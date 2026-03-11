Riyad Idrissi, 2005 doğumlu Rossoblù ve İtalya U21 milli takımının savunma oyuncusu, çapraz bağını yırttı. Sardunya kulübü bu sabah yaptığı açıklamada, oyuncunun ek tıbbi muayenelerden geçeceğini ve ardından büyük olasılıkla ameliyat olacağını duyurdu.
Cagliari, Idrissi'nin çapraz bağları koptu: basın açıklaması
Cagliari'nin açıklaması şu şekilde: "Maçta yaşadığı sakatlığın ardından Riyad Idrissi, CDS – Casa della Salute di Cagliari tesisinde yapılan teşhis ve tetkiklerin sonucunda sol dizindeki ön çapraz bağın yırtıldığı tespit edildi. Futbolcu önümüzdeki günlerde ek tetkik ve uzman muayenelerine tabi tutulacak."
Idrissi, bu sezon Serie A ve Coppa Italia'da 26 maçaçıktı, 2 gol attı, 1 asist yaptı ve 950 dakika sahada kaldı.
