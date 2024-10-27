Carlo Ancelotti'nin, Hansi Flick'i dövme isteğinin sebebi ortaya çıktı

DAZNRitabrata Banerjee ve Can ÖzerCarlo Ancelotti'nin, Hansi Flick'i dövme isteğinin sebebi ortaya çıktıH. FlickBarcelonaReal Madrid - BarcelonaReal MadridLa LigaC. AncelottiDün gece oynanan El Clasico'da Carlo Ancelotti, Hansi Flick'in üzerine yürüdü. Olay sonrası Flick o anları anlattı.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowBarcelona, Real'i 4-0 yendiFlick, Ancelotti ile taç çizgisi tartışmasını açıkladıİtalyan asistanın kutlamasına sinirlendiFollow GOAL on WhatsApp! 🟢📱Haberin devamı aşağıda