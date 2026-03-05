AFP
Casemiro'nun gözündeki morluğun nedeni ortaya çıktı: Man Utd yıldızı, Newcastle maçında yüzünden sakat olmasına rağmen oynayarak taraftarları şaşırttı
Saray çarpışması 'morluk'tan sorumlu
Gözündeki morluğun nedeni, oyuncunun önceki maçına kadar uzanıyor. The Sun gazetesine göre, 34 yaşındaki oyuncu geçen Pazar günü Manchester United'ın Crystal Palace'ı 2-1 yendiği maçın sonlarında yaşanan bir çarpışmada ağır bir darbe aldı. Maçın son düdüğü çalındığında çekilen görüntülerde, oyuncunun gözünün altında şişliğin ilk aşamaları görülüyordu. Takım Tyneside'a seyahat ettiğinde ise bu şişlik tam anlamıyla bir "morluk" haline gelmişti.
Orta saha oyuncusu yüzündeki yaralanmaya rağmen çelik gibi bir irade sergiledi.
Sakatlığına rağmen Casemiro, Michael Carrick'in takımında bir savaşçı olarak değerini kanıtladı. Brezilyalı oyuncu, ilk yarının son dakikalarında Bruno Fernandes'in bir başka duran top vuruşunu kafayla ağlara göndererek bu sezon Premier Lig'deki altıncı golünü attı.
Bu gol, orta saha oyuncusu ile kaptan Fernandes arasındaki verimli ilişkiyi bir kez daha ortaya koydu. Casemiro'nun bu sezon attığı gollerin dördü Fernandes'in duran toplarından geldi. Ancak, onun kahramanlıkları, on kişi kalan Newcastle'a karşı 2-1'lik sinir bozucu yenilgiyi önlemeye yetmedi.
Carrick'in yenilmezlik serisinin acı sonu
Jacob Ramsey'nin kırmızı kart görmesi nedeniyle zayıflamış bir Magpies takımına karşı oynayan United'ın gecesi kötü sonuçlandı. Casemiro'nun kafa vuruşu Anthony Gordon'un açılış golünü iptal etse de, William Osula'nın muhteşem son dakika golü Carrick'in teknik direktör olarak yedi maçlık yenilmezlik serisini sona erdirdi.
Brezilyalı tecrübeli oyuncunun ayrılığı yaklaşıyor
Kulüp, Casemiro'nun sözleşmesindeki bir yıllık uzatma opsiyonunu kullanmamaya karar verdi, bu da sözleşmesi Haziran ayında sona erdiğinde serbest kalacağı anlamına geliyor. 2022 yılında Real Madrid'den 70 milyon sterlin karşılığında transfer edilen Brezilyalı oyuncu, United'ın FA Cup ve Carabao Cup şampiyonluklarını kazanmasına yardımcı oldu ve tüm turnuvalarda 153 maça çıktı.
34 yaşındaki oyuncunun Avrupa'da kalmak istemesi nedeniyle İtalya'nın potansiyel bir transfer noktası olarak ortaya çıkmasıyla, oyuncunun bir sonraki durağına ilişkin spekülasyonlar artıyor.
