Atletico de Madrid v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2024/25 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Soham Mukherjee ve Can Özer

Carlo Ancelotti maçtan sonra sinir krizi geçirdi! Real Madrid Teknik Direktörü, LaLiga'yı suçladı...

C. AncelottiReal MadridVillarreal - Real MadridVillarrealLa Liga

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Villarreal maçının ardından LaLiga'yı adeta topa tuttu.

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Haberin devamı aşağıda
  • Real, çarşamba gecesi Atletico'ya karşı oynadı
  • Cumartesi akşamı Villarreal deplasmanında yeniden iş başındaydı
  • Ancelotti, La Liga'nın programından dolayı öfkeliydi
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