Casemiro, Lionel Messi'nin yeni sağ kolu mu olacak?! Inter Miami, Sergio Busquets'in yerine Man Utd'den ayrılacak orta saha oyuncusunu hedefliyor

The Sun'a göre Casemiro, Inter Miami ve Brezilya'daki kulüplerin ilgisini çekiyor. Sezon sonunda Old Trafford'dan ayrılacağını doğrulayan Casemiro'yu, Miami serbest oyuncu olarak kadrosuna katmak için harekete geçti. Busquets geçen yıl emekliliğini açıklamış ve David Beckham'ın sahibi olduğu MLS kulübü, Brezilya milli takım oyuncusunu potansiyel bir yedek olarak belirlemişti.

Defansif orta saha oyuncusunun çocukluk kulübü Sao Paulo da Casemiro ile ilgileniyor ve ona iki yıllık bir sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor. Suudi Arabistan'ın da Casemiro'ya ilgi duyduğu söyleniyor. Cristiano Ronaldo'nun oynadığı Al-Nassr, potansiyel bir seçenek olarak görülüyor. Haftalık 375.000 sterlinlik yüksek maaşı nedeniyle, Casemiro'ya talip olacak kulüplerin sayısı sınırlı olacak.