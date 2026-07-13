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ACF Fiorentina v Rakow Czestochowa - UEFA Conference League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Cagliari, Fazzini’den resmi açıklama: formül

Cagliari
Transfers
Fiorentina
J. Fazzini

Sardunya kulübü, Fiorentina'dan gelen orta saha oyuncusunun transferini duyurdu

Cagliari’nin resmi internet sitesinde yer aldığı üzere, “Cagliari Calcio, ACF Fiorentina’dan kiralık olarak ve satın alma opsiyonuyla ‘rossoblù’ya transfer olan futbolcu Jacopo Fazzini’nin spor performans haklarını satın aldığını duyurmaktan memnuniyet duyar.


Massa doğumlu, 23 yaşındaki oyuncu, Empoli'nin altyapısında yetişti ve bu takımla 2020/21 Primavera şampiyonluğunu kazandı. Ertesi sezon Youth League'de oynadı ve hemen A takım kadrosuna girdi; 19 Ocak 2022'de Coppa Italia'da Inter karşısında ilk kez forma giydi. Aynı yılın 14 Ağustosunda Spezia karşısında Serie A’da ilk kez forma giydi ve zamanla sahada kaldığı süreyi ve maç sayısını artırdı; sezon sonunda bu sayı 21’e ulaştı. 23/24 sezonu, onun kendini kanıtladığı sezon oldu: 31 maça çıktı, profesyonel kariyerindeki ilk golünü attı (26 Kasım 2023’te Sassuolo karşısında) ve Serie A’nın en ilgi çekici ve gelecek vaat eden genç İtalyan oyuncuları arasında kesin olarak öne çıktı."


  • Açıklama şöyle devam ediyor: "2024/25 sezonunda 22 maça çıkıp 6 gol ve 2 asist kaydettikten sonra Fiorentina'ya transfer oldu: Viola formasıyla lig, İtalya Kupası ve Avrupa Ligi'nde toplam 32 maça çıktı ve bu turnuvada çeyrek finale kadar yükseldi.


    Aynı zamanda İtalya genç milli takımlarında da yer alan oyuncu, geçen yaz Slovakya’da düzenlenen son U21 Avrupa Şampiyonası’na katıldı.


    Çok yönlü bir futbolcu olan Jacopo, teknik ve atletik yetenekleri sayesinde orta sahada farklı pozisyonlarda görev alabiliyor; hem kanat orta saha hem de ofansif orta saha olarak oynayabiliyor. Çevik ve hızlı, mükemmel oyun görüşüne sahip, dar alanlarda başarılı, iyi bir top sürme yeteneği ve doğuştan gelen pozisyon alma becerisine sahip.


    Sardunya’ya hoş geldin, Jacopo!"


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