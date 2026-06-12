Carnevali, Sassuolo'ya veda ediyor: "Bir aile, bir yuva"

Artık eski bir Sassuolo yöneticisi olan isim, kulübün resmi kanallarında şunları ekledi: "Başkan'a, kulübün tüm bileşenlerine ve taraftarlara bu duygu dolu yıllar için teşekkür ederim. Bu kulübü her zaman bir aile olarak gördüm; geçmişi, bugünü ve geleceği önemli değerler üzerine kurulan bir aile. Sassuolo, hayatımın ve profesyonel kariyerimin önemli bir parçası olarak kalacak. Herkese tatmin dolu ve yeni başarılarla dolu bir gelecek diliyorum."



