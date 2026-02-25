Getty Images Sport
Carlo Ancelotti, Mart ayında yapılacak dostluk maçları için Neymar'ı Brezilya milli takımına çağırmayı planlamıyor
Selecao için Mart ayı planı
ESPN'ye göre, eyalet şampiyonasından erken elenme, teknik olarak Neymar'ı kadrodan daha da uzaklaştırmadı, ancak önceden alınmış bir kararı yansıtıyor. Gerçek şu ki, eski Barcelona ve PSG süperstarı, yaklaşan yüksek profilli dostluk maçları için başlangıçtaki planın hiçbir zaman parçası olmadı. Ancelotti, özellikle 2026 Dünya Kupası ufukta belirirken, itibardan çok fiziksel hazırlığı önceliklendiren belirli bir yeniden yapılanma sürecine odaklanmış durumda.
Brezilya, Mart ayında Fransa ve Hırvatistan ile iki önemli maç için Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. Boston ve Orlando'da oynanacak bu maçlar, Ancelotti'nin turnuva kadrosunu belirlemeden önce son deneme maçı olarak görülüyor. Ancak İtalyan teknik adam, Neymar'ın bu özel dönemde kadroda yer almayacağına karar verdi ve uzun süreli sakatlığından sonra forvetin kulüp seviyesinde ritmini bulmasını tercih etti.
CBF'deki herkes Neymar'ın durumunu ve sahadaki gelişimini takip ediyor, ancak plan, nihai kadro açıklanmadan önce onu son hazırlık maçlarında oynatmamaktı. Forvetin Şubat ayında kademeli olarak geri dönmesi, sakatlıktan sonra ritmini yeniden kazanması ve Santos'ta gelişmesi bekleniyordu. Ancelotti için öncelik, takımın diğer oyuncularının geleneksel forveti olmadan nasıl uyum sağladığını görmek.
Ancelotti temkinli bir yaklaşım sergiliyor
Bazı öncüllerinin aksine, Ancelotti'nin 34 yaşındaki oyuncunun transferi konusunda hiçbir umutsuzluk belirtisi göstermediği bildiriliyor. İtalyan teknik direktör, sarı forma ile geri dönüş için gerekli olan şartlar konusunda şeffaf bir tutum sergiliyor ve elit fiziksel kondisyon konusunda ısrarcı. Ancelotti'nin teknik ekibinin değerlendirmelerine göre, Neymar'ın milli takım grubuna nasıl uyum sağlayacağını görmek gerekli değil. Bu tartışma konusu değil. Plan eskisi gibi aynı: Mayıs ayında, yıldız oyuncunun Brezilya'nın ihtiyaç duyduğu şekilde Dünya Kupası'nda yarışacak fiziksel kondisyonda olup olmadığını değerlendirmek.
Ancelotti, Santos oyuncusuna kapıyı sürekli açık tuttu, ancak bunun tek koşulu, modern bir uluslararası oyuncudan fiziksel olarak bekleneni yerine getirebilmesiydi. Her şey, son kadro açıklanana kadar olan süreçteki gelişmelere bağlı olacak. Neymar fiziksel ve teknik olarak iyi durumda olursa, kadroya alınacak. Aksi takdirde, 2014, 2018 ve 2022'deki katılımlarının ardından kariyerinin dördüncü Dünya Kupası'nda mücadele etme şansını kaçıracak.
Odak noktasını taktiksel boşluklara kaydırmak
Brezilya halkı efsanevi forvetle ilgilenmeye devam ederken, teknik ekip sessizce kadro içindeki daha acil personel sorunları üzerinde çalışıyor. Takımın derinliği, özellikle de savunma sektöründe, hâlâ büyük soru işaretleri barındırıyor. Yıldız oyuncuya olan talep yüksek olsa da, komisyonun şu anki odak noktası, kadroda hâlâ boş olan pozisyonlar için çözümler aramak: iki kanat bek, Marquinhos ve Gabriel Magalhaes'in yedekleri, Bruno Guimaraes'in yedeği ve ayrıca forvetlerin belirlenmesi.
Değerlendirme için Mart, Neymar için Mayıs
Mart dönemi, ulusal ikonun eve dönüşü olarak değil, bu taktiksel bulmacalara cevap bulmak için özel olarak tasarlanmıştır. Ancelotti ve ekibi, 26 ve 31 Mart'taki hazırlık maçlarını bu şüpheleri gidermek için kullanacak. Teknik ekip, Neymar'ın takıma ne katacağını zaten bildiklerini düşünüyor ve bu nedenle bu zamanı kadronun kenar oyuncularını değerlendirmek için kullanmanın daha iyi olacağına inanıyor. Süperstarın yaz planlarına dahil edilip edilmeyeceği konusunda ise nihai karar Mayıs ayına ertelendi.
