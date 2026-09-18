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maldini(C)Getty Images
Gianluca Minchiotti
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Cagliari, Pisacane: “Mancini’nin İtalya’sı mı? Daniel Maldini’nin orada olmasını bekliyorum”

Cagliari
Serie A

Sardinya ekibinin teknik direktörü, Udinese maçı öncesinde konuştu: sözlerinde Maldini ve dahası da var...

Fabio Pisacane, Cagliari teknik direktörü, Serie A'nın 5. haftasında Udinese ile oynanacak maç öncesi basın toplantısında konuştu.


DANIEL MALDINI VE MANCINI'NİN İTALYA İÇİN İLK ÇAĞRILARI HAKKINDA

"Maldini'nin de olmasını bekliyorum. Bu çağrıyı hak ediyor, bu kadar güçlü olduğunu düşünmüyordum. Onu çalıştıranlar bana kristal berraklığında bir yeteneğe sahip bir futbolcu olarak anlatmıştı ama bundan da fazlası".


"Bu sabah antrenman sırasında onu izliyordum" diye devam etti Cagliari teknik direktörü, Sportmediaset'in aktardığına göre, "ve gerçekten olağanüstü bir şey".

  • MINA HAKKINDA

    "Mina iyi durumda, bacaklarında fazladan bir hafta daha var. Deiola ve Rodriguez Bergamo'da iyi oynadı, ben de takımın ihtiyaç duyduğu şeyi seçiyorum".


    SAKATLAR HAKKINDA

    "Her zamanki isimler Trepy, Idrissi ve Felici evde kalıyor; bunlara Nzola da eklendi".

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