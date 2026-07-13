Cagliari, Fazzini’den resmi açıklama: formül

Cagliari’nin resmi internet sitesinde yer aldığı üzere, “Cagliari Calcio, ACF Fiorentina’dan kiralık olarak ve satın alma opsiyonuyla ‘rossoblù’ya transfer olan futbolcu Jacopo Fazzini’nin spor performans haklarını satın aldığını duyurmaktan memnuniyet duyar.





Massa doğumlu, 23 yaşındaki oyuncu, Empoli'nin altyapısında yetişti ve bu takımla 2020/21 Primavera şampiyonluğunu kazandı. Ertesi sezon Youth League'de oynadı ve hemen A takım kadrosuna girdi; 19 Ocak 2022'de Coppa Italia'da Inter karşısında ilk kez forma giydi. Aynı yılın 14 Ağustosunda Spezia karşısında Serie A’da ilk kez forma giydi ve zamanla sahada kaldığı süreyi ve maç sayısını artırdı; sezon sonunda bu sayı 21’e ulaştı. 23/24 sezonu, onun kendini kanıtladığı sezon oldu: 31 maça çıktı, profesyonel kariyerindeki ilk golünü attı (26 Kasım 2023’te Sassuolo karşısında) ve Serie A’nın en ilgi çekici ve gelecek vaat eden genç İtalyan oyuncuları arasında kesin olarak öne çıktı."



