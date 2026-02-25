Getty Images
Casemiro, Manchester United'dan ayrılmadan önce AC Milan'da ABD milli takımının yıldızı Christian Pulisic ile birlikte oynamayı hedefliyor
Casemiro bu yaz Man Utd'den ayrılacak
Casemiro, sezon sonunda sona erecek olan sözleşmesinin yenilenmemesi üzerine, yılın başından beri yeni bir kulüp arayışındaydı.
Kırmızı Şeytanlar, Ocak ayında yaptığı açıklamada bu kararı doğruladı: "Casemiro, sözleşmesinin sona ermesiyle bu yaz Manchester United'dan ayrılacak.
Efsanevi orta saha oyuncusu, kulüpte dört sezon geçirdi ve bugüne kadar 146 maçta forma giyip 21 gol attı.
Seri galip Casemiro, Ağustos 2022'de Old Trafford'da tanıtıldı ve mücadeleci yapısı ve kritik anlarda gol atma yeteneği sayesinde kısa sürede taraftarların gözdesi oldu."
Michael Carrick yönetiminde kulübün yeniden yükselişinde kilit bir oyuncu olmaya devam eden Casemiro, geçtiğimiz bir ay içinde Manchester City, Arsenal, Fulham, Tottenham Hotspur ve Everton gibi takımlara karşı galibiyetlerde kendine özgü performanslarını sergiledi. 34 yaşındaki oyuncu, daha önce taraftarlar ve yorumcular tarafından alay konusu olmuştu ve özellikle Erik ten Hag'ın görevinin son dönemlerinde ve Ruben Amorim'in kısa süreli görevinin çoğunda zayıf bir performans sergilemişti.
Casemiro Avrupa'da kalmak istiyor
Geleceği belirsiz olan Casemiro, doğal olarak bir dizi ilgilenen tarafla bağlantılı olarak anılıyor. MLS'ye transfer olacağı söylentileri dolaşırken, beş kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan oyuncunun, eski Clasico rakibi Lionel Messi ilebirlikte Inter Miami'de forma giyebileceği bildirildi. David Beckham ve Zlatan Ibrahimovic gibi efsanelerin daha önce forma giydiği LA Galaxy de orta saha oyuncusu için potansiyel bir transfer noktası olarak gösteriliyor.
Casemiro ve ailesi kısa süre önce Florida'da görülürken, eşi Ana da bu ayın başlarında Las Vegas'taydı.
Ancak The Sun, Casemiro'nun şimdilik Avrupa'da oynamaya devam etmek istediğini ve hala elit seviyede oynayabilecek kapasiteye sahip olduğunu düşündüğünü iddia ediyor. İtalya'nın eski Porto yıldızının kariyerine devam etmesi için ideal bir yer olabileceğini ekleyen rapor, ona bu fırsatı sunabilir.
Brezilyalı oyuncu, Pulisic ve eski Real Madrid takım arkadaşıyla bir araya gelebilir.
AC Milan geçmişte tecrübeli oyuncuları transfer etmekten çekinmemişti. Hatta, yaz transfer döneminde Real Madrid'de Casemiro ile birlikte büyük başarılar elde eden tecrübeli orta saha oyuncusu Luka Modric'i kadrosuna katarak, dünya çapında en akıllıca hamlelerden birini yaptı. Hırvat oyuncu, bir yıllık sözleşme imzaladı ve bir sezon daha uzatma opsiyonu var. Massimiliano Allegri'nin takımında gösterdiği performans göz önüne alındığında, bu opsiyonun kullanılması kesin gibi görünüyor.
Casemiro, İngiltere'de Chelsea'de ortalama bir performans sergiledikten sonra San Siro'da kariyerini yeniden canlandıran Christian Pulisic ile birlikte oynama şansı da yakalayacak. ABD milli takım oyuncusu şu anda Milan'ın en önemli oyuncularından biri ve tüm turnuvalarda şu ana kadar 10 gol atarak bir başka mükemmel sezon geçiriyor.
Rossoneri, Serie A şampiyonluk yarışında şehir rakibi Inter Milan'ın 10 puan gerisinde kaldı, ancak Casemiro'nun gelişi, gelecek sezon şampiyonluk mücadelesinde onlara yardımcı olabilir.
Casemiro, ayrılmadan önce Man Utd için hala katkı sağlıyor
Casemiro'nun yeni kulübü kesinleşene kadar spekülasyonlar devam edecek olsa da, orta saha oyuncusu sezonun geri kalanında United'a bağlı kalmaya devam edecek. Kırmızı Şeytanlar, Amorim'in kulüpteki son birkaç ayında pek olası görünmeyen gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını yakaladı.
Deneyimli oyuncunun, United'ın Pazar günü Crystal Palace ile evinde oynayacağı maçta bir kez daha ilk 11'de yer alması bekleniyor.
