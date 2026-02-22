Getty Images Sport
Casemiro, Lionel Messi'nin yeni sağ kolu mu olacak?! Inter Miami, Sergio Busquets'in yerine Man Utd'den ayrılacak orta saha oyuncusunu hedefliyor
Casemiro, Miami'nin transfer hedefi oldu
The Sun'a göre Casemiro, Inter Miami ve Brezilya'daki kulüplerin ilgisini çekiyor. Sezon sonunda Old Trafford'dan ayrılacağını doğrulayan Casemiro'yu, Miami serbest oyuncu olarak kadrosuna katmak için harekete geçti. Busquets geçen yıl emekliliğini açıklamış ve David Beckham'ın sahibi olduğu MLS kulübü, Brezilya milli takım oyuncusunu potansiyel bir yedek olarak belirlemişti.
Defansif orta saha oyuncusunun çocukluk kulübü Sao Paulo da Casemiro ile ilgileniyor ve ona iki yıllık bir sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor. Suudi Arabistan'ın da Casemiro'ya ilgi duyduğu söyleniyor. Cristiano Ronaldo'nun oynadığı Al-Nassr, potansiyel bir seçenek olarak görülüyor. Haftalık 375.000 sterlinlik yüksek maaşı nedeniyle, Casemiro'ya talip olacak kulüplerin sayısı sınırlı olacak.
Casemiro'nun açıklaması
Casemiro, ayrıldığını açıklarken United taraftarlarına şunları söyledi: "Manchester United'ı hayatım boyunca kalbimde taşıyacağım.
Bu güzel stadyuma ilk adımımı attığım günden itibaren Old Trafford'un tutkusunu ve şu anda taraftarlarımızla paylaştığım bu özel kulübe olan sevgiyi hissettim.
"Veda etme zamanı değil; önümüzdeki dört ay boyunca yaratılacak daha birçok anı var. Hala birlikte mücadele etmemiz gereken çok şey var; her zamanki gibi, tüm dikkatimi kulübümüzün başarısı için elimden gelenin en iyisini yapmaya vereceğim."
MLS yarışması
Inter Miami'nin yanı sıra, LA Galaxy de Casemiro'yu transfer etmekle ilgilendiği iddia ediliyor.
Daily Mail'e göre, Galaxy şu anda MLS'deki özel oyuncu kuralı kapsamında Casemiro'yu transfer edip edemeyeceğini araştırıyor. 2007 yılında David Beckham'ın Galaxy'ye katılmasıyla getirilen özel oyuncu kuralı, MLS takımlarının maaşları ve transfer maliyetleri ligin maaş bütçesini veya "sınırını" aşan üç oyuncuya kadar transfer yapmasına izin veriyor.
Casemiro, Beckham ve Zlatan Ibrahimovic'in ardından Galaxy'de oynayan üçüncü United kült kahramanı olabilir. Beckham, 2012'de ayrılmadan önce kulüpte iki MLS Kupası kazandı, Ibrahimovic ise 2018 ve 2019 yılları arasında iki sezon Dignity Health Sports Park'ta oynadı.
Sırada ne var?
Casemiro, Michael Carrick'in takımının Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hedeflediği bu sezon, tüm turnuvalarda United formasıyla 25 maça çıktı ve 5 gol attı. Kırmızı Şeytanlar, Pazartesi akşamı Everton ile oynayacakları maç öncesinde Premier Lig tablosunda beşinci sırada yer alıyor. Galibiyet almaları halinde dördüncü sıradaki Chelsea'yi geçecekler.
Teknik direktör Carrick, Brezilyalı oyuncunun tutumunu överek şöyle konuştu: "Onun yaptıklarını ve günlük çalışma ahlakını derinden saygı duyuyorum. Onun sahip olduğu kararlılık ve azim - bu niteliklerle ancak bu kadarını başarabilirsiniz. Sezonu güçlü bir şekilde bitirmek için çok istekli."
