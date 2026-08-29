Cagliari, Milan’ın kapısını çaldı: Francesco Camarda istendi

Venezia maçı öncesinde Amorim, eski Lecce oyuncusuyla ilgili çok net konuştu: "Camarda'nın zamana ihtiyacı olduğunu biliyoruz ama aynı zamanda alana da ihtiyacı var. Bir teknik direktör olarak ona inanıyorum ve Camarda dışında başka seçeneğim olmadığı bir durumda olmak istiyorum, bu bana da onun gelişimine de yardımcı olacak. Kendini önemli hissettiğinde her şey daha kolay olur. Oynamak için alan bulacak ve ona yürekten inanıyorum. O da olacak, Milan'da oynadığını ve genç yaşına rağmen kazanmak zorunda olduğunu bilmesi gerekiyor. Zaman gerekiyor, sizin tarafınızdan da".