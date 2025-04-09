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Soham Mukherjee ve Can Özer

Carlo Ancelotti'den hayrete düşüren 'çöp' açıklaması! Arda Güler oynamadı, Arsenal bozguna uğrattı...

Real MadridArsenalC. AncelottiArsenal - Real MadridŞampiyonlar Ligi

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arsenal mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamayla şaşırttı.

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Haberin devamı aşağıda
  • Real Madrid, Arsenal'e 3-0 mağlup oldu
  • Ancelotti, Arsenal'e övgüler yağdırdı
  • Geri dönüşün 'çok zor' olduğuna inanıyor
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