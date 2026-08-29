Transfer döneminin bitimine birkaç gün kala somut bir girişim. Hücumu güçlendirme hedefiyle yoklamak, anlamak, değerlendirmek için yapılan bir telefon. Dün Cagliari, Francesco Camarda’yı isteyerek Milan’ı aradı. Gerçek bir transfer teklifi olmadı; Milan teşekkür edip hayır dediği için ne satın alma opsiyonsuz kiralama ne de satın alma opsiyonlu kiralama konuşuldu. Planlarda altyapıdan yetişen forvetin gönderilmesi yok, sürpriz olmazsa Camarda ayrılmayacak.
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Cagliari, Milan’ın kapısını çaldı: Francesco Camarda istendi
Camarda, Ramos’un yedeği
Sebastiano Esposito'nun 11 milyon euro satın alma opsiyonlu ücretli kiralama anlaşmasıyla Sassuolo'ya gönderilmesinin ardından Cagliari, Gennaro Borrelli ve Kevin Carlos'a eklenebilecek yeni bir santrfor arıyor. Camarda, Pisacane'nin beğendiği bir isim; kadrodaki iki forvetin sahip olmadığı özelliklere sahip. Ancak Milan'dan bir açılım gelmedi, hatta "transferin son gününde bakarız" denmedi bile. Fikir, 2008 doğumlu oyuncuyu en azından ocak ayına kadar Gonçalo Ramos'un yedeği olarak kullanmak. Kendisi ve ekibiyle durum değerlendirmesi o zaman yapılacak.
Amorim’in tavrı
Venezia maçı öncesinde Amorim, eski Lecce oyuncusuyla ilgili çok net konuştu: "Camarda'nın zamana ihtiyacı olduğunu biliyoruz ama aynı zamanda alana da ihtiyacı var. Bir teknik direktör olarak ona inanıyorum ve Camarda dışında başka seçeneğim olmadığı bir durumda olmak istiyorum, bu bana da onun gelişimine de yardımcı olacak. Kendini önemli hissettiğinde her şey daha kolay olur. Oynamak için alan bulacak ve ona yürekten inanıyorum. O da olacak, Milan'da oynadığını ve genç yaşına rağmen kazanmak zorunda olduğunu bilmesi gerekiyor. Zaman gerekiyor, sizin tarafınızdan da".
Milan formasıyla ilk golün peşinde
Sezon öncesi dönemde iyi bir performans ortaya koyan ve Celtic Park'ta duble yapan, Camarda hâlâ Milan A Takımı'yla ilk resmi golünü arıyor. Bu takımla 16 maça çıktı. Geçen sezon kiralık olarak Lecce'de forma giyen oyuncu, Bologna'ya karşı attığı bir golle birlikte 23 maçta görev aldı. Ocak ayının sonunda ameliyat olmasına neden olan omuz sakatlığı, 2026'nın ilk aylarını etkiledi. Amorim, son haftalarda değerlendirdikten sonra onu kalıcı olarak A Takım'a yükseltti. Bir diğer genç forvet Kostic ise forma giymesi için Sparta Rotterdam'a gönderildi.
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