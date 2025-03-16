Carlo Ancelotti maçtan sonra sinir krizi geçirdi! Real Madrid Teknik Direktörü, LaLiga'yı suçladı...

Getty Images SportSoham Mukherjee ve Can ÖzerCarlo Ancelotti maçtan sonra sinir krizi geçirdi! Real Madrid Teknik Direktörü, LaLiga'yı suçladı...C. AncelottiReal MadridVillarreal - Real MadridVillarrealLa LigaReal Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Villarreal maçının ardından LaLiga'yı adeta topa tuttu.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaReal, çarşamba gecesi Atletico'ya karşı oynadıCumartesi akşamı Villarreal deplasmanında yeniden iş başındaydıAncelotti, La Liga'nın programından dolayı öfkeliydiFollow GOAL on WhatsApp! 🟢📱