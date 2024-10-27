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Carlo Ancelotti'nin, Hansi Flick'i dövme isteğinin sebebi ortaya çıktı

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Dün gece oynanan El Clasico'da Carlo Ancelotti, Hansi Flick'in üzerine yürüdü. Olay sonrası Flick o anları anlattı.

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