Carlo Ancelotti'den hayrete düşüren 'çöp' açıklaması! Arda Güler oynamadı, Arsenal bozguna uğrattı...

AFPSoham Mukherjee ve Can ÖzerCarlo Ancelotti'den hayrete düşüren 'çöp' açıklaması! Arda Güler oynamadı, Arsenal bozguna uğrattı...Real MadridArsenalC. AncelottiArsenal - Real MadridŞampiyonlar LigiReal Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arsenal mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamayla şaşırttı.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaReal Madrid, Arsenal'e 3-0 mağlup olduAncelotti, Arsenal'e övgüler yağdırdıGeri dönüşün 'çok zor' olduğuna inanıyorFollow GOAL on WhatsApp! 🟢📱