Cagliari, Idrissi'nin çapraz bağları koptu: basın açıklaması

Cagliari'nin açıklaması şu şekilde: "Maçta yaşadığı sakatlığın ardından Riyad Idrissi, CDS – Casa della Salute di Cagliari tesisinde yapılan teşhis ve tetkiklerin sonucunda sol dizindeki ön çapraz bağın yırtıldığı tespit edildi. Futbolcu önümüzdeki günlerde ek tetkik ve uzman muayenelerine tabi tutulacak."

Idrissi, bu sezon Serie A ve Coppa Italia'da 26 maçaçıktı, 2 gol attı, 1 asist yaptı ve 950 dakika sahada kaldı.