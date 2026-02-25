Casemiro, Manchester United'dan ayrılmadan önce AC Milan'da ABD milli takımının yıldızı Christian Pulisic ile birlikte oynamayı hedefliyor

Geleceği belirsiz olan Casemiro, doğal olarak bir dizi ilgilenen tarafla bağlantılı olarak anılıyor. MLS'ye transfer olacağı söylentileri dolaşırken, beş kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan oyuncunun, eski Clasico rakibi Lionel Messi ilebirlikte Inter Miami'de forma giyebileceği bildirildi. David Beckham ve Zlatan Ibrahimovic gibi efsanelerin daha önce forma giydiği LA Galaxy de orta saha oyuncusu için potansiyel bir transfer noktası olarak gösteriliyor.

Casemiro ve ailesi kısa süre önce Florida'da görülürken, eşi Ana da bu ayın başlarında Las Vegas'taydı.

Ancak The Sun, Casemiro'nun şimdilik Avrupa'da oynamaya devam etmek istediğini ve hala elit seviyede oynayabilecek kapasiteye sahip olduğunu düşündüğünü iddia ediyor. İtalya'nın eski Porto yıldızının kariyerine devam etmesi için ideal bir yer olabileceğini ekleyen rapor, ona bu fırsatı sunabilir.