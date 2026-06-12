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Giovanni Carnevali SassuoloGetty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Carnevali, Sassuolo'ya veda ediyor: "Bir aile, bir yuva"

Sassuolo
Serie A

Artık eski olan Neroverdi yöneticisinin veda sözleri

Bugünden itibaren Juventus'un yeni CEO'su ve genel müdürü olan Giovanni Carnevali, 2014 yılından beri birlikte çalıştığı Sassuolo kulübüne şu sözlerle veda ediyor: "13 yılın ardından, evim olarak gördüğüm bir kulüpten ayrılıyorum. Bana güvenen ve eşsiz bir insani ve mesleki deneyim yaşama fırsatı veren Squinzi ailesine, Veronica ve Marco'ya teşekkür etmek istiyorum."


  • Artık eski bir Sassuolo yöneticisi olan isim, kulübün resmi kanallarında şunları ekledi: "Başkan'a, kulübün tüm bileşenlerine ve taraftarlara bu duygu dolu yıllar için teşekkür ederim. Bu kulübü her zaman bir aile olarak gördüm; geçmişi, bugünü ve geleceği önemli değerler üzerine kurulan bir aile. Sassuolo, hayatımın ve profesyonel kariyerimin önemli bir parçası olarak kalacak. Herkese tatmin dolu ve yeni başarılarla dolu bir gelecek diliyorum."


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