacağı anlamına geliyor. 2022 yılında Real Madrid'den 70 milyon sterlin karşılığında transfer edilen Brezilyalı oyuncu, United'ın FA Cup ve Carabao Cup şampiyonluklarını kazanmasına yardımcı oldu ve tüm turnuvalarda 153 maça çıktı.

34 yaşındaki oyuncunun Avrupa'da kalmak istemesi nedeniyle İtalya'nın potansiyel bir transfer noktası olarak ortaya çıkmasıyla, oyuncunun bir sonraki durağına ilişkin spekülasyonlar artıyor.