Ancelotti TebasGetty Images/GOAL
Richard Mills

Carlo Ancelotti'den La Liga Başkanına sitem: "Kimse mutlu değil"

C. AncelottiReal MadridLa LigaEspanyol - Real MadridEspanyol

Carlo Ancelotti, Real Madrid'in hakem şikayetleri nedeniyle "akıllarını kaybettiği" iddiasında bulunan La Liga başkanı Javier Tebas'a yanıt verdi.

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Haberin devamı aşağıda
  • Real Madrid hakem kararlarını eleştirdi
  • La Liga başkanı "akıllarını kaybettiler" dedi
  • Ancelotti, Tebas'ın yorumlarına karşılık verdi
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