Goal.com
Canlı
AS Roma v Cagliari Calcio - Serie AGetty Images Sport

Çeviri:

Cagliari, resmi: Obert 2030 yılına kadar sözleşmesi uzatıldı

Slovak defans oyuncusunun sözleşmesi yenilendi.

Cagliari, Adam Obert ile yeni bir sözleşme imzaladı. 2002 doğumlu Slovak defans oyuncusu, Haziran 2030'a kadar geçerli olacak bir sözleşme imzaladı.

2021 yaz transfer döneminde Sampdoria'dan gelen Obert, o zamandan bu yana Cagliari formasıyla 114 maça çıktı, 1 gol attı, 7 asist yaptı, 15 sarı kart ve 1 kırmızı kart gördü.

  • RESMİ AÇIKLAMA

    Cagliari Calcio, Adam Obert'in sözleşmesinin 30 Haziran 2030 tarihine kadar kırmızı-mavi renklerle devam edeceğini duyurmaktan mutluluk duyar.

    2002 yılında Bratislava'da sporcu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Obert, 16 yaşında Sampdoria'nın altyapısına katıldı. Oradan Cagliari'nin altyapısına geçti ve bugün ikinci evi haline gelen bu topraklara geldi.

    Ağustos 2021'de Rossoblù Primavera takımında ilk kez sahaya çıktı, ancak hemen birinci takımın kadrosuna girerek 24 Ekim'de Floransa'da oynanan deplasman maçında 19 yaşında ilk kez forma giydi. Ertesi sezon, takımın en üst lige geri dönüşüne katkıda bulundu: 33 maçta 2 asist yaptı, playofflarda da sahaya çıktı ve Bari'deki kararlı ve zaferle sonuçlanan final maçında ilk 11'de yer aldı.

    Serie A'da kalitesini kanıtladı: genç milli takımlarda oynadıktan sonra giderek daha fazla deneyim ve özgüven kazandı ve bugün 17 maça çıkmış olan Slovakya A Milli Takımı'na kalıcı olarak katıldı ve son Avrupa Şampiyonası'na katıldı. Kırmızı-mavili formayla iki kez kümede kalmayı başardı ve giderek daha fazla ön plana çıktı: 19 Ocak 2025'te Unipol Domus'ta Lecce'yi 4-1 yendikleri maçta profesyonel kariyerinde ilk golünü attı.

    Solak olan Obert, teknik becerileri ve koşu yetenekleri sayesinde çeşitli pozisyonlarda (merkez savunma, dörtlü savunmada sol bek ve gerektiğinde orta saha beki) görev yapmaktadır. Obert, oyun kurma ve hücum aşamalarında da özellikle yararlıdır, oyunu hemen yeniden başlatma, sayıca üstünlük sağlama ve orta yapma konusunda yeteneklidir.

    Bu sezon teknik direktör Pisacane ona daha fazla güven verdi: şu ana kadar ligde 28 maçın 26'sında forma giydi ve üç asist yaptı.

    Toplamda 114 maçta kırmızı-mavi formayı giyen Obert'in geleceği birlikte yazılacak.

    Tebrikler, Adam!

    • Reklam
Serie A
Pisa crest
Pisa
PIS
Cagliari crest
Cagliari
CGL
0