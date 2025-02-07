Carlo Ancelotti'den La Liga Başkanına sitem: "Kimse mutlu değil"

Getty Images/GOALRichard MillsCarlo Ancelotti'den La Liga Başkanına sitem: "Kimse mutlu değil"C. AncelottiReal MadridLa LigaEspanyol - Real MadridEspanyolCarlo Ancelotti, Real Madrid'in hakem şikayetleri nedeniyle "akıllarını kaybettiği" iddiasında bulunan La Liga başkanı Javier Tebas'a yanıt verdi.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorHaberin devamı aşağıdaReal Madrid hakem kararlarını eleştirdiLa Liga başkanı "akıllarını kaybettiler" dediAncelotti, Tebas'ın yorumlarına karşılık verdiWhatsApp'ta GOAL'u takip edin! 🟢📱