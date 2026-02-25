Carlo Ancelotti, Mart ayında yapılacak dostluk maçları için Neymar'ı Brezilya milli takımına çağırmayı planlamıyor

ESPN'ye göre, eyalet şampiyonasından erken elenme, teknik olarak Neymar'ı kadrodan daha da uzaklaştırmadı, ancak önceden alınmış bir kararı yansıtıyor. Gerçek şu ki, eski Barcelona ve PSG süperstarı, yaklaşan yüksek profilli dostluk maçları için başlangıçtaki planın hiçbir zaman parçası olmadı. Ancelotti, özellikle 2026 Dünya Kupası ufukta belirirken, itibardan çok fiziksel hazırlığı önceliklendiren belirli bir yeniden yapılanma sürecine odaklanmış durumda.

Brezilya, Mart ayında Fransa ve Hırvatistan ile iki önemli maç için Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. Boston ve Orlando'da oynanacak bu maçlar, Ancelotti'nin turnuva kadrosunu belirlemeden önce son deneme maçı olarak görülüyor. Ancak İtalyan teknik adam, Neymar'ın bu özel dönemde kadroda yer almayacağına karar verdi ve uzun süreli sakatlığından sonra forvetin kulüp seviyesinde ritmini bulmasını tercih etti.

CBF'deki herkes Neymar'ın durumunu ve sahadaki gelişimini takip ediyor, ancak plan, nihai kadro açıklanmadan önce onu son hazırlık maçlarında oynatmamaktı. Forvetin Şubat ayında kademeli olarak geri dönmesi, sakatlıktan sonra ritmini yeniden kazanması ve Santos'ta gelişmesi bekleniyordu. Ancelotti için öncelik, takımın diğer oyuncularının geleneksel forveti olmadan nasıl uyum sağladığını görmek.