Fabio Pisacane, Cagliari teknik direktörü, Serie A'nın 5. haftasında Udinese ile oynanacak maç öncesi basın toplantısında konuştu.





DANIEL MALDINI VE MANCINI'NİN İTALYA İÇİN İLK ÇAĞRILARI HAKKINDA

"Maldini'nin de olmasını bekliyorum. Bu çağrıyı hak ediyor, bu kadar güçlü olduğunu düşünmüyordum. Onu çalıştıranlar bana kristal berraklığında bir yeteneğe sahip bir futbolcu olarak anlatmıştı ama bundan da fazlası".





"Bu sabah antrenman sırasında onu izliyordum" diye devam etti Cagliari teknik direktörü, Sportmediaset'in aktardığına göre, "ve gerçekten olağanüstü bir şey".